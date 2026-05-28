Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze: ważne rozmowy o przyszłości

dzisiaj, 21:06
Jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach było Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze. To wspólna inicjatywa instytucji publicznych oraz organizacji biznesowych z Polski i Francji, która zgromadziła liderów biznesu, administracji oraz ekspertów.

Organizatorem wydarzenia była Polsko-Francuska Izba Gospodarcza (CCIFP). Jak mówi Valéry Gaucherand, prezes CCIFP oraz szef L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, wydarzenie podkreśliło bliskość i intensywność francusko-polskich relacji gospodarczych, opartych na bardzo dobrych stosunkach dyplomatycznych. Francja pozostaje trzecim największym inwestorem w Polsce, a liczba firm z udziałem kapitału francuskiego przekracza 1200. Jak stwierdził podczas wydarzenia prezes CCIFP, nie chodzi już o budowanie relacji od podstaw, lecz o ich pogłębienie oraz dalszy rozwój.

Współpraca dla konkurencyjnej Europy

Forum stworzyło przestrzeń do rozmów o przyszłości współpracy gospodarczej oraz o roli partnerstwa polsko-francuskiego w budowaniu silnej, konkurencyjnej i bezpiecznej Europy
– Mówiono o tym, jak Europa może się obudzić, jak Europa może się wzmocnić i zjednoczyć w obliczu ostrej konkurencji międzynarodowej – podkreśla Valéry Gaucherand.
Wśród poruszonych wątków była konkurencyjność przemysłu w warunkach rosnących regulacji i napięć geopolitycznych, transformacja energetyczna i zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo gospodarcze i współpraca w sektorze obronnym, rozwój infrastruktury, w tym cyfrowej oraz innowacje.

Potencjał sztucznej inteligencji

Podczas dyskusji Forum przeplatał się między innymi wątek regulacji oraz nowoczesnych technologii.
– W Somfy już dziś wykorzystujemy sztuczną inteligencję na dużą skalę, aby przewidywać sposób, w jaki ludzie będą korzystać z naszych urządzeń smart home i ostatecznie jest ona cennym sprzymierzeńcem. Ale prawdą jest, że nie mamy francuskich, polskich czy europejskich czempionów w obszarze sztucznej inteligencji. Wierzę, że jeśli chcemy to osiągnąć, to nie przez dodawanie kolejnych regulacji, tylko przez upraszczanie zasad – mówi Yann Barou, członek zarządu i wiceprezes ds. ekspansji na rynki wschodzące w Grupie Somfy.
Nie chcemy, aby Europa była liderem regulacji, chcemy, aby Europa była liderem innowacji – puentuje Valéry Gaucherand.

W strefie Forum podczas EKG odbywały się spotkania biznesowe i networking, prezentacje partnerów i inwestorów, rozmowy z uczestnikami kongresu, a także funkcjonowały stoiska firm partnerskich. Klimatyczna kawiarenka zachęcała do mniej formalnych, swobodnych spotkań biznesowych.

