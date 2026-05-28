Forsal logo

MEN rozważa zmiany w formule matur. Katarzyna Lubnauer wskazała największe wyzwanie

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:00
Katarzyna Lubnauer, MEN, matura
MEN zapowiada zmiany w formule egzaminu maturalnego/Shutterstock
Arkusze maturalne nie wyciekają do sieci przed rozpoczęciem egzaminów, wciąż jednak zdarzają się przypadki, w których to maturzyści wnoszą na sale telefony i robią zdjęcia, które następnie trafiają do internetu. Wiceministra MEN Katarzyna Lubnauer zapowiada zmiany, jakie planuje wdrożyć MEN.

Wprawdzie pytania egzaminacyjne pozostają niewiadomą w momencie rozpoczęcia matur, jednak zdarza się, że już kilka minut po godzinie 9:00 trafiają do internetu. MEN ma świadomość, z jakich technologii mogą dziś korzystać maturzyści i wie jedno: formuła egzaminu maturalnego musi się zmienić.

Katarzyna Lubnauer mówi o wyzwaniach, przed którymi stoi MEN

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Kariną Strzelińską z Dziennika Gazety Prawnej zapowiedziała, że resort planuje wprowadzenie istotnych zmian w formule egzaminu maturalnego. Odniosła się w ten sposób do zdjęć arkuszy, które również podczas tegorocznej matury szybko trafiły do sieci.

Trudno całkowicie zapobiec sytuacjom, w których ktoś wnosi telefon na salę, robi zdjęcie arkusza i publikuje je w sieci

- powiedziała wiceministra Katarzyna Lubnauer. Jak dodała, każda taka sytuacja jest natychmiast zgłaszana, jednak trudno temu zapobiec, ponieważ członkowie komisji egzaminacyjnych nie mają prawa przeszukiwać maturzystów przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin. Warto przy tym pamiętać, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Powtórnie do matury można przystąpić dopiero za rok, nie w terminie czerwcowym.

Sytuacje, w których arkusze maturalne udostępniane są w sieci powtarzają się co roku. Zdaniem Katarzyny Lubnauer warto jednak zwrócić uwagę również na to, co już udało się wypracować. Jak podkreśliła, ogromnym sukcesem CKE i okręgowych komisji jest fakt, że praktycznie nie dochodzi już do wycieków arkuszy maturalnych przed terminem matury.

MEN chce zmian w egzaminach maturalnych

Resort edukacji chce wprowadzić zmiany w formule egzaminu tak, by system nadążał za rozwojem nowoczesnych technologii. „Jeszcze kilka lat temu głównym problemem było wnoszenie telefonów na egzamin. Dziś mamy smartwatche, a nawet okulary wyposażone w sztuczną inteligencję” - powiedziała wiceministra Lubnauer. Zapowiedziała, że MEN będzie musiał zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, jakim jest zabezpieczenie całego procesu egzaminacyjnego tak, by odpowiadał dzisiejszym realiom.

MEN musi nadążać za rozwojem technologii. Zmiany są więc konieczne i ja wskazała wiceministra, już dzieją się w szkołach i przedszkolach (mowa przede wszystkim o zakazie korzystania ze smartfonów i ograniczanie korzystania z ekranów w przedszkolach). Kolejny etap zmian to właśnie formuła egzaminów maturalnych.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMEN rozważa zmiany w formule matur. Katarzyna Lubnauer wskazała największe wyzwanie »
Tematy: MENmaturaegzamin maturalnyKatarzyna Lubnauer
Powiązane
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
wakacje, dzieci, szkoła
Wakacje 2026 wcześniej niż przed rokiem. Oto kiedy uczniowie rozpoczną letni wypoczynek
wczasy pod gruszą
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2026. Tyle szkoły wypłacą przed wakacjami
nauczyciel, tablica
Podwyżki dla nauczycieli w 2027 roku. ZNP chce wznowienia prac nad projektem ustawy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”
kariera, przyszłośc, alternatywa
Jeśli nie studia, to co po maturze? Najpopularniejsze alternatywy
Zobacz
|
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
FCAS
Airbus szuka ratunku dla europejskiego myśliwca przyszłości. Rozmawia ze Szwedami
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj