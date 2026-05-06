Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki. Wszystkim z tego samego powodu

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 11:41
Unieważnione matury z matematyki. Dyrektor CKE mówi o kilkunastu przypadkach
Kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z matematyki na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu - poinformował PAP w środę dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Maturzyści zabrali na egzamin telefony. Szybko tego pożałowali

W poniedziałek egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich abiturientów, rozpoczęły się w tym roku matury. W drugim dniu matur maturzyści pisali drugi obowiązkowy egzamin - matematykę na poziomie podstawowym.

Dyrektor CKE zapytany o unieważnienia egzaminu z matematyki ze względu na wniesienie na egzamin telefonu odpowiedział, że dotyczy to kilkunastu osób, podobnie jak było w przypadku egzaminu z języka polskiego.

Mówię: kilkunastu, nie podaję konkretnej liczby, gdyż cały czas system się aktualizuje wraz z uzupełnianiem protokołów przez dyrektorów szkół

- zauważył Zakrzewski, zaznaczając, że są to dane z 93 proc. protokołów. - Myślę, że dzisiaj będzie podobny poziom wykrywalności - dodał.

W środę rano maturzyści przystąpili do pisania obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Unieważnione egzaminy to nie nowość. Tak było w 2025 roku

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 105 osobom unieważniono egzamin podczas jego trwania za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie. Za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon) egzamin unieważniono 72 osobom, za zakłócanie przebiegu egzaminu - jednej osobie.

Ważne

Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań.

Osoba, której unieważniono egzamin z danego przedmiotu może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

Źródło: PAP
Tematy: CKE, matura z matematyki, matura 2026
