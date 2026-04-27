Matura 2026: Jak i kiedy napisać odwołanie od wyników egzaminu dojrzałości?

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:00
Matura 2026: Jak i kiedy napisać odwołanie od wyników egzaminu dojrzałości?
Matura 2026: Jak i kiedy napisać odwołanie od wyników egzaminu dojrzałości?yników egzaminu dojrzałości?/Shutterstock
Matura 2026 coraz bliżej. Część uczniów, tak jak w roku ubiegłym, będzie się odwoływać od wyników egzaminu dojrzałości. Niektórzy, podobnie jak dorośli korzystający z usług prawników, wolą zapłacić za przygotowanie profesjonalnego pisma. Napisanie skutecznego odwołania wymaga bowiem znajomości zasad i kryteriów oceniania, a to wiąże się z kosztami.

O sprawie pisze w poniedziałek „Gazeta Wyborcza”.

Matura 2026: Kiedy wyniki?

Zaraz po majówce tegoroczni maturzyści zasiądą do pierwszego z serii egzaminów dojrzałości. Wyniki poznają 8 lipca. Zależy od nich wiele – to liczba zdobytych na maturze punktów może przesądzić, czy dostaną się na wybrany kierunek studiów - czytamy w „GW”.

Matura 2026: Wgląd do pracy maturalnej

Kluczowy jest czas, jeśli zdający chce wyrobić się przed końcem rekrutacji na studia. Pierwszy krok to złożenie wniosku wgląd do pracy – można zaczynać już od godziny 8.30 8 lipca. Dyrektor OKE wyznaczy termin w ciągu pięciu dni roboczych. Po zobaczeniu pracy maturzyści mają zaledwie dwa dni robocze na złożenie wniosku o weryfikację liczby punktów. A Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – 14 dni na odpowiedź: czy wynik jest poprawny, czy nie - informuje „GW”.

Matura 2026: Odwołanie od wyniku matury

Maturzysta w ciągu kolejnych siedmiu dni może się odwołać od tego werdyktu, w ciągu kolejnego tygodnia dyrektor OKE informuje o wyniku odwołania.

Z danych CKE wynika, że na ok. 250 tys. zdających na wgląd do pracy w 2025 roku, zdecydowało się 80 609. Liczba poprawionych prac to prawie pięć i pół tysiąca. I dla nich to większa szansa na wymarzone studia.

Jak podaje „GW” w tym roku można się spodziewać, że odwołań będzie jeszcze więcej. Nie tylko dlatego, że rośnie rynek tych, którzy pomagają pisać wnioski, ale też dlatego, że do matury w tym i przyszłym roku przystępuje tzw. półtora rocznika (w związku z kumulacją tych, którzy rozpoczęli szkołę w wieku sześciu lat).

Matura 2026: Za dużo pracy, za mało egzaminatorów

To nie jest tak, że to egzaminatorzy źle sprawdzają – podkreśla szef CKE Robert Zakrzewski. Innego zdania jest Artur Szymanek: – Egzaminatorem jestem od 25 lat i obserwuję, jak to się zmieniało. Taki boom na odwołania zaczął się jakieś pięć lat temu, kiedy nas, egzaminatorów, zaczęło być mniej w stosunku do pracy, jaką mamy wykonać. Pracy jest za dużo, a nas jest za mało. A jak człowiek sprawdza dużo i długo, to nietrudno o pomyłkę - mówi „GW” Szymanek.

Źródło: Gazeta Wyborcza
oprac. Kamil Nowak
Matura 2026: spóźnienie ucznia na maturę
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
