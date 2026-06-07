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Zmiany dla pacjentów z gruźlicą wielolekooporną. Ministerstwo Zdrowia przedłuża program do 31 marca 2027 r.

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 07:00
Zmiany dla pacjentów z gruźlicą wielolekooporną. Ministerstwo Zdrowia przedłuża program do 31 marca 2027 r.
Zmiany dla pacjentów z gruźlicą wielolekooporną. Ministerstwo Zdrowia przedłuża program do 31 marca 2027 r./Shutterstock
Resort zdrowia chce przedłużyć programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych do 31 marca 2027 roku. Ma to pozwolić na wypracowanie systemowych rozwiązań dla pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia przedłuża program do 31 marca 2027 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, program ten ma być wydłużony z 45 do 54 miesięcy.

Rozwiązanie to umożliwi przygotowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych uwzględniających doświadczenia z realizowanego programu pilotażowego i przeprocedowanie odpowiednich przepisów przy zachowaniu ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnił w uzasadnieniu resort zdrowia.

Gdyby nie przedłużenie, pilotaż programu kończyłby się 30 czerwca 2026 roku.

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Program pilotażowy leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) – na czym polega?

Program pilotażowy, rozpoczęty 1 października 2022 r., ma na celu testowanie modelu leczenia MDR-TB poza szpitalem oraz wdrażanie standardów WHO. Koordynatorem jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Program leczenia obejmuje następujące etapy:

  • poradę lekarską diagnostyczną i kwalifikacyjną;
  • poradę lekarską kontrolną, udzielaną co najmniej raz w miesiącu;
  • świadczenie opieki zdrowotnej z wykorzystaniem telemonitoringu mające na celu nadzór nad przyjmowaniem przez osoby zakwalifikowane do programu pilotażowego leków w domu;
  • wydawanie leków osobom zakwalifikowanym do programu pilotażowego, aby mogły samodzielnie, pod nadzorem lekarza przyjmować je w domu;
  • badania mikrobiologiczne plwociny (rozmazy i posiewy) oraz badania dodatkowe wykrywające działania niepożądane leków zgodnie z planem leczenia;
  • poradę lekarską końcową z rozszerzoną oceną wyników leczenia MDR-TB.

Do programu może się zakwalifikować osoba powyżej 18 roku życia, która posiada udokumentowane rozpoznanie wstępne MDR-TB lub udokumentowaną historię leczenia MDR-TB i nie wymaga hospitalizacji.

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MDR-TB to gruźlica wywołana przez prątki, które uodporniły się na dwa najskuteczniejsze leki przeciwprątkowe: izoniazyd i ryfampicynę. W wyniku tego gruźlicę MDR trzeba leczyć innymi lekami, tzw. lekami dodatkowymi.

W związku z tym proces leczenia jest dłuższy, droższy i trudniejszy. Podobnie jak inne bakterie, prątki mogą przechodzić mutacje, które prowadzą do ich naturalnej oporności na leki przeciwgruźlicze.

Gruźlica wielolekooporna zawsze jest wynikiem ludzkiego błędu – na przykład niekompletnego procesu leczenia gruźlicy. Główne przyczyny powstawania gruźlicy MDR to:

  • przepisanie niewłaściwych leków,
  • słaba jakość leków przeciwgruźliczych,
  • przerwy w procesie leczenia,
  • brak ogólnokrajowego programu walki z gruźlicą,
  • brak ustandaryzowanych wytycznych do jej leczenia,
  • niedostateczne monitorowanie gruźlicy przez jednostki służby zdrowia,
  • przedwczesne zakończenie leczenia przeciwprątkowego.
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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: Ministerstwo Zdrowialekarzprogram pilotażowygruźlica wielolekooporna
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