Ministerstwo Zdrowia przedłuża program do 31 marca 2027 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, program ten ma być wydłużony z 45 do 54 miesięcy.

Rozwiązanie to umożliwi przygotowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych uwzględniających doświadczenia z realizowanego programu pilotażowego i przeprocedowanie odpowiednich przepisów przy zachowaniu ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnił w uzasadnieniu resort zdrowia.

Gdyby nie przedłużenie, pilotaż programu kończyłby się 30 czerwca 2026 roku.

Program pilotażowy leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) – na czym polega?

Program pilotażowy, rozpoczęty 1 października 2022 r., ma na celu testowanie modelu leczenia MDR-TB poza szpitalem oraz wdrażanie standardów WHO. Koordynatorem jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Program leczenia obejmuje następujące etapy:

poradę lekarską diagnostyczną i kwalifikacyjną;

diagnostyczną i kwalifikacyjną; poradę lekarską kontrolną, udzielaną co najmniej raz w miesiącu;

kontrolną, udzielaną co najmniej raz w miesiącu; świadczenie opieki zdrowotnej z wykorzystaniem telemonitoringu mające na celu nadzór nad przyjmowaniem przez osoby zakwalifikowane do programu pilotażowego leków w domu;

wydawanie leków osobom zakwalifikowanym do programu pilotażowego, aby mogły samodzielnie, pod nadzorem lekarza przyjmować je w domu;

aby mogły samodzielnie, pod nadzorem przyjmować je w domu; badania mikrobiologiczne plwociny (rozmazy i posiewy) oraz badania dodatkowe wykrywające działania niepożądane leków zgodnie z planem leczenia;

poradę lekarską końcową z rozszerzoną oceną wyników leczenia MDR-TB.

Do programu może się zakwalifikować osoba powyżej 18 roku życia, która posiada udokumentowane rozpoznanie wstępne MDR-TB lub udokumentowaną historię leczenia MDR-TB i nie wymaga hospitalizacji.

Gruźlica wielolekooporna (MDR-TB) – co to za choroba i jak się ją leczy?

MDR-TB to gruźlica wywołana przez prątki, które uodporniły się na dwa najskuteczniejsze leki przeciwprątkowe: izoniazyd i ryfampicynę. W wyniku tego gruźlicę MDR trzeba leczyć innymi lekami, tzw. lekami dodatkowymi.

W związku z tym proces leczenia jest dłuższy, droższy i trudniejszy. Podobnie jak inne bakterie, prątki mogą przechodzić mutacje, które prowadzą do ich naturalnej oporności na leki przeciwgruźlicze.

Gruźlica wielolekooporna zawsze jest wynikiem ludzkiego błędu – na przykład niekompletnego procesu leczenia gruźlicy. Główne przyczyny powstawania gruźlicy MDR to: