Ministerstwo Zdrowia przedłuża program do 31 marca 2027 r.
Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, program ten ma być wydłużony z 45 do 54 miesięcy.
Rozwiązanie to umożliwi przygotowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych uwzględniających doświadczenia z realizowanego programu pilotażowego i przeprocedowanie odpowiednich przepisów przy zachowaniu ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – wyjaśnił w uzasadnieniu resort zdrowia.
Gdyby nie przedłużenie, pilotaż programu kończyłby się 30 czerwca 2026 roku.
- Nowe świadczenie na NFZ? Ministerstwo Zdrowia pracuje na zmianami dla pacjentów
- Likwidacja porodówek w Polsce. W pierwszym kwartale 2026 roku 5 oddziałów zostało zamkniętych
- Płaca minimalna w państwach UE w 2026 r. Jak Polska wypada na tle sąsiadów?
- Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Program pilotażowy leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB) – na czym polega?
Program pilotażowy, rozpoczęty 1 października 2022 r., ma na celu testowanie modelu leczenia MDR-TB poza szpitalem oraz wdrażanie standardów WHO. Koordynatorem jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Program leczenia obejmuje następujące etapy:
- poradę lekarską diagnostyczną i kwalifikacyjną;
- poradę lekarską kontrolną, udzielaną co najmniej raz w miesiącu;
- świadczenie opieki zdrowotnej z wykorzystaniem telemonitoringu mające na celu nadzór nad przyjmowaniem przez osoby zakwalifikowane do programu pilotażowego leków w domu;
- wydawanie leków osobom zakwalifikowanym do programu pilotażowego, aby mogły samodzielnie, pod nadzorem lekarza przyjmować je w domu;
- badania mikrobiologiczne plwociny (rozmazy i posiewy) oraz badania dodatkowe wykrywające działania niepożądane leków zgodnie z planem leczenia;
- poradę lekarską końcową z rozszerzoną oceną wyników leczenia MDR-TB.
Do programu może się zakwalifikować osoba powyżej 18 roku życia, która posiada udokumentowane rozpoznanie wstępne MDR-TB lub udokumentowaną historię leczenia MDR-TB i nie wymaga hospitalizacji.
- Kolonoskopia, gastroskopia ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów
- Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji nawet 12 714,29 zł brutto
- Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach. Te placówki zwróciły się z wnioskami do NFZ
- Chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne – tych lekarzy może zabraknąć w 2030 roku. Prognozy Ministerstwa Zdrowia
Gruźlica wielolekooporna (MDR-TB) – co to za choroba i jak się ją leczy?
MDR-TB to gruźlica wywołana przez prątki, które uodporniły się na dwa najskuteczniejsze leki przeciwprątkowe: izoniazyd i ryfampicynę. W wyniku tego gruźlicę MDR trzeba leczyć innymi lekami, tzw. lekami dodatkowymi.
W związku z tym proces leczenia jest dłuższy, droższy i trudniejszy. Podobnie jak inne bakterie, prątki mogą przechodzić mutacje, które prowadzą do ich naturalnej oporności na leki przeciwgruźlicze.
Gruźlica wielolekooporna zawsze jest wynikiem ludzkiego błędu – na przykład niekompletnego procesu leczenia gruźlicy. Główne przyczyny powstawania gruźlicy MDR to:
- przepisanie niewłaściwych leków,
- słaba jakość leków przeciwgruźliczych,
- przerwy w procesie leczenia,
- brak ogólnokrajowego programu walki z gruźlicą,
- brak ustandaryzowanych wytycznych do jej leczenia,
- niedostateczne monitorowanie gruźlicy przez jednostki służby zdrowia,
- przedwczesne zakończenie leczenia przeciwprątkowego.