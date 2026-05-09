Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach. Te placówki zwróciły się z wnioskami do NFZ

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 06:00
Nowe przepisy wprowadzone przez resort zdrowia pozwalają szpitalom na przeprowadzenie bezpiecznej restrukturyzacji. 25 placówek złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o likwidację oddziału całodobowego w zamian za 50 procent ryczałtu przez kolejne dwa lata. Jak dotąd miało dojść do rozpatrzenia siedmiu takich wniosków.

Nowe finansowanie dla szpitali

Szpital może dostać za okres dwóch lat tyle samo pieniędzy, co wcześniej za rok działalności konkretnego oddziału z tą różnicą, że nie przyjmie ani jednego pacjenta. To możliwe dzięki przepisom rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu w szpitalach, które weszło w życie w lutym tego roku – zauważa „Rzeczpospolita”.

Jest też drugi scenariusz - szpital może uzyskać 50 proc. dotychczasowej zapłaty przez kolejne dwa lata, jeśli zmieni oddział całodobowego na taki, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym albo przekształci dotychczasowe łóżka na opiekę długoterminową.

Dziennik przypomina, że ryczałt jest podstawową formą rozliczeń, jakie NFZ prowadzi ze szpitalami. To z góry ustalona kwota, jaką placówka dostaje za prowadzenie konkretnego oddziału w ramach publicznej ochrony zdrowia.

Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło dotychczas 25 wniosków szpitali o tzw. wykreślenie danego profilu systemu zabezpieczenia, czyli likwidację oddziału całodobowego. Jak podaje nieoficjalnie dziennik, dotąd rozpatrzono siedem takich wniosków – wszystkie pozytywnie.

Chodzi o:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie),
  • SP ZOZ w Lesku (woj. podkarpackie),
  • SP ZOZ w Leżajsku (woj. podkarpackie),
  • Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży (woj. wielkopolskie),
  • Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (woj. wielkopolskie),
  • SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego (woj. wielkopolskie)
  • SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie).

W tym ostatnim wniosek dotyczył zamiany całodobowego oddziału okulistyki na tryb jednodniowy. Jednak, jak wyjaśniła „Rz”, dyrekcja nie wyklucza całkowitej likwidacji.

Dwie placówki zmieniły zdanie i wycofały swoje wnioski z NFZ. Mowa o Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (placówka jest w trakcie restrukturyzacji) oraz SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Kolejne szpitale czekają na decyzję

Na decyzję NFZ czeka obecnie 16 kolejnych placówek, w tym większość w dwóch województwach – śląskim (7) i mazowieckim (4).

Placówki z woj. śląskiego:

  • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach,
  • Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. (szpital w Pyskowicach),
  • Sosnowiecki Szpital Miejski,
  • Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu,
  • Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim,
  • Szpital Miejski w Gliwicach oraz
  • SP ZOZ w Lublińcu.
Szpitale z województwa mazowieckiego czekające na decyzję to:

  • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
  • SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim;
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
  • SP ZOZ – Zespół Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

Czekające szpitale w pozostałych regionach:

  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie),
  • Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. (woj. pomorskie),
  • SP ZOZ w Turku (woj. wielkopolskie),
  • SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie).
