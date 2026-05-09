Nowe finansowanie dla szpitali
Szpital może dostać za okres dwóch lat tyle samo pieniędzy, co wcześniej za rok działalności konkretnego oddziału z tą różnicą, że nie przyjmie ani jednego pacjenta. To możliwe dzięki przepisom rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu w szpitalach, które weszło w życie w lutym tego roku – zauważa „Rzeczpospolita”.
Jest też drugi scenariusz - szpital może uzyskać 50 proc. dotychczasowej zapłaty przez kolejne dwa lata, jeśli zmieni oddział całodobowego na taki, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym albo przekształci dotychczasowe łóżka na opiekę długoterminową.
Dziennik przypomina, że ryczałt jest podstawową formą rozliczeń, jakie NFZ prowadzi ze szpitalami. To z góry ustalona kwota, jaką placówka dostaje za prowadzenie konkretnego oddziału w ramach publicznej ochrony zdrowia.
Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło dotychczas 25 wniosków szpitali o tzw. wykreślenie danego profilu systemu zabezpieczenia, czyli likwidację oddziału całodobowego. Jak podaje nieoficjalnie dziennik, dotąd rozpatrzono siedem takich wniosków – wszystkie pozytywnie.
Chodzi o:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie),
- SP ZOZ w Lesku (woj. podkarpackie),
- SP ZOZ w Leżajsku (woj. podkarpackie),
- Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży (woj. wielkopolskie),
- Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (woj. wielkopolskie),
- SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego (woj. wielkopolskie)
- SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie).
W tym ostatnim wniosek dotyczył zamiany całodobowego oddziału okulistyki na tryb jednodniowy. Jednak, jak wyjaśniła „Rz”, dyrekcja nie wyklucza całkowitej likwidacji.
Dwie placówki zmieniły zdanie i wycofały swoje wnioski z NFZ. Mowa o Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (placówka jest w trakcie restrukturyzacji) oraz SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
Kolejne szpitale czekają na decyzję
Na decyzję NFZ czeka obecnie 16 kolejnych placówek, w tym większość w dwóch województwach – śląskim (7) i mazowieckim (4).
Placówki z woj. śląskiego:
- Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach,
- Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. (szpital w Pyskowicach),
- Sosnowiecki Szpital Miejski,
- Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu,
- Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim,
- Szpital Miejski w Gliwicach oraz
- SP ZOZ w Lublińcu.
Szpitale z województwa mazowieckiego czekające na decyzję to:
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
- SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim;
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
- SP ZOZ – Zespół Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim
Czekające szpitale w pozostałych regionach:
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie),
- Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. (woj. pomorskie),
- SP ZOZ w Turku (woj. wielkopolskie),
- SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim (woj. wielkopolskie).