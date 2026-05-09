Nowe finansowanie dla szpitali

Szpital może dostać za okres dwóch lat tyle samo pieniędzy, co wcześniej za rok działalności konkretnego oddziału z tą różnicą, że nie przyjmie ani jednego pacjenta. To możliwe dzięki przepisom rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu w szpitalach, które weszło w życie w lutym tego roku – zauważa „Rzeczpospolita”.

Jest też drugi scenariusz - szpital może uzyskać 50 proc. dotychczasowej zapłaty przez kolejne dwa lata, jeśli zmieni oddział całodobowego na taki, który realizuje świadczenia w trybie planowym lub jednodniowym albo przekształci dotychczasowe łóżka na opiekę długoterminową.

Dziennik przypomina, że ryczałt jest podstawową formą rozliczeń, jakie NFZ prowadzi ze szpitalami. To z góry ustalona kwota, jaką placówka dostaje za prowadzenie konkretnego oddziału w ramach publicznej ochrony zdrowia.

Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło dotychczas 25 wniosków szpitali o tzw. wykreślenie danego profilu systemu zabezpieczenia, czyli likwidację oddziału całodobowego. Jak podaje nieoficjalnie dziennik, dotąd rozpatrzono siedem takich wniosków – wszystkie pozytywnie.

Chodzi o:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Radzyniu Podlaskim (woj. lubelskie),

SP ZOZ w Lesku (woj. podkarpackie),

SP ZOZ w Leżajsku (woj. podkarpackie),

Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży (woj. wielkopolskie),

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (woj. wielkopolskie),

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego (woj. wielkopolskie)

SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie).

W tym ostatnim wniosek dotyczył zamiany całodobowego oddziału okulistyki na tryb jednodniowy. Jednak, jak wyjaśniła „Rz”, dyrekcja nie wyklucza całkowitej likwidacji.

Dwie placówki zmieniły zdanie i wycofały swoje wnioski z NFZ. Mowa o Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu (placówka jest w trakcie restrukturyzacji) oraz SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Kolejne szpitale czekają na decyzję

Na decyzję NFZ czeka obecnie 16 kolejnych placówek, w tym większość w dwóch województwach – śląskim (7) i mazowieckim (4).

Placówki z woj. śląskiego:

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach,

Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. (szpital w Pyskowicach),

Sosnowiecki Szpital Miejski,

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu,

Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim,

Szpital Miejski w Gliwicach oraz

SP ZOZ w Lublińcu.

Szpitale z województwa mazowieckiego czekające na decyzję to:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim;

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,

SP ZOZ – Zespół Zakładów im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

Czekające szpitale w pozostałych regionach: