Kolonoskopia, gastroskopia czy rezonans magnetyczny ze zmianami od 1 maja 2026 r. Rewolucja dla pacjenta i nowy nakaz dla dyrektorów

Jak wynika z zarządzenia nr 42/2026/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od 1 maja 2026 r. doprecyzowane zostały zasady rozliczeń w programie pilotażowym kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów. Chodzi o bardziej szczegółowe raportowanie poszczególnych etapów diagnostyki w każdym z modułów programu pilotażowego.

Kolonoskopia, gastroskopia i rezonans magnetyczny ze zmianami od 1 maja 2026 r.

Zmiany dotyczą też listy produktów, które można ze sobą łączyć, oraz zasad łączenia ich z poradami specjalistów. Rozporządzenie prezesa NFZ wprowadziło także ograniczenia w rozliczaniu niektórych badań – w diagnostyce stacjonarnej część z nich nie będzie już mogła być rozliczana osobno.

Zarządzenie rozszerzyło katalog świadczeń dla pacjenta, które lekarz może zlecić podczas wizyty reumatologicznej w module II pilotażu.

Wśród tych świadczeń znalazły się:

biopsja aspiracyjna szpiku kostnego z mielogramem,

angiografia,

tomografia komputerowa,

rezonans magnetyczny,

gastroskopia ,

, kolonoskopia ,

, badanie USG Doppler.

Ważne zmiany dla dyrektorów szpitali i oddziałów NFZ

Zarządzenie prezesa NFZ nakazuje dyrektorom wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ do wprowadzenia zmian w umowach zawartych ze świadczeniodawcami uczestniczącymi w pilotażu.

Choć zgodnie z zarządzeniem zmiany obowiązują od 1 maja, to dopiero po zmianach kontraktów szpitale będą mogły działać według nowych zasad.

Program KOWS - co oznacza dla pacjenta?

Program pilotażowy kompleksowej opieki nad pacjentami z wczesnym zapaleniem stawów (KOWZS) został opracowany z inicjatywy i pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Brygidy Kwiatkowskiej, krajowej konsultant w dziedzinie reumatologii.

Jak podaje Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, głównym założeniem programu jest zwiększenie jakości i dostępności opieki reumatologicznej, a także skrócenie czasu potrzebnego na postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia u pacjentów z wczesnymi objawami chorób zapalnych stawów, szczególnie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Program zakłada całościowe podejście do pacjenta — obejmuje nie tylko diagnostykę i leczenie, ale również stałe monitorowanie stanu zdrowia, z uwzględnieniem chorób współistniejących oraz specyfiki przewlekłego przebiegu schorzeń reumatycznych.

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

Pacjenci zakwalifikowani do programu zostaną objęci 12 miesięczną opieką specjalistyczną. Pacjentów na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować nie tylko lekarze POZ, lecz również inni specjaliści. Dotyczy to pacjentów z:

wczesnym zapaleniem stawów (WZS),

reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS),

łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS),

zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK)

innymi rodzajami spondyloartropatii (spondyloartropatią nieradiograficzną, spondyloartropatią w przebiegu zapalnych chorób jelit, reaktywnym zapalenie stawów), odczynowym i niesklasyfikowanym zapaleniem stawów, którzy nie są obecnie ani nie byli w przeszłości leczeni reumatologicznie).

Jak wygląda pilotaż programu?

Pacjent włączony do programu pilotażowego zostaje objęty diagnostyką w zakresie Modułu I przez okres niezbędny do przeprowadzenia diagnostyki (lub wykluczenia zapalnej choroby reumatycznej). Następny krok, jeśli pacjent się zakwalifikuje po diagnostyce, to Moduł II, czyli objęcie opieką kompleksową przez okres 12 miesięcy.

Program pilotażowy może być ukończony przez każdego uczestnika na własne życzenie, po wycofaniu zgody na udział. Pacjent nie musi podawać przyczyny takiej rezygnacji.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 18. rok życia i u których rozpoznano bądź podejrzewa się zapalną chorobę reumatyczną.