ZUS przelicza emerytury po 65. roku życia. Ten szczegół może podnieść świadczenie

Historia zaczyna się wcześniej, niż wielu osobom się wydaje – w momencie przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Kobiety, które należały do systemu OFE, nie dostają od razu docelowego świadczenia dożywotniego. ZUS wypłaca im tzw. emeryturę okresową kapitałową, obliczaną częściowo na podstawie środków zgromadzonych w drugim filarze.

Dopiero po ukończeniu 65 lat dochodzi do drugiego etapu – ponownego przeliczenia emerytury. I właśnie tutaj pojawia się kluczowy szczegół: ZUS bierze pod uwagę cały zgromadzony kapitał, nie odejmuje wcześniej wypłaconych świadczeń okresowych i dzieli całość przez nowe tablice dalszego trwania życia. Efekt? Kwota miesięczna potrafi znacząco wzrosnąć. Ten mechanizm nie wynika z „prezentu” od państwa. To konsekwencja konstrukcji systemu po reformie emerytalnej z 1999 roku.

Przeliczenie emerytury ZUS 2026. Które kobiety dostaną wyższe świadczenie?

Nie każda emerytka może liczyć na podwyżkę. System stawia bardzo konkretne warunki, które działają jak filtr. Zyskają wyłącznie kobiety, które:

urodziły się w latach 1949–1968 ,

, były członkiniami OFE (czyli mają subkonto w ZUS),

(czyli mają subkonto w ZUS), pobierały wcześniej emeryturę okresową,

ukończyły 65 lat (lub zrobią to w danym roku).

W 2026 roku szczególnie istotny jest rocznik 1961 – to właśnie te kobiety wchodzą w moment przeliczenia.

Dla porównania: kobieta bez OFE od razu dostaje emeryturę dożywotnią w wieku 60 lat; zaś kobieta z OFE - najpierw otrzymuje świadczenie okresowe, a potem następuje przeliczenie. To rozróżnienie tworzy realne różnice w wypłatach, mimo podobnych karier zawodowych.

OFE decyduje o podwyżce emerytury. Dlaczego jedne kobiety zyskają, a inne nie?

Podział wynika z konstrukcji dwóch filarów systemu emerytalnego:

I filar (ZUS) – obowiązkowy dla wszystkich

– obowiązkowy dla wszystkich II filar (OFE) – obejmował część ubezpieczonych po reformie.

Kobiety bez OFE mają prostszą ścieżkę: całość składek trafia do ZUS - wydawana jest jedna decyzja przyznająca jedno świadczenie. Nie ma mowy o drugim przeliczeniu. Kobiety z OFE przechodzą przez dwa etapy: najpierw dostają świadczenie czasowe, a potem emeryturę docelową I to właśnie ten „drugi krok” powoduje wzrost świadczenia.

Ile wzrośnie emerytura po przeliczeniu? Symulacje pokazują nawet ponad 50 proc.

Różnice nie są symboliczne i w wielu przypadkach oznaczają zmianę stylu życia.

Przykłady (symulacje 2026)

Emerytura w wieku 60 lat Po przeliczeniu (65 lat) Wzrost 2200 zł 3200 zł +45% 2500 zł 3800 zł +52% 3000 zł 4600 zł +53%

Skąd tak duży skok? ZUS stosuje prosty mechanizm matematyczny: im krótsze prognozowane dalsze życie, tym wyższa miesięczna wypłata. Do tego dochodzi brak potrącenia wcześniejszych świadczeń – i właśnie to robi największą różnicę.

Dwie kobiety, podobny staż i różnica 800 zł. Tak działa przeliczenie emerytury

Wyobraźmy sobie dwie kobiety:

Przykład Anna (rocznik 1961, OFE): emerytura od 60 lat: 2600 zł

po przeliczeniu: 3900 zł

Przykład Barbara (rocznik 1961, bez OFE): emerytura od 60 lat: 3100 zł

brak przeliczenia → nadal 3100 zł

Różnica po 65. roku życia wynosi 800 zł miesięcznie, mimo podobnego stażu pracy. To właśnie ten przykład najczęściej pojawia się w sporach sądowych.

Czy trzeba złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury po 65. roku życia?

W większości przypadków – nie. ZUS działa automatycznie: sam ustala moment przeliczenia, sam wydaje decyzję i zaczyna wypłacać wyższe świadczenie. Wyjątki pojawiają się, gdy:

występuje spór o prawo do przeliczenia

dane w ZUS są niepełne

emerytka chce zakwestionować decyzję

Wtedy można złożyć odwołanie i wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odmowa przeliczenia emerytury. Dlaczego kobiety pozywają ZUS?

Coraz więcej spraw trafia do sądów. Argumentacja jest powtarzalna: mamy podobny staż pracy, ale różne świadczenia; brak jest jasnego uzasadnienia różnic. Kobiety powołują się przy tym na naruszenie konstytucyjnej zasady równości. Eksperci podkreślają, że problem ma charakter systemowy, a nie jednostkowy. Z drugiej strony administracja utrzymuje jedno stanowisko: system działa zgodnie z założeniami reformy.

Zmiany w przeliczeniu emerytur kobiet 2026. Czy rząd planuje reformę?

Na dziś brak sygnałów o reformie. Resort odpowiedzialny za politykę społeczną wskazuje, że emerytura w wieku 60 lat ma charakter przejściowy i właściwe świadczenie ustala się dopiero w wieku 65 lat, a różnice wynikają z konstrukcji systemu. To oznacza jedno – obecne zasady pozostają.

Wcześniejsza emerytura może się opłacić? Paradoks kobiet z OFE

To pytanie wraca coraz częściej – i ma drugie dno. W przypadku kobiet z OFE wcześniejsze przejście na emeryturę daje szybki dostęp do pieniędzy i nie obniża późniejszego świadczenia po przeliczeniu. W efekcie system… może zachęcać do wcześniejszego zakończenia pracy. Ekonomiści zwracają uwagę na paradoks osoby aktywne zawodowo krócej mogą finalnie otrzymać wyższe świadczenie miesięczne. To temat, który może wrócić przy kolejnych reformach.

Kto nie dostanie podwyżki po przeliczeniu emerytury? Lista wykluczonych grup

Lista jest krótka, ale istotna:

kobiety bez OFE

osoby spoza roczników 1949–1968

osoby, które już mają emeryturę dożywotnią

przypadki, gdzie brak kapitału na subkoncie

Dla tych grup system nie przewiduje ponownego przeliczenia świadczenia.

