Gospodarka Polski korzysta na migracji. Dane idą w setki miliardów złotych

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 11:57
Pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy stają się coraz istotniejszym filarem krajowej gospodarki. Z najnowszego raportu „Migracja w Polsce”, na który powołuje się „Rzeczpospolita” wynika, że ich wkład w produkt krajowy brutto w 2025 r. mógł sięgnąć od 200 do nawet 416 mld zł, co odpowiada od 5,1 do 10,7 proc. całej gospodarki. Dane te pokazują, że rola migrantów na rynku pracy wykracza dziś daleko poza uzupełnianie niedoborów kadrowych i realnie współtworzy tempo wzrostu gospodarczego Polski.

Cudzoziemcy ważnym elementem rozwoju gospodarczego

Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Jacek Kucharczyk, socjolog i prezes Instytutu Spraw Publicznych, raport przygotowany przez Instytut wspólnie z Deloitte oraz Ipsos pokazuje, jak ważną rolę cudzoziemcy pełnią na polskim rynku pracy i jakim są ważnym elementem rozwoju gospodarczego.

Raport szacuje liczbę cudzoziemców w Polsce na ok. 2-2,5 mln. Z kolei udostępnione dziennikowi dane ZUS wskazują, że odsetek cudzoziemców wśród pracujących ubezpieczonych w ZUS zwiększył się do prawie 8 proc.

Wkład cudzoziemców w polską gospodarkę jest ogromny

- W ostatnich latach migranci nie tylko wypełniają wakaty w polskich firmach, ale też wyrównują przyspieszający spadek liczby krajowych pracowników w rejestrach ZUS, będący efektem szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa - wskazują cytowani przez „Rz” autorzy raportu.

W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od 200 do 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. - wynika z raportu „Migracja w Polsce”, którego wyniki publikuje wtorkowa "Rz".

Migranci wypełniają luki kadrowe

Jak podaje gazeta, przeprowadzone na potrzeby raportu badanie Ipsos dowodzi, że Polacy mają coraz częściej kontakty z cudzoziemcami i na ogół dobrze je oceniają. Ponad połowa uczestników badania uważa też, że migranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a 73 proc. twierdzi, że Polska powinna być otwarta na osoby z innych krajów, które wnoszą umiejętności, pracowitość i chcą tu uczciwie żyć.

Źródło: PAP
