Nowe przepisy dla rynku energii. Kluczowe zmiany od 7 września 2026 r. [Projekt rozporządzenia ME]

W poniedziałek, 25 maja 2026 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz do opiniowania trafił projekt rozporządzenia dotyczący szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Za projekt odpowiedzialne jest ministerstwo energii. Projekt w większości kontynuuje dotychczasowe podejście regulacyjne. Nowym obszarem, który będzie regulowany, są zasady świadczenia usług elastyczności. W ocenie resortu, nowe regulacje zwiększą konkurencyjność i efektywność rynku energii, poprawią jakość i stabilność dostaw prądu, a także ułatwią przyłączanie nowych instalacji, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE). Konieczność jego wydania wynika z wygaśnięcia dotychczasowych przepisów 7 września 2026 r.

Rynek energii: regulacje

Wśród zagadnień regulowanych w projektowanym rozporządzeniu znalazły się m.in.

kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;

warunki przyłączenia do sieci;

sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy;

warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej , agregacji, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych;

zakres, warunki i sposób funkcjonowania rynku bilansującego;

zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenia rozliczeń z tego tytułu;

zakres, warunki i sposób wykorzystania usług elastyczności;

sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;

warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi;

katalog usług systemowych niedotyczących częstotliwości;

zakres i sposób przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej;

parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców;

sposób załatwiania reklamacji.

Efektywność krajowej sieci energetycznej: świadczenie usług elastyczności

elementem nowych przepisów są zasady świadczenia usług elastyczności w sieci dystrybucyjnej. Za ich pozyskiwanie i aktywację odpowiadać będą operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD). Usługi polegać będą na elastycznej zmianie poboru lub wprowadzania mocy czynnej do sieci – w zależności od bieżących potrzeb systemu.

Warunkiem świadczenia na rzecz OSD usług elastyczności – zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – będzie spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu oraz w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. OSD będzie dokonywać kwalifikacji podmiotów i zasobów do świadczenia usług, które będą wpisywane na listę dostawców usług elastyczności. W ramach projektowanych rozwiązań zdefiniowani zostaną także m.in. dostawcy usług elastyczności i zasobów elastyczności, a także ustanowione zostaną zasady grupowania zasobów wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług. Projektowane rozporządzenie określi także zasady współpracy między operatorami dystrybucyjnymi a operatorem systemu przesyłowego.

Zmiany na rynku energii. m.in. podniesienie limitu mocy agregowanych zasobów do 500 MW

Nowe przepisy wprowadzają także szereg innych zmian, m.in.:

definicję zasobu regulacyjnego, co pozwoli na zwiększenie liczby zasobów aktywnych na rynku bilansującym i będzie skutkowało wzrostem konkurencji w świadczeniu usług bilansujących; ograniczenie zakresu wniosków o określenie warunków przyłączenia i innych dokumentów składanych procesie przyłączeniowym; podniesienie limitu maksymalnej łącznej mocy osiągalnej zasobów agregowanych wchodzących w skład jednostki grafikowej do poziomu 500 MW; zmiany w zakresie prowadzenia rozliczeń i określania cen na rynku bilansującym energii elektrycznej; katalog usług niedotyczących częstotliwości dla OSP i OSD; zmiany w zakresie warunków współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Za projekt odpowiedzialny jest resort energii. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 7 września 2026 r. z dwoma wyjątkami.

§32 ust. 21 oraz ust. 22, które wejdą w życie1 stycznia 2027 r. §32 w zakresie ustępów innych niż wymienione w pkt 1 oraz §55 ust. 7 pkt 2, które wejdą w życie 1 czerwca 2028 r.