Nowe przepisy dla rynku energii. Kluczowe zmiany od 7 września 2026 r. [Projekt rozporządzenia ME]

W poniedziałek, 25 maja 2026 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz do opiniowania trafił projekt rozporządzenia dotyczący szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Za projekt odpowiedzialne jest ministerstwo energii. Projekt w większości kontynuuje dotychczasowe podejście regulacyjne. Nowym obszarem, który będzie regulowany, są zasady świadczenia usług elastyczności. W ocenie resortu, nowe regulacje zwiększą konkurencyjność i efektywność rynku energii, poprawią jakość i stabilność dostaw prądu, a także ułatwią przyłączanie nowych instalacji, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE). Konieczność jego wydania wynika z wygaśnięcia dotychczasowych przepisów 7 września 2026 r.
Rynek energii: regulacje
Wśród zagadnień regulowanych w projektowanym rozporządzeniu znalazły się m.in.
- kryteria podziału na grupy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci;
- warunki przyłączenia do sieci;
- sposób prowadzenia obrotu energią elektryczną oraz procedurę zmiany sprzedawcy;
- warunki świadczenia usług przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, agregacji, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych;
- zakres, warunki i sposób funkcjonowania rynku bilansującego;
- zakres, warunki i sposób zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenia rozliczeń z tego tytułu;
- zakres, warunki i sposób wykorzystania usług elastyczności;
- sposób koordynacji planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego;
- warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi;
- katalog usług systemowych niedotyczących częstotliwości;
- zakres i sposób przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej;
- parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców;
- sposób załatwiania reklamacji.
Efektywność krajowej sieci energetycznej: świadczenie usług elastyczności
elementem nowych przepisów są zasady świadczenia usług elastyczności w sieci dystrybucyjnej. Za ich pozyskiwanie i aktywację odpowiadać będą operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD). Usługi polegać będą na elastycznej zmianie poboru lub wprowadzania mocy czynnej do sieci – w zależności od bieżących potrzeb systemu.
Warunkiem świadczenia na rzecz OSD usług elastyczności – zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – będzie spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu oraz w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. OSD będzie dokonywać kwalifikacji podmiotów i zasobów do świadczenia usług, które będą wpisywane na listę dostawców usług elastyczności. W ramach projektowanych rozwiązań zdefiniowani zostaną także m.in. dostawcy usług elastyczności i zasobów elastyczności, a także ustanowione zostaną zasady grupowania zasobów wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług. Projektowane rozporządzenie określi także zasady współpracy między operatorami dystrybucyjnymi a operatorem systemu przesyłowego.
Zmiany na rynku energii. m.in. podniesienie limitu mocy agregowanych zasobów do 500 MW
Nowe przepisy wprowadzają także szereg innych zmian, m.in.:
- definicję zasobu regulacyjnego, co pozwoli na zwiększenie liczby zasobów aktywnych na rynku bilansującym i będzie skutkowało wzrostem konkurencji w świadczeniu usług bilansujących;
- ograniczenie zakresu wniosków o określenie warunków przyłączenia i innych dokumentów składanych procesie przyłączeniowym;
- podniesienie limitu maksymalnej łącznej mocy osiągalnej zasobów agregowanych wchodzących w skład jednostki grafikowej do poziomu 500 MW;
- zmiany w zakresie prowadzenia rozliczeń i określania cen na rynku bilansującym energii elektrycznej;
- katalog usług niedotyczących częstotliwości dla OSP i OSD;
- zmiany w zakresie warunków współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Za projekt odpowiedzialny jest resort energii. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 7 września 2026 r. z dwoma wyjątkami.
- §32 ust. 21 oraz ust. 22, które wejdą w życie1 stycznia 2027 r.
- §32 w zakresie ustępów innych niż wymienione w pkt 1 oraz §55 ust. 7 pkt 2, które wejdą w życie 1 czerwca 2028 r.
Podstawa prawa
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Energii: 17)