Już w czwartek największe wydarzenie biznesowe w Warszawie

W wydarzeniu udział wezmą również prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Czas przewagi”.

David Cameron w Warszawie

Kongres otworzy wystąpienie specjalne Davida Camerona, byłego premiera Wielkiej Brytanii i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej polityki europejskiej. Organizatorzy nie precyzują, czego będzie dotyczyć wystąpienie Camerona, jednak można spodziewać się mocnego geopolitycznego głosu dotyczącego przyszłości Europy, bezpieczeństwa gospodarczego oraz strategicznych błędów, które mogą osłabić konkurencyjność państw Zachodu.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie finałowa debata polityczna dotycząca strategicznych projektów dla polskiej gospodarki. Organizatorzy zapowiadają rozmowę o inwestycjach, energetyce, bezpieczeństwie, systemie ochrony zdrowia oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W debacie udział wezmą Waldemar Buda (Prawo i Sprawiedliwość); Krzysztof Gawkowski (Lewica); Adam Hetman (Polskie Stronnictwo Ludowe); Michał Marchewka (Koalicja Obywatelska); Sławomir Mentzen (Konfederacja); Ryszard Petru (Centrum) i Jan Szyszko (Polska 2050). Dyskusja ma pokazać, w których obszarach możliwe jest budowanie długoterminowego konsensusu dotyczącego rozwoju państwa, a gdzie wizje gospodarcze poszczególnych środowisk politycznych wyraźnie się różnią.

Przygotowany przez Pracodawców RP oraz Fundację Pozytywnych Idei Kongres będzie największym wydarzeniem biznesowym w Warszawie. Organizatorzy spodziewają się blisko dwóch tysięcy uczestników – przedstawicieli największych polskich firm, inwestorów, przedsiębiorców i administracji publicznej.

– Agenda Kongresu powstała w oparciu o rozmowy z setkami firm, dlatego odzwierciedla realne wyzwania stojące dziś przed polską gospodarką. Dotychczasowy model wzrostu stopniowo się wyczerpuje, a firmy oczekują konkretnych odpowiedzi dotyczących konkurencyjności, bezpieczeństwa i nowych źródeł przewagi – podkreśla Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

Agenda Kongresu obejmuje debaty dotyczące energetyki, geopolityki, sztucznej inteligencji, przemysłu obronnego, infrastruktury krytycznej oraz przyszłości europejskiej konkurencyjności. Wśród gości Kongresu znajdą się również m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych; Miłosz Motyka, minister energii czy Jolanta Sobierańska Grenda, minister zdrowia Witold Berek, minister ds. wdrażania polityki rządu, dr Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos, Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Mutico, Agnieszka Hipś, prezes CLIP Group, Wiktor Janicki, prezes Astra Zeneca

Fenomen Polska

Ton debatom Kongresu nada rozmowa: „Fenomen Polska. Jak rosnąć pod prąd Europy?”, dotycząca nowych motorów wzrostu gospodarczego. Udział w niej wezmą Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy Kapitałowej Integer.pl oraz Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. Debatę poprowadzi Joanna Makowiecka-Gatza.

Silnie reprezentowany będzie również sektor finansowy. Podczas panelu „Bank czy Big Tech? Walka o władzę nad portfelem” liderzy rynku będą rozmawiać o przyszłości bankowości, cyfrowych finansach oraz rywalizacji sektora bankowego z globalnymi platformami technologicznymi. W debacie udział wezmą m.in. Szymon Midera, prezes PKO BP, Wojciech Sobieraj, przewodniczący rady nadzorczej UniCredit w Polsce, Michał Panowicz, wiceprezes zarządu Banku PEKAO S.A. oraz Kamil Szymański, prezes Trade Republic w Polsce.

Mocnym punktem programu będzie także debata „Polska: marka, która rośnie”. Rozmowa poświęcona będzie temu, jak przekuć sukces gospodarczy Polski w realny soft power, niezbędny dla budowy globalnych marek oraz zwiększać międzynarodową pozycję polskich firm i kapitału. W panelu udział wezmą m.in. Jarosław Dąbrowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego , Mariusz Jaszczyk, wiceprezes ds. finansów, Polski Fundusz Rozwoju S.A. Robert Sochacki, wiceprezes zarządu Banku PEKAO S.A.; Dariusz Gałęzewski, współzałożyciel i właściciel Oshee Polska.

Odporność, energetyka i bezpieczeństwo

Podczas debaty dotyczącej największych inwestycji energetycznych przedstawiciele administracji i biznesu będą rozmawiać o projektach, które mają zdecydować o konkurencyjności polskiej gospodarki w kolejnych dekadach. W panelu udział wezmą m.in.W panelu udział wezmą Sławomir Staszak, członek zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej ORLEN S.A. Luiz Hanania, prezes Grupy Veolia w Polsce Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE, Wojciech Derda, partner zarządzający TDJ Equity oraz Magdaleny Kordys, wiceprezeski ds. finansowych Enea Operator.

Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie także panel „Cyber-Tarcza. Państwo i biznes w obliczu wojny informacyjnej”, w którym udział potwierdzili m.in. Krzysztof Gawkowski – wicepremier i minister cyfryzacji, gen. dyw. Karol Molenda – dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dariusz Piotrowski dyrektor generalny Dell Technologies Polska oraz Piotr Ciepiela lider zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w EY.

Debata „Rachunek za wolność. Skąd wziąć miliardy na armię?”, będzie dotyczyła finansowania bezpieczeństwa państwa, modernizacji armii i gospodarczym konsekwencjom zwiększania wydatków na obronność. W panelu udział wezmą m.in. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej; Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao, generał Bogusław Pacek oraz Krzysztof Gulda prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ścieżce dotyczącej geoekonomii i technologii odbędzie się z kolei debata „Cyfrowa niezależność. Czy biznes ma kontrolę nad danymi i technologią?”, z udziałem m.in. Dariusza Standerskiego wiceministra cyfryzacji, Jakuba Turowskiego z Meta, Marcina Zygmanowskiego wiceprezesa Banku Pekao, Piotra Hołowni dyrektor technologii i transformacji cyfrowej, Wedel.

2000 uczestników, ponad 50 wydarzeń

Debaty Kongresu odbędą się w sześciu ścieżkach tematyczny: Geoekonomia, Ambicja, Odporność, Energia, Człowiek i Przyszłość.

Program koncentruje się na kilku najważniejszych obszarach: roli Polski w zmieniającym się układzie gospodarczym świata, bezpieczeństwie energetycznym i kosztach energii, odporności państwa i biznesu na kryzysy oraz wpływie nowych technologii – w tym sztucznej inteligencji i danych – na konkurencyjność gospodarki. Intensywna formuła Kongresu obejmuje rozmowy 1:1, wystąpienia keynote, 25 i 55 minutowe debaty.