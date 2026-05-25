Kadyrowcy zmasakrowani na poligonie. HIMARS zaskoczył ich w obwodzie kurskim

Masakra na poligonie

Nagranie z ataku opublikowano w niedzielę. Nie podano, kiedy dokładnie doszło do uderzenia ani gdzie znajdował się obóz.

Najpierw dron rozpoznał teren i namierzył ćwiczących żołnierzy. Chwilę później w cel uderzyły rakiety HIMARS. Według wstępnych informacji w wyniku ataku zginęły lub zostały ranne dziesiątki czeczeńskich żołnierzy.

To już kolejny w ostatnich dniach atak na formacje związane z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. W nocy z 19 na 20 maja ukraińskie drony uderzyły w ośrodek szkoleniowy w mieście Śnieżne w okupowanym obwodzie donieckim. Zginęło wówczas ponad 60 kursantów.

Ukraińcy mieli agenta w czeczeńskim sztabie

Ukraiński serwis Militarnyj przypomina, że niedawno ukraiński wywiad wojskowy (HUR) miał agenta w jednostce "Achmat". Według relacji HUR były żołnierz tej formacji zainstalował urządzenie podsłuchowe – dostarczone dronem przez ukraińskie służby – w sali narad dowództwa jednostki. Następnie przedostał się przez linię frontu na stronę ukraińską.

Dzięki podsłuchanym rozmowom ukraińskie oddziały specjalne mogły skutecznie atakować żołnierzy "Achmata" podczas przemieszczania się oraz w miejscach koncentracji, m.in. w obwodzie sumskim.

W efekcie od lutego do kwietnia 2026 r. czeczeńska formacja straciła 41 zabitych oraz 87 rannych, a ponad 100 żołnierzy uznano za zaginionych. Były to prawdopodobnie największe straty tej jednostki od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.