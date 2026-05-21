Ukraińskie drony obróciły kompleks w gruzy. Nie żyje 65 kursantów i ppłk "Bury"

Wojciech Rodak
dzisiaj, 09:36
[aktualizacja dzisiaj, 09:50]
Ukraińskie drony uderzyły w centrum szkoleniowo-produkcyjne 78. Zmotoryzowanego Pułku Specnazu "Siewier-Achmat" w mieście Śnieżne w okupowanym obwodzie donieckim. Według Roberta Browdiego "Magyara", dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych SZU, w wyniku ataku zginęło 65 kursantów oraz dowódca obiektu – podpułkownik o pseudonimie "Bury". Liczba rannych jest nadal ustalana.

Nocna masakra w Śnieżnem

Śnieżne znajduje się około 60 km na wschód od Doniecka, przeszło 80 km od linii frontu. Operację o kryptonimie "Śnieg Achmata" Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły wspólnie z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy w nocy z 19 na 20 maja.

Według relacji Browdiego w zaatakowanym kompleksie szkolono operatorów dronów i żołnierzy specnazu, a także montowano bezzałogowce i magazynowano amunicję. Uderzono w niego 11 dronami ze stukilogramowymi głowicami bojowymi. W efekcie zniszczono dwupiętrowy budynek o powierzchni blisko 2500 m kw. – zginęło 65 kursantów oraz ich dowódca.

"Magyar" podał również, że dodatkowo zniszczono hale produkcyjne i warsztaty naprawcze wraz z czterema pojazdami opancerzonymi "Tigr", które dostarczono tam do remontu.

Mają kolejne obiekty na celowniku

W komunikacie dodano, że na okupowanych terytoriach działają jeszcze dwa podobne ośrodki podporządkowane Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich (RARAN).

"Zniszczenie tych obiektów bezpośrednio osłabia zdolności przeciwnika do szkolenia operatorów systemów bezzałogowych, napraw sprzętu pancernego i zaopatrywania jednostek na linii frontu" – podkreślono w komunikacie SZU.

78. Zmotoryzowany Pułk Specnazu "Siewier-Achmat" został sformowany po rosyjskiej inwazji na Ukrainę – na początku września 2022 roku – z rozkazu przywódcy Czeczenii, Ramzan Kadyrow. Jednostka wchodzi w skład 42. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej.

Masakra w Doniecku

Ukraińskie drony w ostatnich miesiącach nasiliły uderzenia na rosyjskie zaplecze frontu na średnim dystansie. 23 kwietnia trafiły budynek w Doniecku, w którym mieściło się dowództwo Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W wyniku ataku zginęło 12 oficerów, a kolejnych 15 zostało rannych.

