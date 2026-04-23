Osiem dronów uderzyło w wieżowiec. Masakra w siedzibie FSB w Doniecku

Zaskoczyli oficerów FSB w Doniecku. Są zabici i ranni

Nagranie z akcji, która miała miejsce w środę rano, opublikował w czwartek Robert "Magyar" Brovdi, dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych. Jak przekazał, w zaatakowanym budynku znajdowała się siedziba jednostki operacyjnej FSB zajmującej się działaniami kontrwywiadowczymi, prowadzeniem dywersji i operacji specjalnych, tworzeniem sieci agenturalnych oraz koordynacją prorosyjskich formacji.

Według wstępnych danych 12 oficerów zginęło, a kolejnych 15 zostało rannych.

Za operację odpowiedzialni byli operatorzy z Sił Systemów Bezzałogowych i korpusu "Azow". W budynek trafiło osiem dronów FP-2 z głowicami bojowymi o masie 60–100 kg.

Zidentyfikowano zaatakowany obiekt

Na podstawie nagrań analitycy ukraińskiego projektu Dnipro OSINT ustalili, że stanowisko dowodzenia FSB znajdowało się w budynku przy ulicy Uniwersyteckiej 48 w samym centrum Doniecka.

Mapa Doniecka

Tak wyglądał atak z poziomu ulicy.

Ukraińskie służby nie ujawniły, w jaki sposób zlokalizowano to stanowisko dowodzenia rosyjskich służb specjalnych w okupowanym mieście.