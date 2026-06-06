Według hurtowego cennika koncernu w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje tam 5 tys. 189 zł, czyli 70 zł mniej niż po ostatniej zmianie, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 785 zł, czyli 52 zł mniej niż po poprzedniej korekcie, natomiast olej napędowy Ekodiesel kosztuje 5 tys. 674 zł, czyli mniej o 24 zł w porównaniu do wcześniejszej ceny.

Poprzednio, w czwartek, Orlen podniósł hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 56 zł, do 5 tys. 259 zł za metr sześc., benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 103 zł, do 5 tys. 837 zł za metr sześc., a oleju napędowego o 70 zł, do 5 tys. 698 zł za metr sześc. – wynika z danych opublikowanych przez koncern.

Ceny maksymalne paliw na stacjach w Polsce

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Jak wynika z ostatniego obwieszczenia ministra energii o cenach maksymalnych paliw, od soboty do poniedziałku na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny bezołowiowej 98 – 6,63 zł, a oleju napędowego – 6,48 zł. Oznacza to, że ceny wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż w piątek, gdy litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował maksymalnie 5,94 zł, benzyny bezołowiowej 98 – 6,52 zł, a oleju napędowego – 6,40 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii dotyczące cen maksymalnych paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny, które będą obowiązywały na stacjach we wtorek.

Ceny maksymalne paliw ogłaszane są w codziennym obwieszczeniu, a obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych paliw na stacjach, czyli 31 marca, benzyna bezołowiowa 95 kosztowała nie więcej niż 6,16 zł za litr, benzyna bezołowiowa 98 – 6,76 zł, a olej napędowy – 7,60 zł.

Według rozporządzeń, które w zeszły czwartek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa, w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, będą obowiązywały do 15 czerwca. Oznacza to jednoczesne wydłużenie do tego czasu obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach, ogłaszanych, jak obecnie – obwieszczeniem. Według wcześniej wprowadzonych regulacji pakietu „Ceny Paliwa Niżej” obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązywały do 15 maja, a następnie zostały przedłużone do 31 maja.

Wpływ sytuacji międzynarodowej na ceny paliw w Polsce

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Tymczasem w piątek na rynku surowcowym w USA kontrakty na ropę WTI w dostawach na lipiec zniżkowały o 2,97 proc., do 90,28 USD za baryłkę, z kolei sierpniowe futures na ropę Brent traciły 2,13 proc., do 93,01 USD za baryłkę. (PAP)

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