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Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 08:49
Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach
Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach/Shutterstock
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja – podaje w czwartek „Rz”.

Święto Wojska Polskiego może zyskać nowy status

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że przypadające za tydzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić” - czytamy.

W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. MKiDN planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi” – informuje cytowany przez „Rz” wiceminister Maciej Wróbel. I dodaje: „w tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej”.

Resort planuje zmiany w obchodach Dnia Flagi

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, resort przymierza się do zmiany obchodzonego dnia 2 maja Dnia Flagi. Myśli nad rozszerzeniem tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCeny ropy lecą w dół. Ważny krok w sprawie cieśniny Ormuz »
Tematy: święto Wojska PolskiegoŚwięto FlagiMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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