Dwa nowe święta w kalendarzu? Ministerstwo chce zmian w przepisach

Święto Wojska Polskiego może zyskać nowy status

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że przypadające za tydzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

„Tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić” - czytamy.

„W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. MKiDN planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi” – informuje cytowany przez „Rz” wiceminister Maciej Wróbel. I dodaje: „w tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej”.

Resort planuje zmiany w obchodach Dnia Flagi

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, resort przymierza się do zmiany obchodzonego dnia 2 maja Dnia Flagi. Myśli nad rozszerzeniem tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego.