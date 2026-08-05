W Polsce home swapping jest mało popularny

W publikacji CBRE przytoczono raport Signature Estates dotyczący tzw. home swappingu, czyli wymiany mieszkań między właścicielami na czas urlopu bez pobierania opłat. W innych krajach Europy rozwiązanie to cieszy się rosnącą popularnością, ale jedynie 12 proc. respondentów z Polski rozważałoby skorzystanie z takiej opcji. 73 proc. badanych nie bierze pod uwagę tej możliwości, a wśród głównych przyczyn wskazano brak zaufania i obawy o stan domu po powrocie (64 proc.), chęć zachowania kontroli nad swoim mieszkaniem (55 proc.) oraz niechęć rezygnowania ze swojej prywatności (36 proc.).

Zakup mieszkania wakacyjnego jako inwestycja

Dane CBRE pokazują, że 4 na 10 Polaków jest zdania, że zakup mieszkania wakacyjnego w atrakcyjnej turystycznie lokalizacji może być dobrą inwestycją. Wskazano, że mimo kosztów utrzymania, za tym rozwiązaniem przemawia potencjalny wzrost wartości nieruchomości oraz możliwość wynajmu lokum. 45 proc. Polaków zdecydowałoby się na zakup własnej nieruchomości wakacyjnej w turystycznych lokalizacjach, przeciwnego zdania było 30 proc. ankietowanych.

Cytowana w raporcie Anna Awłasewicz z CBRE & Signature Estates wskazała, że Polacy zdecydowanie bardziej cenią sobie posiadanie własnej nieruchomości wakacyjnej od wymiany mieszkań na czas urlopu, która dla większości nie stanowi realnej opcji.

Własne mieszkanie wakacyjne to niezależność i bezpieczeństwo

„Własne mieszkanie wakacyjne daje poczucie kontroli, niezależności i bezpieczeństwa, a jednocześnie jest postrzegane jako długoterminowa inwestycja, która może zyskiwać na wartości lub generować dodatkowe przychody” - oceniła ekspertka.

Badanie CBRE przeprowadzono w grupie 1050 osób metodą CAWI (wywiady internetowe) w dniach 3-6 lipca br. Ankiety były skierowane do osób w wieku 18 lat i więcej.

CBRE Group jest globalną firmą doradczą w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych. Firma zatrudnia ponad 140 tys. pracowników obsługujących klientów w ponad 100 krajach.