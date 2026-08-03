Świadczenie wspierające a dochód w MOPS. Czy będzie zmiana przepisów?

Gdy senior dostaje świadczenie wspierające, często rezygnuje z usług opiekuńczych

Pytania w tej sprawie zadał poseł Tadeusz Woźniak. W swoim piśmie podaje przykład seniorki, która po przyznaniu świadczenia wspierającego musiała zrezygnować z usług opiekuńczych w ośrodku pomocy społecznej. Teraz rodzinie pozostało zadłużenie wobec ośrodka pomocy społecznej i konieczność prowadzenia postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Pisaliśmy o tym w artykule pt. Zyskują z ZUS, tracą w MOPS. Kiedy świadczenie wspierające jest problemem?

Poseł zapytał zatem o to czy rząd analizował problem skutków wliczania świadczenia wspierającego do dochodu przy ustalaniu odpłatności za usługi opiekuńcze i czy planowane są zmiany w tym zakresie.

„Rozwiązania wprowadzone ustawą o świadczeniu wspierającym były potrzebne i w wielu przypadkach realnie poprawiły sytuację osób wymagających pomocy. Nie zmienia to jednak faktu, że praktyka funkcjonowania przepisów ujawniła poważne problemy wymagające pilnej reakcji państwa. Rolą administracji rządowej powinno być szybkie reagowanie wszędzie tam, gdzie przepisy prowadzą do skutków sprzecznych z celem ustawy i uderzają w osoby najbardziej potrzebujące” – podkreśla Tadeusz Woźniak. I dodaje, iż „osoby opiekujące się schorowanymi rodzicami lub dziećmi odnoszą dziś wrażenie, że zostały pozostawione same sobie. Zamiast wsparcia spotykają się z przewlekłością postępowań, brakiem odpowiedzi oraz przerzucaniem odpowiedzialności pomiędzy instytucjami”.

Świadczenie wspierające nie będzie dochodem w pomocy społecznej? Odpowiedź MRPiPS

W odpowiedzi na interpelację wiceszefowa resortu rodziny, Katarzyna Nowakowska przypomniała, iż w ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez MRPiPS przegląd stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym.

Ważne „Dokument zawiera rekomendacje dotyczące usprawnienia procedur wydawania decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. W MRPiPS trwają aktualnie prace nad zmianami w tym zakresie. W resorcie analizowana jest też możliwość wyłączenia świadczenia wspierającego z dochodu na gruncie ustawy o pomocy społecznej” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Świadczenie wspierające a usługi opiekuńcze. Jakie są aktualne przepisy?

Wysokość świadczenia wspierającego jest zależna m.in. od poziomu potrzeby wsparcia. Od 1 marca 2026 r. kwoty te wynoszą (miesięcznie):

od 95 do 100 punktów (220% procent renty socjalnej) - 4353 zł;

od 90 do 94 punktów (80% renty socjalnej) - 3562 zł;

od 85 do 89 punktów (120% renty socjalnej) - 2375 zł;

od 80 do 84 punktów (80% renty socjalnej) - 1583 zł;

od 75 do 79 punktów (60% renty socjalnej) - 1188 zł;

od 70 do 74 punktów (40% renty socjalnej) - 792 zł.

Co ważne, świadczenie wspierające nie znajduje się w katalogu wyłączeń od dochodu. Ma zatem wpływ na sytuację dochodową beneficjenta, a w wielu przypadkach spowoduje przekroczenie ustawowych progów. Aktualnie w przypadku osoby samotnej kryterium dochodowe w pomocy społecznej wynosi bowiem 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł.

Poziom odpłatności z usługi opiekuńcze w gminie zależy od dochodu beneficjenta. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie przekracza kryterium dochodowego, to nie ponosi odpłatności. Gdy próg dochodowy zostanie przekroczony, to osoba korzystająca z usług poniesie odpłatność częściową bądź w całości – w zależności od kwoty przekroczenia.

Interpelacja nr 17327 w sprawie braku skutecznych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących problemów związanych ze świadczeniem wspierającym