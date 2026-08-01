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Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos

Aleksandra Gruszczyńska
oprac. Aleksandra GruszczyńskaZ wykształcenia filolog i językoznawca, a także specjalista od PR. Przygodę z mediami zaczynała od biegania z mikrofonem po ulicach. Po latach mikrofon zamieniła na klawiaturę. Od niemal dekady zajmuje się nie tylko pisaniem tekstów, ale też wydawaniem stron internetowych. Najbardziej lubi pisać o sprawach bliskich człowiekowi. Nie wzgardzi jednak tematami ocierającymi się o edukację, zdrowie, rynek pracy i prawa konsumentów.
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dzisiaj, 09:52
Marco Rubio
Marco Rubio zaskoczył ws. powrotu do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. „Jesteśmy gotowi”/shutterstock
Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio zaskoczył podczas piątkowego wywiadu. W rozmowie ze stacją Fox News ujawnił, że Stany Zjednoczone nie odpuściły wcale kwestii doprowadzenia do końca wojny na Ukrainie. - Jesteśmy gotowi w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy - przyznał Rubio.

Gdy już wydawało się, że kwestie związane z Ukrainą zeszły dla USA na dalszy plan, sekretarz stanu zaskoczył swoją wypowiedzią. Przyznał, że w najbliższych tygodnia odbędzie się badanie gruntu pod powrót do rozmów pokojowych.

- Zostaną podjęte wysiłki w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby sprawdzić, czy możemy wznowić rozmowy między obydwoma stronami i doprowadzić tę wojnę do końca. Rozumiemy także, że obie strony mają raczej twarde czerwone linie i musielibyśmy te linie zbliżyć do siebie. Ale jesteśmy gotowi i prezydent (Donald Trump) powiedział, że jeśli dostrzeżemy taką możliwość, to żebyśmy byli siłą, która nada impet rozmowom pokojowym - powiedział Rubio w rozmowie ze stacją Fox News, zapytany o perspektywę wznowienia rozmów między Rosją a Ukrainą.

W tym tygodniu media podały, powołując się na źródła, że w drugiej połowie sierpnia wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner złożą wizytę w Kijowie, gdzie wezmą udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Amerykańskie zaangażowanie w mediacje w konflikcie zostało ograniczone pod koniec lutego w związku z wybuchem wojny z Iranem.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Gruszczyńska
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

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Tematy: RosjaUSAUkraina
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