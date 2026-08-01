Gdy już wydawało się, że kwestie związane z Ukrainą zeszły dla USA na dalszy plan, sekretarz stanu zaskoczył swoją wypowiedzią. Przyznał, że w najbliższych tygodnia odbędzie się badanie gruntu pod powrót do rozmów pokojowych.

- Zostaną podjęte wysiłki w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby sprawdzić, czy możemy wznowić rozmowy między obydwoma stronami i doprowadzić tę wojnę do końca. Rozumiemy także, że obie strony mają raczej twarde czerwone linie i musielibyśmy te linie zbliżyć do siebie. Ale jesteśmy gotowi i prezydent (Donald Trump) powiedział, że jeśli dostrzeżemy taką możliwość, to żebyśmy byli siłą, która nada impet rozmowom pokojowym - powiedział Rubio w rozmowie ze stacją Fox News, zapytany o perspektywę wznowienia rozmów między Rosją a Ukrainą.

W tym tygodniu media podały, powołując się na źródła, że w drugiej połowie sierpnia wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner złożą wizytę w Kijowie, gdzie wezmą udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Amerykańskie zaangażowanie w mediacje w konflikcie zostało ograniczone pod koniec lutego w związku z wybuchem wojny z Iranem.