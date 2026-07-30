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Z Warszawy prosto do Wietnamu. Będą nowe loty do Azji

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 15:27
Nowe połączenia LOT-u do Azji
Nowe połączenia LOT-u do Azji/Shutterstock
Nowy kierunek z Warszawy. Samoloty LOT-u polecą z Lotniska Chopina do Hanoi. Od marca do stolicy Wietnamu będzie można polecieć trzy razy w tygodniu. Wcześniej narodowy przewoźnik uruchomi także loty do Bangkoku. Do innych miast w Tajlandii lata na razie jedynie sezonowo, na zlecenie biur podróży.

Z Warszawy do Hanoi. Będą loty do Wietnamu

31 marca pierwszy samolot LOT-u poleci z Warszawy do Hanoi. Stolica Wietnamu to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tej części Azji. Bezpośrednie połączenie ma być całoroczne i będzie realizowane trzy razy w tygodniu:

  • poniedziałki, środy i piątki – z Warszawy,
  • wtorki, czwartki i soboty – z Hanoi.

Rejsy z Lotniska Chopina mają trwać ok. 10 godzin i 25 minut. W przeciwnym kierunku lot potrwa około godziny dłużej. LOT do obsługi połączenia przeznaczy Boeingi 787 Dreamliner.

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– Otwarcie połączenia do Hanoi potwierdza nasze ambicje dalszego wzmacniania obecności PLL LOT w Azji oraz rozwoju hubu w Warszawie jako bramy między Europą Środkowo-Wschodnią a najbardziej perspektywicznymi kierunkami świata – powiedział Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT.

LOT stawia na Azję. Będzie też Tajlandia

To nie jedyny kierunek w Azji, który w najbliższym czasie uruchomi LOT. 7 października wystartują bezpośrednie połączenia z Warszawy do Bangkoku. Popularny kierunek turystyczny zostanie zainaugurowany trzy tygodnie wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Rejsy do stolicy Tajlandii będą realizowane pięć razy w tygodniu. Czas przelotu z Warszawy wyniesie 10 godzin i 20 minut, a w przeciwną stronę godzinę dłużej. LOT do obsługi trasy wykorzysta samoloty Boeing 787 Dreamliner. Co ciekawe, narodowy przewoźnik planuje przejąć dwa Boeingi 787-8 od Thai Airways. Docelowo chce pozyskać aż sześć maszyn od tajskiego przewoźnika.

Gdzie jeszcze lata LOT w Azji?

Poza Bangkokiem i Hanoi LOT lata do trzech innych miast w tej części Azji:

  • Tokio (Japonia),
  • Seulu (Korea Południowa),
  • New Delhi (Indie).

Poza tym od niedawna LOT realizuje także loty do Taszkentu (Uzbekistan), Ałmaty i Astany (Kazachstan). Narodowy przewoźnik, na zlecenie biur podróży, uruchamia również sezonowe połączenia do innych lotnisk w Tajlandii – Krabi i Phuket. Co jakiś czas pojawiają się spekulacje, że oba kierunki trafią do regularnej siatki połączeń. Na razie nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: samolotLOTtransport
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