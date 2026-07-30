Z Warszawy prosto do Wietnamu. Będą nowe loty do Azji

Z Warszawy do Hanoi. Będą loty do Wietnamu
31 marca pierwszy samolot LOT-u poleci z Warszawy do Hanoi. Stolica Wietnamu to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tej części Azji. Bezpośrednie połączenie ma być całoroczne i będzie realizowane trzy razy w tygodniu:
- poniedziałki, środy i piątki – z Warszawy,
- wtorki, czwartki i soboty – z Hanoi.
Rejsy z Lotniska Chopina mają trwać ok. 10 godzin i 25 minut. W przeciwnym kierunku lot potrwa około godziny dłużej. LOT do obsługi połączenia przeznaczy Boeingi 787 Dreamliner.
– Otwarcie połączenia do Hanoi potwierdza nasze ambicje dalszego wzmacniania obecności PLL LOT w Azji oraz rozwoju hubu w Warszawie jako bramy między Europą Środkowo-Wschodnią a najbardziej perspektywicznymi kierunkami świata – powiedział Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT.
LOT stawia na Azję. Będzie też Tajlandia
To nie jedyny kierunek w Azji, który w najbliższym czasie uruchomi LOT. 7 października wystartują bezpośrednie połączenia z Warszawy do Bangkoku. Popularny kierunek turystyczny zostanie zainaugurowany trzy tygodnie wcześniej, niż pierwotnie planowano.
Rejsy do stolicy Tajlandii będą realizowane pięć razy w tygodniu. Czas przelotu z Warszawy wyniesie 10 godzin i 20 minut, a w przeciwną stronę godzinę dłużej. LOT do obsługi trasy wykorzysta samoloty Boeing 787 Dreamliner. Co ciekawe, narodowy przewoźnik planuje przejąć dwa Boeingi 787-8 od Thai Airways. Docelowo chce pozyskać aż sześć maszyn od tajskiego przewoźnika.
Gdzie jeszcze lata LOT w Azji?
Poza Bangkokiem i Hanoi LOT lata do trzech innych miast w tej części Azji:
- Tokio (Japonia),
- Seulu (Korea Południowa),
- New Delhi (Indie).
Poza tym od niedawna LOT realizuje także loty do Taszkentu (Uzbekistan), Ałmaty i Astany (Kazachstan). Narodowy przewoźnik, na zlecenie biur podróży, uruchamia również sezonowe połączenia do innych lotnisk w Tajlandii – Krabi i Phuket. Co jakiś czas pojawiają się spekulacje, że oba kierunki trafią do regularnej siatki połączeń. Na razie nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.
Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.
Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".