Z Warszawy prosto do Wietnamu. Będą nowe loty do Azji

Z Warszawy do Hanoi. Będą loty do Wietnamu

31 marca pierwszy samolot LOT-u poleci z Warszawy do Hanoi. Stolica Wietnamu to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tej części Azji. Bezpośrednie połączenie ma być całoroczne i będzie realizowane trzy razy w tygodniu:

poniedziałki, środy i piątki – z Warszawy,

wtorki, czwartki i soboty – z Hanoi.

Rejsy z Lotniska Chopina mają trwać ok. 10 godzin i 25 minut. W przeciwnym kierunku lot potrwa około godziny dłużej. LOT do obsługi połączenia przeznaczy Boeingi 787 Dreamliner.

– Otwarcie połączenia do Hanoi potwierdza nasze ambicje dalszego wzmacniania obecności PLL LOT w Azji oraz rozwoju hubu w Warszawie jako bramy między Europą Środkowo-Wschodnią a najbardziej perspektywicznymi kierunkami świata – powiedział Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT.

LOT stawia na Azję. Będzie też Tajlandia

To nie jedyny kierunek w Azji, który w najbliższym czasie uruchomi LOT. 7 października wystartują bezpośrednie połączenia z Warszawy do Bangkoku. Popularny kierunek turystyczny zostanie zainaugurowany trzy tygodnie wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Rejsy do stolicy Tajlandii będą realizowane pięć razy w tygodniu. Czas przelotu z Warszawy wyniesie 10 godzin i 20 minut, a w przeciwną stronę godzinę dłużej. LOT do obsługi trasy wykorzysta samoloty Boeing 787 Dreamliner. Co ciekawe, narodowy przewoźnik planuje przejąć dwa Boeingi 787-8 od Thai Airways. Docelowo chce pozyskać aż sześć maszyn od tajskiego przewoźnika.

Gdzie jeszcze lata LOT w Azji?

Poza Bangkokiem i Hanoi LOT lata do trzech innych miast w tej części Azji:

Tokio (Japonia),

Seulu (Korea Południowa),

New Delhi (Indie).

Poza tym od niedawna LOT realizuje także loty do Taszkentu (Uzbekistan), Ałmaty i Astany (Kazachstan). Narodowy przewoźnik, na zlecenie biur podróży, uruchamia również sezonowe połączenia do innych lotnisk w Tajlandii – Krabi i Phuket. Co jakiś czas pojawiają się spekulacje, że oba kierunki trafią do regularnej siatki połączeń. Na razie nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.