Forsal logo

Nowa ekspresówka połączy regiony. Rusza budowa S11 między Gotartowem a Olesnem

Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:08
Nowa ekspresówka połączy regiony. Rusza budowa S11 między Gotartowem a Olesnem
Nowa ekspresówka połączy regiony. Rusza budowa S11 między Gotartowem a Olesnem/GDDKiA
Wojewoda opolska wydała decyzję ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dla pierwszego z trzech planowanych odcinków drogi ekspresowej S11 między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna. To formalnie oznacza, że inwestycja wchodzi w etap budowy – po zakończeniu procedur administracyjnych i przygotowaniu terenu mogą ruszyć prace w terenie.

Kluczowy fragment trasy w regionie

Odcinek Gotartów – obwodnica Olesna ma ok. 10,5 km długości i w całości przebiega przez województwo opolskie, na terenie gmin Kluczbork i Lasowice Wielkie. Większość trasy zostanie poprowadzona nowym śladem, co oznacza budowę drogi od podstaw, niezależnie od istniejącej sieci lokalnych dróg.

Droga będzie łączyć się z oddaną do użytku w 2023 r. obwodnicą Olesna, co pozwoli już w pierwszym etapie poprawić płynność ruchu w tym rejonie i wyprowadzić część tranzytu poza miejscowości.

Odcinki drogi ekspresowej S11 między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna
Odcinki drogi ekspresowej S11 między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna

Co powstanie w ramach inwestycji

Na tym odcinku zaplanowano rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą, typową dla dróg ekspresowych:

  • 8 obiektów inżynierskich, w tym mosty i przepusty,
  • przejścia dla zwierząt, które mają ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko,
  • 2 węzły drogowe, umożliwiające wygodne włączenie się do S11,
  • 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Kluczbork Północ i Kluczbork Południe),
  • drogi dojazdowe i infrastruktura techniczna (m.in. sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne),
  • urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu

Część większego projektu – 46 km nowej trasy

Odcinek Gotartów – Olesno to jeden z trzech fragmentów dużej inwestycji między Kępnem a Olesnem, która w sumie obejmuje ok. 46 km nowej drogi ekspresowej S11. Cały ten fragment został podzielony na:

  • Kępno (koniec obwodnicy) – Siemianice (12,5 km),
  • Siemianice – Gotartów (22,7 km),
  • Gotartów – Olesno (10,5 km).

Na całym przebiegu powstaną cztery węzły: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe. Trasa będzie w większości nowym przebiegiem, co pozwoli ominąć miejscowości i zwiększyć przepustowość ruchu.

Harmonogram i znaczenie

Według planów kierowcy mają skorzystać z tych trzech odcinków w 2028 roku. W praktyce oznacza to, że w ciągu kilku lat powstanie kluczowe połączenie drogowe między Wielkopolską a Opolszczyzną, domykające ważny fragment ekspresowej S11.

Element większej sieci

S11 to jedna z najważniejszych planowanych tras ekspresowych w Polsce. Docelowo ma połączyć m.in. Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską. Po zakończeniu wszystkich prac droga będzie liczyć ponad 560 km (a z odcinkami wspólnymi z S6 i A2 – ok. 620 km).

Obecnie kierowcy mają już do dyspozycji ok. 220 km tej trasy, ale większość odcinków nadal jest w budowie lub na etapie przygotowań. Po ukończeniu całej inwestycji przejazd z Kołobrzegu do rejonu Piekar Śląskich ma skrócić się do nieco ponad pięciu godzin.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEkspresówka do granicy coraz bliżej. Ważna decyzja dla S19 [MAPA] »
Tematy: droga ekspresowabudowa drogitransportinfrastruktura
Powiązane
Nowa droga S74 coraz bliżej. GDDKiA wybrała wykonawcę koncepcji programowej pierwszego odcinka
Nowa droga S74 coraz bliżej. GDDKiA wybrała wykonawcę koncepcji programowej pierwszego odcinka
Trasa Kaszubska już przejezdna. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o ok. 1,5 godziny
Trasa Kaszubska otwarta. Czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem krótszy o ok. 1,5 godziny
Droga ekspresowa przez Mazury. Wiadomo co dalej z nowym odcinkiem S16
Droga ekspresowa przez Mazury. Wiadomo co dalej z nowym odcinkiem S16
Ważna zmiana na S7. Kierowcy w Małopolsce zyskają nowe zjazdy i wjazdy
Ważna zmiana na S7. Kierowcy w Małopolsce zyskają nowe zjazdy i wjazdy
Jest wykonawca naprawy A1.
Jest wykonawca naprawy A1. Chodzi o newralgiczny odcinek Pyrzowice–Piekary
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Zostało kilka dni
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Co daje legitymacja emeryta-rencisty?
Koniec z zielonymi legitymacjami emeryta-rencisty. ZUS ogłasza zmiany
Pułkownik Wołodymyr Kononnikow
Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj