Nowa ekspresówka połączy regiony. Rusza budowa S11 między Gotartowem a Olesnem

Kluczowy fragment trasy w regionie

Odcinek Gotartów – obwodnica Olesna ma ok. 10,5 km długości i w całości przebiega przez województwo opolskie, na terenie gmin Kluczbork i Lasowice Wielkie. Większość trasy zostanie poprowadzona nowym śladem, co oznacza budowę drogi od podstaw, niezależnie od istniejącej sieci lokalnych dróg.

Droga będzie łączyć się z oddaną do użytku w 2023 r. obwodnicą Olesna, co pozwoli już w pierwszym etapie poprawić płynność ruchu w tym rejonie i wyprowadzić część tranzytu poza miejscowości.

Odcinki drogi ekspresowej S11 między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna

Co powstanie w ramach inwestycji

Na tym odcinku zaplanowano rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą, typową dla dróg ekspresowych:

8 obiektów inżynierskich, w tym mosty i przepusty,

przejścia dla zwierząt, które mają ograniczyć wpływ inwestycji na środowisko,

2 węzły drogowe, umożliwiające wygodne włączenie się do S11,

2 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Kluczbork Północ i Kluczbork Południe),

drogi dojazdowe i infrastruktura techniczna (m.in. sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne),

urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu

Część większego projektu – 46 km nowej trasy

Odcinek Gotartów – Olesno to jeden z trzech fragmentów dużej inwestycji między Kępnem a Olesnem, która w sumie obejmuje ok. 46 km nowej drogi ekspresowej S11. Cały ten fragment został podzielony na:

Kępno (koniec obwodnicy) – Siemianice (12,5 km),

Siemianice – Gotartów (22,7 km),

Gotartów – Olesno (10,5 km).

Na całym przebiegu powstaną cztery węzły: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe. Trasa będzie w większości nowym przebiegiem, co pozwoli ominąć miejscowości i zwiększyć przepustowość ruchu.

Harmonogram i znaczenie

Według planów kierowcy mają skorzystać z tych trzech odcinków w 2028 roku. W praktyce oznacza to, że w ciągu kilku lat powstanie kluczowe połączenie drogowe między Wielkopolską a Opolszczyzną, domykające ważny fragment ekspresowej S11.

Element większej sieci

S11 to jedna z najważniejszych planowanych tras ekspresowych w Polsce. Docelowo ma połączyć m.in. Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską. Po zakończeniu wszystkich prac droga będzie liczyć ponad 560 km (a z odcinkami wspólnymi z S6 i A2 – ok. 620 km).

Obecnie kierowcy mają już do dyspozycji ok. 220 km tej trasy, ale większość odcinków nadal jest w budowie lub na etapie przygotowań. Po ukończeniu całej inwestycji przejazd z Kołobrzegu do rejonu Piekar Śląskich ma skrócić się do nieco ponad pięciu godzin.