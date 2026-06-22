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Ważna zmiana na S7. Kierowcy w Małopolsce zyskają nowe zjazdy i wjazdy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:08
Ważna zmiana na S7. Kierowcy w Małopolsce zyskają nowe zjazdy i wjazdy
Ważna zmiana na S7. Kierowcy w Małopolsce zyskają nowe zjazdy i wjazdy/ShutterStock
We wtorek około południa kierowcy skorzystają z dwóch nowych łącznic na węźle Książ w Małopolsce. Umożliwią one zjazd z drogi ekspresowej S7 dla jadących od strony Krakowa oraz wjazd na trasę w kierunku Warszawy. To kolejne ułatwienie związane z rozbudową jednej z najważniejszych dróg w kraju.

Nowe łącznice na węźle Książ

We wtorek ok. południa drogowcy otworzą dwie łącznice na węźle Książ (Małopolskie), pozwalające na zjazd z drogi ekspresowej S7 (jadąc od strony Krakowa) i na wjazd na nią (dla kierowych zmierzających w kierunku Warszawy).

Jak poinformował w poniedziałek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, łącznice te były zamknięte od połowy kwietnia br. ze względu na budowę ronda na drodze lokalnej.

- Prace zostały już zakończone, co pozwala nam na otwarcie zjazdu i wjazdu na S7 – przekazał przedstawiciel GDDKiA.

Do pełnego ringu wokół Krakowa brakuje jednego węzła

Na małopolskim odcinku drogi ekspresowej S7 wciąż w budowie pozostaje Węzeł Mistrzejowice w Nowej Hucie, dzięki któremu trasa S7 połączy się z Północną Obwodnicą Krakowa (S52). Po jej ukończeniu, które planowane jest jesienią tego roku, stolica Małopolski zyska pełny ring wokół miasta złożony z dróg szybkiego ruchu.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: budowa drogiS7węzeł
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