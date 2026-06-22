Nowe łącznice na węźle Książ
We wtorek ok. południa drogowcy otworzą dwie łącznice na węźle Książ (Małopolskie), pozwalające na zjazd z drogi ekspresowej S7 (jadąc od strony Krakowa) i na wjazd na nią (dla kierowych zmierzających w kierunku Warszawy).
Jak poinformował w poniedziałek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, łącznice te były zamknięte od połowy kwietnia br. ze względu na budowę ronda na drodze lokalnej.
- Prace zostały już zakończone, co pozwala nam na otwarcie zjazdu i wjazdu na S7 – przekazał przedstawiciel GDDKiA.
Do pełnego ringu wokół Krakowa brakuje jednego węzła
Na małopolskim odcinku drogi ekspresowej S7 wciąż w budowie pozostaje Węzeł Mistrzejowice w Nowej Hucie, dzięki któremu trasa S7 połączy się z Północną Obwodnicą Krakowa (S52). Po jej ukończeniu, które planowane jest jesienią tego roku, stolica Małopolski zyska pełny ring wokół miasta złożony z dróg szybkiego ruchu.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.