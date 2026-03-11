Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi oddać dzień wolny za święto przypadające w sobotę (lub inny dzień wolny od pracy poza niedzielą). Właśnie taka sytuacja dotyczy sierpnia 2026.
Piątek 14 sierpnia 2026 dniem wolnym od pracy
Jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny od pracy. Co istotne, dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym czasu pracy, w którym wypada święto. Z reguły pracownicy zyskują więc wolny dzień w nieodległym terminie od święta, często jest to dzień sąsiadujący ze świętem lub skutkujący przedłużeniem weekendu.
Ważne
To nie pracownik decyduje o terminie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. To pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny, choć w drodze wyjątku pracodawca może poprosić pracowników o wskazanie dogodnego terminu odbioru dnia wolnego.
Dokładnie w połowie sierpnia dniem ustawowo wolnym od pracy jest Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada 15 sierpnia. Jednocześnie obchodzone jest w tym dniu Święto Wojska Polskiego. Ponieważ w 2026 roku święto wypada w sobotę, pracownicy wolne odbiorą w innym dniu.
Premier Donald Tusk już zdecydował, kiedy wolne będą mieć pracownicy urzędów podległych administracji rządowej. Zatrudnieni odbiorą dzień wolny w piątek 14 sierpnia, zyskując tym samym dłuższy weekend w drugiej połowie wakacji.
Warto przy tym pamiętać, że zarządzenie premiera dotyczy tylko pracowników administracji rządowej. Zatrudnionym w administracji samorządowej również przysługuje dzień wolny, jednak o jego terminie decyduje kierownik urzędu.
Nie wszyscy pracownicy odbiorą wolne za święto w sobotę
Święto w sobotę nie może zostać pominięte w grafiku pracowniczym, każdy pracodawca jest zobowiązany do oddania dnia wolnego w innym terminie. Z pewnością za święto 15 sierpnia wielu z nich także jako dzień wolny wyznaczy piątek 14 sierpnia.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto w sobotę dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (również tych w niepełnym wymiarze godzinowym i wykonującym pracę zmianową). Nie dotyczy za to samozatrudnionych i pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.