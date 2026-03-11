Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi oddać dzień wolny za święto przypadające w sobotę (lub inny dzień wolny od pracy poza niedzielą). Właśnie taka sytuacja dotyczy sierpnia 2026.

Reklama

Piątek 14 sierpnia 2026 dniem wolnym od pracy

Jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny od pracy. Co istotne, dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym czasu pracy, w którym wypada święto. Z reguły pracownicy zyskują więc wolny dzień w nieodległym terminie od święta, często jest to dzień sąsiadujący ze świętem lub skutkujący przedłużeniem weekendu.

Ważne To nie pracownik decyduje o terminie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. To pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny, choć w drodze wyjątku pracodawca może poprosić pracowników o wskazanie dogodnego terminu odbioru dnia wolnego.

Dokładnie w połowie sierpnia dniem ustawowo wolnym od pracy jest Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada 15 sierpnia. Jednocześnie obchodzone jest w tym dniu Święto Wojska Polskiego. Ponieważ w 2026 roku święto wypada w sobotę, pracownicy wolne odbiorą w innym dniu.

Premier Donald Tusk już zdecydował, kiedy wolne będą mieć pracownicy urzędów podległych administracji rządowej. Zatrudnieni odbiorą dzień wolny w piątek 14 sierpnia, zyskując tym samym dłuższy weekend w drugiej połowie wakacji.

Warto przy tym pamiętać, że zarządzenie premiera dotyczy tylko pracowników administracji rządowej. Zatrudnionym w administracji samorządowej również przysługuje dzień wolny, jednak o jego terminie decyduje kierownik urzędu.

Nie wszyscy pracownicy odbiorą wolne za święto w sobotę

Święto w sobotę nie może zostać pominięte w grafiku pracowniczym, każdy pracodawca jest zobowiązany do oddania dnia wolnego w innym terminie. Z pewnością za święto 15 sierpnia wielu z nich także jako dzień wolny wyznaczy piątek 14 sierpnia.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto w sobotę dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (również tych w niepełnym wymiarze godzinowym i wykonującym pracę zmianową). Nie dotyczy za to samozatrudnionych i pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.