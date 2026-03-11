Abonament RTV 2026. Dlaczego kara tak boli?

W 2026 roku matematyka jest bezlitosna. Kara za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Ponieważ opłata za telewizor wzrosła do 30,50 zł, kara wynosi obecnie 915 zł. W przypadku samego radia jest to 285 zł. Co najważniejsze: Poczta Polska podkreśla, że nie ma znaczenia, czy oglądasz TVP, czy tylko platformy streamingowe. Liczy się fakt posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału.

Czy musisz wpuścić kontrolera do mieszkania?

To pytanie zadaje sobie każdy. Krótka odpowiedź brzmi: Nie. W polskim porządku prawnym Twoje mieszkanie jest chronione konstytucyjnym prawem do miru domowego. Pracownik Poczty Polskiej (z Centrum Obsługi Finansowej) nie jest funkcjonariuszem policji i nie posiada nakazu przeszukania. Pamiętaj, że masz pełne prawo odmówić wpuszczenia osoby podającej się za kontrolera. Jeśli nie wpuścisz kontrolera, a ten nie zobaczy na własne oczy Twojego telewizora, nie ma on podstaw do sporządzenia protokołu, który mógłby skutkować nałożeniem kary.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy kontroler?

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na rozmowę, pamiętaj o bezpieczeństwie. W 2026 roku oszustwa "na urzędnika" są bardzo częste. Prawdziwy kontroler Poczty Polskiej ma obowiązek okazać:

Imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli. Legitymację służbową. Dowód osobisty (na Twoje wyraźne żądanie).

Jeśli osoba w drzwiach nie ma choćby jednego z tych dokumentów - nie rozmawiaj z nią i zamknij drzwi. To prawdopodobnie oszust.

Jak najszybciej "uciec" od kary?

Jeśli wiesz, że masz niezarejestrowany telewizor, najbezpieczniejszą metodą w 2026 roku jest... dobrowolna rejestracja. Dlaczego? Jeśli zrobisz to sam, przed wizytą kontrolera, po prostu zaczynasz płacić miesięczny abonament. Nie płacisz kary. Kontrole są prowadzone w ograniczonym zakresie, ale Poczta Polska coraz częściej korzysta z danych cyfrowych, więc "uciekanie" w nieskończoność staje się coraz trudniejsze. Lista "bezpieczeństwa" dla Twojego portfela: