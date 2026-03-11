- Co się zmieniło w 2026 roku?
- Kto i jak kontroluje piece?
- Ile wynoszą kary za "kopciucha"?
- Jak uniknąć problemów? Lista kontrolna dla właściciela domu
- Podsumowanie
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Co się zmieniło w 2026 roku?
Dla tysięcy polskich gospodarstw domowych 1 stycznia 2026 roku był ostatecznym terminem na wymianę kotłów niespełniających wymogów uchwał antysmogowych. Obecnie kontrole nie są już tylko teoretycznym zagrożeniem - samorządy, wspierane przez dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), intensyfikują działania terenowe.
Kto i jak kontroluje piece?
Kontrole są przeprowadzane przez uprawnionych strażników gminnych/miejskich lub wyznaczonych urzędników. Ich celem jest sprawdzenie:
- Klasy kotła: Czy urządzenie spełnia wymagania (zazwyczaj 5. klasy lub wymogi ekoprojektu).
- Rodzaju paliwa: Czy w piecu nie są spalane śmieci, muł węglowy lub inne niedozwolone substancje.
- Zgodności z CEEB: Czy dane w systemie odpowiadają rzeczywistemu stanowi instalacji w budynku.
Ważne: Funkcjonariusz ma prawo wejść na teren posesji w celu przeprowadzenia kontroli. Utrudnianie tych czynności jest traktowane jako przestępstwo (art. 225 Kodeksu karnego).
Ile wynoszą kary za "kopciucha"?
W 2026 roku taryfikator mandatów jest bezlitosny dla właścicieli domów, którzy nie wymienili nieefektywnych źródeł ciepła:
- Mandat karny: Do 500 zł nakładany bezpośrednio na miejscu przez kontrolera.
- Grzywna sądowa: W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub powtarzających się naruszeń, sprawa trafia do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet 5000 zł.
Jak uniknąć problemów? Lista kontrolna dla właściciela domu
Nie czekaj na wizytę kontrolerów. Aby spać spokojnie, upewnij się, że:
- Masz dokumentację: Zachowaj instrukcję obsługi, certyfikat kotła lub tabliczkę znamionową potwierdzającą, że Twój piec spełnia normy.
- Masz aktualny e-protokół: Sprawdź w systemie CEEB, czy Twój kominiarz wprowadził protokół z ostatniego przeglądu. Brak przeglądu to nie tylko ryzyko kary, ale także potencjalny problem z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela w razie pożaru.
- Palisz legalnie: Używaj wyłącznie paliwa certyfikowanego i suchego drewna. Kontrolerzy mają dostęp do szybkich testów wilgotności drewna.
Podsumowanie
Przepisy antysmogowe nie są martwym prawem. W 2026 roku kontrola jakości powietrza stała się priorytetem dla wielu gmin. Jeśli nadal korzystasz z bardzo starego kotła, nie zwlekaj - w Twoim regionie mogą być dostępne lokalne programy wsparcia finansowego na wymianę urządzenia.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jaki był ostateczny termin wymiany kotłów niespełniających uchwał antysmogowych w 2026 roku?
1 stycznia 2026 roku był ostatecznym terminem na wymianę kotłów niespełniających wymogów uchwał antysmogowych.
Kto kontroluje piece i co jest sprawdzane w 2026 roku według przepisów antysmogowych?
Kontrole prowadzą uprawnieni strażnicy gminni/miejscy lub wyznaczeni urzędnicy. Sprawdzają klasę kotła (zazwyczaj 5. klasa lub wymogi ekoprojektu), rodzaj paliwa i zgodność danych z CEEB.
Czy funkcjonariusz może wejść na teren posesji podczas kontroli pieca w 2026 roku?
Funkcjonariusz ma prawo wejść na teren posesji w celu przeprowadzenia kontroli. Utrudnianie tych czynności jest przestępstwem (art. 225 Kodeksu karnego).
Jakie kary grożą za używanie "kopciucha" w 2026 roku?
Mandat karny do 500 zł nakładany na miejscu przez kontrolera. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub powtarzających się naruszeń grzywna sądowa może wynieść nawet 5000 zł.
Jak uniknąć problemów podczas kontroli pieca w 2026 roku?
Zachowaj dokumentację kotła, sprawdź w CEEB aktualny e-protokół z ostatniego przeglądu i używaj wyłącznie paliwa certyfikowanego oraz suchego drewna. Kontrolerzy mają dostęp do szybkich testów wilgotności drewna.