Co się zmieniło w 2026 roku?

Dla tysięcy polskich gospodarstw domowych 1 stycznia 2026 roku był ostatecznym terminem na wymianę kotłów niespełniających wymogów uchwał antysmogowych. Obecnie kontrole nie są już tylko teoretycznym zagrożeniem - samorządy, wspierane przez dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), intensyfikują działania terenowe.

Kto i jak kontroluje piece?

Kontrole są przeprowadzane przez uprawnionych strażników gminnych/miejskich lub wyznaczonych urzędników. Ich celem jest sprawdzenie:

Klasy kotła: Czy urządzenie spełnia wymagania (zazwyczaj 5. klasy lub wymogi ekoprojektu).

Rodzaju paliwa: Czy w piecu nie są spalane śmieci, muł węglowy lub inne niedozwolone substancje.

Zgodności z CEEB: Czy dane w systemie odpowiadają rzeczywistemu stanowi instalacji w budynku.

Ważne: Funkcjonariusz ma prawo wejść na teren posesji w celu przeprowadzenia kontroli. Utrudnianie tych czynności jest traktowane jako przestępstwo (art. 225 Kodeksu karnego).

Ile wynoszą kary za "kopciucha"?

W 2026 roku taryfikator mandatów jest bezlitosny dla właścicieli domów, którzy nie wymienili nieefektywnych źródeł ciepła:

Mandat karny: Do 500 zł nakładany bezpośrednio na miejscu przez kontrolera. Grzywna sądowa: W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub powtarzających się naruszeń, sprawa trafia do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Jak uniknąć problemów? Lista kontrolna dla właściciela domu

Nie czekaj na wizytę kontrolerów. Aby spać spokojnie, upewnij się, że:

Masz dokumentację : Zachowaj instrukcję obsługi, certyfikat kotła lub tabliczkę znamionową potwierdzającą, że Twój piec spełnia normy.

: Zachowaj instrukcję obsługi, certyfikat kotła lub tabliczkę znamionową potwierdzającą, że Twój piec spełnia normy. Masz aktualny e-protokół : Sprawdź w systemie CEEB, czy Twój kominiarz wprowadził protokół z ostatniego przeglądu. Brak przeglądu to nie tylko ryzyko kary, ale także potencjalny problem z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela w razie pożaru.

: Sprawdź w systemie CEEB, czy Twój kominiarz wprowadził protokół z ostatniego przeglądu. Brak przeglądu to nie tylko ryzyko kary, ale także potencjalny problem z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela w razie pożaru. Palisz legalnie: Używaj wyłącznie paliwa certyfikowanego i suchego drewna. Kontrolerzy mają dostęp do szybkich testów wilgotności drewna.

Podsumowanie

Przepisy antysmogowe nie są martwym prawem. W 2026 roku kontrola jakości powietrza stała się priorytetem dla wielu gmin. Jeśli nadal korzystasz z bardzo starego kotła, nie zwlekaj - w Twoim regionie mogą być dostępne lokalne programy wsparcia finansowego na wymianę urządzenia.

