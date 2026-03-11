Elon Musk najbogatszym człowiekiem świata

Przedsiębiorca Elon Musk, akcjonariusz większościowy spółek Tesla, SpaceX, X oraz xAI zdecydowanie prowadzi wśród najbogatszych ludzi świata z majątkiem 839 mld dolarów – poinformował we wtorek amerykański magazyn „Forbes”.

Wartość majątku Muska wzrosła ponaddwukrotnie w ciągu zaledwie roku – w 2025 r. „Forbes” szacował go na 342 mld dol. – i jest ponadtrzykrotnie większa, niż majątki pozostałych dwóch bogaczy z pierwszej trójki: współzałożycieli Google’a Larry’ego Page’a (257 mld) i Siergieja Brina (237 mld).

3428 miliarderów dolarowych na świecie

Według „Forbes’a” na świecie jest obecnie 3428 miliarderów dolarowych – o 400 więcej niż rok wcześniej. Posiadają oni w sumie 20100 mld dol., wobec 16100 mld w 2025 r.

Na liście dominują Amerykanie

Wśród 15 najbogatszych ludzi świata są niemal sami Amerykanie i tylko dwóch Europejczyków: na 7. miejscu szef koncernu dóbr luksusowych LVMH Francuz Bernard Arnault wraz z rodziną oraz na 10. miejscu Hiszpan Amancio Ortega, założyciel firmy odzieżowej Zara. Ich majątki są warte - odpowiednio - 171 mld dol. i 148 mld dolarów.