Dla kogo świadczenie wspierające w 2026 r.?

Obecnie uzyskanie świadczenia wspierającego już od 70 punktów w decyzji WZON jest możliwe tylko wyjątkowo. Mają do tego prawo osoby, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z gminy świadczenia opiekuńcze np. świadczenie pielęgnacyjne. Dla pozostałych osób z niepełnosprawnościami minimalna liczba punktów to aktualnie 78.

Od przyszłego roku to się jednak zmieni. Zgodnie z harmonogramem wprowadzania świadczenia wspierającego, od 1 stycznia 2026 r. będzie ono przysługiwało również osobom, które w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia mają od 70 do 76 punktów.

Przypomnijmy, iż takie decyzje wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Świadczenie wspierające w 2026 r. [KWOTY]

Na jakie kwoty można liczyć? Otóż wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od aktualnej kwoty renty socjalnej. Od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł.

Świadczenie wspierające oblicza się jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia w decyzji WZON. Progi są tu następujące:

95–100 pkt to 220 procent renty socjalnej,

90–94 pkt to 180 procent renty socjalnej,

85–89 pkt to 120 procent renty socjalnej,

80–84 pkt to 80 procent renty socjalnej,

75–79 pkt to 60 proc. renty socjalnej,

70–74 pkt to 40 proc. renty socjalnej.

W ten sposób ustaloną wysokość świadczenia wspierającego zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Przykład Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydał decyzję, w której przyznał 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. W takim przypadku do końca lutego 2026 r. świadczenie wspierające będzie wynosiło 752 zł. Od 1 marca 2026 r. kwota ta zostanie zwaloryzowana (jeszcze nie wiemy ile wyniesie).

Przykład Osobie, która w 2026 r. będzie miała w decyzji WZON 76 punktów świadczenie wspierające do końca lutego 2026 r. będzie przysługiwało w kwocie 1128 zł, a od marca 2026 r. również się zmieni w związku z waloryzacją renty socjalnej.

Świadczenie wspierające w 2026 r. Czy będą kolejne zmiany?

Warto pamiętać, iż w najbliższym czasie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno dokonać przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym m.in. w celu przeprowadzenia oceny poziomów potrzeby wsparcia, od których uzależniona jest wysokość świadczenia. Ministerstwo może wówczas zarekomendować Radzie Ministrów dokonanie korekty w tym systemie. W tym momencie nie wiemy jeszcze czy aktualne przepisy rzeczywiście się zmienią i ewentualnie w jakim zakresie.

A głosów o konieczności reformy przepisów nie brakuje. Do resortu rodziny wpływa w tej sprawie ogromna ilość interpelacji i petycji. Osoby z niepełnosprawnościami skarżą się na przedłużające się procedury przed wojewódzkimi zespołami. Nie brakuje pomysłów, by wprowadzić nowe progi kwotowe bądź jeszcze bardziej obniżyć minimalną punktację. Co jakiś czas powtarza się również postulat objęcia świadczeniem wspierającym również osoby przebywające w prywatnych domach opieki.

Jak zatem widać, chociaż od wprowadzenia nowego świadczenia minęło już ponad 1,5 roku, to temat ten wciąż budzi wiele wątpliwości.

Podsumowanie

W 2026 r. poszerzy się krąg osób uprawnionych do przyznania świadczenia wspierającego. Uzyskiwane przez te osoby kwoty nie będą jednak wysokie. Maksymalną wysokość świadczenia wspierającego 4134 mogą bowiem otrzymać tylko osoby z najwyższą liczbą punktów w decyzji WZON.