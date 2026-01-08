Młodzi mieszkańcy Krakowa i ich problemy ze znalezieniem pracy

Dane dotyczące bezrobocia w Krakowie, które opublikowane zostały przez Grodzki Urząd Pracy, nie mogą napawać szczególnym optymizmem. Z przedstawionych danych wynika, że w końcu III kwartału roku 2025 w mieście znajdowało się niemal 3 tysiące osób do 30. roku życia, które zostały zarejestrowane jako bezrobotne.

Reklama

Początkowo liczba ta może nie wydawać się szczególnie duża, jednak spojrzenie na dynamikę wzrostu ujawnia, że mowa o wzroście o prawie 40 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku 2024. Jest to bardzo niepokojący trend, zwłaszcza jeśli spojrzy się na to, kto w tej grupie się znajduje.

Najczęściej osoby, które zostały zarejestrowane jako bezrobotne to młode osoby z wyższym wykształceniem. Co bardzo ciekawe, często wyróżnia je udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Jest to bardzo jasny symptom dwóch czynników:

Przede wszystkim pokazuje, jak duże problemy ze znalezieniem pracy mogą mieć ludzie, którzy są na samym początku kariery zawodowej. Płynne wejście na rynek pracy staje się praktycznie niemożliwe, albo przynajmniej szalenie trudne i wymagające.

Druga kwestia, która może martwić, to fakt, jak wiele młodych osób nadal zawierza wszystko wyższemu wykształceniu, nie skupiając się na tworzeniu swojego portfolio zawodowego znacznie wcześniej. Aktualnie tendencje na rynku pracy wskazują, że najbardziej poszukiwanym pracownikiem jest ten, który ma jakiekolwiek doświadczenie zawodowe. Brak takowego lub czegokolwiek innego, co mogłoby poświadczyć o umiejętnościach, jeszcze bardziej utrudnia poszukiwanie zatrudnienia.

Jednocześnie trudno powiedzieć w tej sytuacji, że młodzi ludzie nie chcą pracy znaleźć. Z danych tego samego Urzędu Pracy wynika, że młodzi mieszkańcy Krakowa starają się, jak mogą, aby być przedsiębiorczymi.

W okresie od 2021 do 2025 roku właśnie osoby do 30. roku życia stanowiły 1/3 wszystkich osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Co bardzo ciekawe 3/4 z nich nadal prowadzi działalności. Co więcej, te, którym się to nie udało, rzadko decydują się na powrót do rejestrów bezrobocia.

Nierówna walka młodych Krakusów z automatyzacją

W obliczu tych statystyk może nasuwać się pytanie - co stoi za tak drastycznym wzrostem bezrobocia wśród młodych? Odpowiedź raczej nikogo nie zaskoczy, bo w głównej mierze jest to efekt kilku specyficznych uwarunkowań.

Jednym z nich jest fakt, że Kraków - uchodzący niegdyś za kolebkę sektora usługowego w Polsce - zaczął być coraz mniej atrakcyjny dla zagranicznych firm. Te, kierując się zasadami minimalizacji kosztów, decydują się na przeniesienie swoich biznesów do krajów, gdzie tą za tę samą pracę można płacić mniej, a głównym miejscem do tego są m.in. Indie.

Jest to powiązane z rosnącą gospodarką naszego kraju i faktem stale rosnących pensji. Te zaczęły zrównywać się coraz bardziej ze swoimi zachodnimi odpowiednikami, co zmusza firmy do szukania optymalniejszych rozwiązań.

Nie można też zapominać o postępujące automatyzacji usług, która z roku na roku zajmuje coraz większą gałąź rynku, a jednocześnie wchodzi do kolejnych sektorów gospodarki. Najczęściej automatyzowane są prace proste, powtarzalne i niewymagające często specjalistycznej wiedzy, specyficznej dla danego miejsca pracy. To właśnie segment, w którym osoby zaczynające swoją zawodową karierę mogły faktycznie zbierać pierwsze doświadczenie.

Wobec tego oraz faktu, że samo wyższe wykształcenie aktualnie nie jest dla wielu pracodawców odpowiednim argumentem do zatrudnienia, młodzi rzeczywiście znacznie dłużej niż do tej pory szukają swojego miejsca na rynku pracy.

Bezrobocie w całej Polsce wzrosło - dane z września 2025 roku nie pozostawiają złudzeń

Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny na koniec listopada 2025 roku liczba zarejestrowanych w Polsce bezrobotnych wyniosła dokładnie 873,6 tysiąca osób. Warto też uwzględnić, że we wrześniu było to 866,1 tysiąca osób. Wówczas podział ze względu na płeć rozkłada się niemal 50/50, bo zarejestrowane bezrobotne kobiety w Polsce stanowiły około 50,4% z tej liczby. W porównaniu do czerwca 2025 jest to jednak wzrost i mowa tutaj o kolejno 17,4% w przypadku mężczyzn oraz 8,7% w przypadku kobiet.

Patrząc tylko na wiek, to grupa w grupie poniżej 24 roku życia bezrobocie utrzymywało się o okolicach 14% dla obu płci. Największy wskaźnik zauważalny w starszych grupach wiekowych. Na koniec września 2025 r. problem bezrobocia występował zwłaszcza wśród osób w wieku 35-44 lat (25,7% ogółu bezrobotnych) oraz wśród osób młodych z grupy wieku 25-34 lata (23,0% ogółu bezrobotnych).