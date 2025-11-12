Najwyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocie, które definiowane jest jako odsetek siły roboczej (w wieku 15–74 lat) pozostającej bez pracy przez 12 miesięcy lub dłużej, odnotowano w Grecji, gdzie 5,4 proc. (około 257 tys.) osób w wieku produkcyjnym było bez pracy przez co najmniej rok. Drugi najwyższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii, która pod względem liczby osób na długotrwałym bezrobocie zdecydowanie góruje w całej UE. W Hiszpanii w 2024 r. stopa bezrobocia długotrwałego była na poziomie 3,8 proc., co oznacza 927 tys. długotrwale bezrobotnych.

Długotrwałe bezrobocie w regionach

Spośród 195 regionów UE na poziomie Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2), dla których dostępne są dane, 82 odnotowało wskaźniki powyżej średniej UE, 106 odnotowało wskaźniki poniżej średniej, a 7 odnotowało taki sam wskaźnik.

Podobnie jak w przypadku ogólnej stopy bezrobocia, najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w południowych krajach UE i kilku najbardziej oddalonych regionach Francji.

Jak wynika z danych Eurostatu zdecydowanie najwyższe wskaźniki odnotowały autonomiczne hiszpańskie regiony Ciudad de Melilla (16,3 proc.) i Ciudad de Ceuta (15,8 proc.). Jedynym innym regionem UE z dwucyfrowym wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia był francuski region peryferyjny Gwadelupa, gdzie 11,4 proc. siły roboczej nie miało pracy przez co najmniej rok. Inny francuski region peryferyjny, La Réunion również odnotował stosunkowo wysoki wskaźnik na poziomie 8,2 proc..

Równie wysokie wskaźniki miały trzy regiony w południowych Włoszech. Długoterminową stopę bezrobocia wynoszącą co najmniej 8,0 proc. odnotowano w Kampanii (9,9 proc.), Kalabrii (8,3 proc.) i Sycylii (8,0 proc.).

Regiony z najniższym wskaźnikiem długotrwałego bezrobocia

W 52 regionach UE stopa bezrobocia długotrwałego była niższa niż 1,0 proc. Regiony te koncentrowały się głównie w północnej Belgii, Czechach, Danii (wszystkie 5 regionów), północno-zachodnich Węgrzech, Holandii (wszystkie 10 regionów, dla których dostępne są dane), Austrii i Polsce. Malta również odnotowała stopę poniżej 1,0 proc..

Najniższy wskaźnik w UE (na poziomie 0,4 proc.) odnotowano w czterech regionach: sąsiadujących czeskich regionach Praha i Střední Čechy oraz Utrecht i Noord-Brabant w Holandii.

Bezrobocie długotrwałe w Polsce

W Polce wskaźnik bezrobocia długotrwałego był na poziomie 0,8 proc. podobnie jak w Czechach i Danii. Niższy od naszego wskaźnik odnotowano tylko na Malcie (0,7 proc.) i w Holandii (0,5 proc.).

Wśród polskich regionów najwyższy wskaźnik odnotowano w makroregionie wschodnim, do którego zaliczają się województwa lubelskie, podlaski i podkarpackie. Na wschodniej ścianie naszego kraju 1,2 proc. osób w wieku produkcyjnym (około 26,7 tys. ) nie miało pracy przez co najmniej 12 miesięcy. Na drugim krańcu zestawienia znalazł się makroregion południowy, czyli woj. małopolskie i śląskie. W tych regionach średni wskaźnik bezrobocia długotrwałego był na poziomie 0,5 proc., co w liczbach bezwzględnych oznacza około 17,4 tys. osób w wieku 15–74 lat.

Pozostałe Polskie makroregiony miały wskaźnik na poziomach: makroregion północny (woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie) 1,0 proc., makroregion południowo-zachodni (woj. dolnośląskie, opolskie) 0,9 proc. makroregion centralny (woj. łódzkie, świętokrzyskie) 0,9 proc., makroregion województwo mazowieckie (Warszawski stołeczny, Mazowiecki regionalny) 0,7 proc., makroregion północno-zachodni (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) 0,6 proc.

Czym jest Długotrwałe bezrobocie?

Długotrwałe bezrobocie odnosi się do liczby osób w wieku od 15 do 74 lat, które są bezrobotne i aktywnie poszukują zatrudnienia od co najmniej roku.