Liczba pracujących w Polsce

„Na koniec maja 2025 r. było ponad 15 milionów osób pracujących w gospodarce narodowej. To o 0,8 proc. (118,6 tys. pracujących) mniej niż rok wcześniej i o 0,5 proc. (81,7 tys. pracujących) mniej niż w kwietniu 2025 r.” – wskazała dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wiesława Gierańczyk, cytowana w komunikacie GUS.

Jak zauważono w komunikacie, mimo spadku liczby pracujących ogółem, w części sekcji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności) ich liczba się zwiększyła. W skali roku największy wzrost liczby pracujących odnotowano w sekcjach: Edukacja (wzrost o 2,3 proc.) oraz Administracja publiczna i obrona narodowa (wzrost o 2,2 proc.).

Spadek liczby pracujących w branżach

Spadek liczby pracujących dotyczył natomiast m.in. sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (spadek o 4,1 proc.), sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (spadek o 3,1 proc.) i Przetwórstwo przemysłowe (spadek o 1,4 proc.).

Gierańczyk poinformowała, że wśród pracujących w gospodarce narodowej przeważają mężczyźni - pod koniec maja 2025 r. ich udział wyniósł 52,6 proc. Średnia wieku pracujących mężczyzn wyniosła 43,1 lat, a kobiet – 43 lata.

Demografia zatrudnionych

Jak wynika z danych GUS, dominującą grupą pracujących w gospodarce narodowej są pracownicy najemni – na koniec maja 2025 r. stanowili oni 79 proc. ogółu pracujących. Pracujący na własny rachunek, łącznie z pomagającymi im członkami rodziny, stanowili w maju 2025 r. blisko 21 proc. ogółu pracujących.

Najwięcej osób pracuje w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – według stanu na koniec maja 2025 r. było to 2,7 mln osób, następnie w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych – 2,2 mln osób.

Co piąta osoba z niepełnosprawnościami pracowała w sekcji Administrowanie i działalność wspierająca.

Średnia wieku pracujących w gospodarce narodowej od kilku lat systematycznie rośnie. W maju 2025 r. osiągnęła 43 lata, rok wcześniej wyniosła 42,8 lat, a w 2023 r. - 42,6 lat. Największy udział pracujących w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie pracujących w danej sekcji odnotowano w sekcji Obsługa rynku nieruchomości (13,2 proc.), a najmniejszy w sekcji Informacja i komunikacja (1,4 proc.).

Różnice regionalne: Najstarsze i najmłodsze grupy pracujących w Polsce

Według stanu na koniec maja 2025 r. najwyższa średnia wieku pracujących spośród 2479 gmin w Polsce była w gminie miejskiej Podkowa Leśna w województwie mazowieckim – średnia wieku wyniosła tam 48,5 lat. W trzech gminach średni wiek pracujących był niższy niż 40 lat. Wszystkie leżą na terenie województwa pomorskiego – najniższy średni wiek pracujących odnotowano w gminie wiejskiej Borzytuchom - 39,4 lat.