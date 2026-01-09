Poniemiecka autostrada do przebudowy

Najstarsza autostrada w Polsce doczeka się remontu. Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA czas na przebudowę A4, która powstała jeszcze w latach 30. jako Reichsautobahn. W sumie chodzi aż o 115 km drogi na południowym zachodzie Polski. Według założeń drogowców „czwórka” ma częściowo przechodzić w śladzie starej trasy, ale później skręci, omijając m.in. Wrocław.

Warto dodać, że wspomniana trasa swoim standardem znacząco odbiega od pozostałych polskich autostrad. A4 między Legnicą a Wrocławiem jest wąska, w wielu miejscach pozbawiona pobocza i zbudowana z betonowych płyt. W związku z tym obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 110 km/h. Ostatnio Generalna Inspekcja Transportu Drogowego (GITD) na kilku fragmentach uruchomiła tam odcinkowe pomiary prędkości.

Kiedy przebudowa? Na początek trasa pod Legnicą

Drogowcy od lat przygotowują się do remontu, który będzie niezwykle skomplikowany. Po pierwsze ze względu na konieczność poszerzenia trasy i wykupu ziemi. Poza tym prace trzeba będzie przeprowadzić „pod ruchem”, a wspomniany odcinek A4 jest już teraz często przeciążony. Według danych GDDKiA podróżuje nim dziennie ok. 60 tys. pojazdów.

Na pierwszy ogień pójdzie fragment Krzyżowa – Legnica, ok. 35 km trasy będącej w najgorszym stanie. To odcinek na wschód od węzła A4 z A18. W październiku 2023 roku GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Drogowcy liczą, że na początku roku uda się uzyskać zgodę, a tym samym rozpocząć przygotowania do przetargu na remont.

W planach jest likwidacja dwóch węzłów Jadwisin i Lubiatów. W miejscu tego pierwszego powstanie MOP. Poza tym – co najważniejsze – droga zostanie poszerzona z dwóch do trzech pasów, a prędkość przejazdowa podniesiona do 120 km/h.

„Rozbudowa trasy jest podzielona na dwa zadania: pierwsze o długości ok. 14 km, które rozpoczyna się za węzłem Krzyżowa i kończy za węzłem Krzywa, oraz drugie o długości ok. 21 km rozpoczynające się za węzłem Krzywa i kończące przed węzłem Legnica Południe” – podaje GDDKiA.

Drogowcy liczą, że w pierwszej połowie 2027 roku uda się ogłosić przetarg na rozbudowę. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2031 roku.

Obwodnica autostrady, czyli A4 po nowym śladzie

Znacznie bardziej skomplikowany jest drugi etap inwestycji. Chodzi o ok. 80 km trasy między węzłem Legnica Południe a Wrocław Wschód (Stary Śleszów). GDDKiA założyła, że autostradę w tym miejscu trzeba odsunąć od Wrocławia oraz powiększyć o dodatkowy pas w każdym kierunku.

Analizowanych było pięć opcji, które łączyły się na planowanym węźle niedaleko miejscowości Stary Zamek. Dalszy przebieg przez Cieszycę (węzeł z DK8) w stronę węzła Wrocław Wschód był niemal jednoznaczny. Kłopotliwy okazał się pierwszy (zachodni) fragment trasy.

Ostatecznie, jak podała GDDKiA, po serii spotkań z włodarzami gmin oraz przeanalizowaniu przyszłych połączeń z pozostałymi drogami (np. S8 i S5) wybrano wariant 2.1. Oznacza to, że A4 od Legnicy niemal do węzła Kąty Wrocławskie będzie biegła starym śladem. Potem odbije mocno na południe.

„A4 zostanie poprowadzona w obecnym śladzie od Legnicy do okolic Kostomłotów (ok. km 122). W 2026 r. planujemy dla tego odcinka złożyć wniosek o DŚU. Natomiast od Kostomłotów do Starego Śleszowa ma nastąpić poprowadzenie przebiegu po nowym śladzie wraz z zachowawczym remontem pozostałego odcinka m.in. wiaduktów czy węzła bielańskiego. Złożenie wniosku o DŚU dla tego odcinka przewidujemy w 2027 r.” – podała GDDKiA.

Inwestycja zostanie podzielona na kilka odcinków. Drogowcy chcą ją zrealizować w trybie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca najpierw przygotowuje dokładny projekt nowej autostrady, a następnie zabierze się do prac w terenie. Prace przewidziane są na lata 2029-2034.