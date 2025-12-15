Z obowiązującej strategii rządowej wynika, że w Polsce będzie docelowo 8,2 tys. dróg ekspresowych i autostrad. To wizja nakreślona jeszcze w 2019 roku, a potem aktualizowana. Obecnie zbudowano 5,3 tys., a do końca roku oddanych do użytku zostanie jeszcze dwieście kilometrów.

Jednak, jak tłumaczy nam Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, obecnie planowana jest już nowa strategia. Według niej – równolegle do programu trwającego do 2033 roku – pojawiają się nowe zadania. „Forsal” zapytał ministra o priorytety i plany na kolejne lata.

Najważniejsza nowa droga: obwodnica aglomeracyjna

- Najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość, to wybudowanie obwodnicy aglomeracyjnej. Musimy również poszerzyć autostradę A2 – tam w przyszłym roku zaczną się prace. Trzeba też wreszcie wybudować brakujący odcinek ringu warszawskiego, czyli Wschodnią Obwodnicę Warszawy (WOW) – tłumaczy nam minister Klimczak.

Obecnie najważniejszym nowym zadaniem – jak słyszymy – jest budowa obwodnicy aglomeracyjnej Warszawy. To droga o łącznej długości 250-300 km, która okrąży stolicę i zapewni dojazd do Portu Polska (do niedawna CPK).

Według wstępnych założeń w pierwszej kolejności powstanie odcinek północny (S50) łączący autostradę A2, lotnisko z drogą ekspresową S10 niedaleko Płońska. Jako drugi planowany jest fragment południowy, oznaczony jako autostrada A50 między węzłem Wiskitki (przy lotnisku) a Tarczynem (łącznik z S7). Drogowcy skończyli już konsultacje społeczne, a do połowy przyszłego roku chcą złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z ustalonym dokładnym przebiegiem trasy.

Jeżeli chodzi o „małą” obwodnicę Warszawy, to jej ostatni odcinek ma powstać do 2035 roku. Jak niedawno informowaliśmy, obecnie trwa ponowny wybór firmy, która przeprowadzi konsultacje i złoży wniosek o decyzję środowiskową. Patrząc na tempo prac, „duża” obwodnica może zostać zbudowana wcześniej.

Poszerzenie A4 i koniec „fal Dunaju” na A1

Minister zapowiada, że poza A2 poszerzona zostanie również autostrada A4. W 2027 roku skończy się umowa koncesyjna, a w związku z tym prywatny operator przekaże drogę państwu. Od tego momentu będzie bezpłatna – GDDKiA nie zamierza jej zamykać za bramkami.

Docelowo cała autostrada A2 między Katowicami a Krakowem ma zostać rozbudowana o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Na „pierwszy ogień” pójdzie odcinek w stolicy Małopolski. GDDKiA jest na etapie wybierania wariantu przebudowy dla 17 km między węzłem Kraków Balice a ul. Kąpielową.

- Trzeba zadbać o to, do czego nie chciano się dotknąć latami, czyli Zachodnia Obwodnica Szczecina oraz naprawa A1 na odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie. To słynne hopki, fale Dunaju. Przecież to jest wstyd dla kraju, że dotychczas nikt nie zaczął tej naprawy. My to robimy – odpowiada na pytania „Forsala” Dariusz Klimczak.

Nowy Program Budowy Dróg

Poza wspomnianymi zadaniami, w ministerstwie trwają pracę nad nowym Programem Budowy Dróg. Jego szczegóły jak na razie wydają się owiane tajemnicą.

- Obowiązują nas plany rządowe, czyli Program Budowy Dróg do 2030 roku oraz program budowy stu obwodnicy. Oba mają ramy czasowe, ale równolegle przygotowujemy nowe plany, które zostaną przedłożone radzie ministrów. Analizujemy obecną sieć dróg krajowych pod kątem tego, gdzie trzeba jeszcze wzmocnić inwestycje, a gdzie zaproponować nowe rozwiązania – tłumaczy wiceminister Stanisław Bukowiec.

Poza siecią szybkich dróg ministerstwo stawia na „krajówki”. W najbliższych dniach resort chce ogłosić program, na podstawie którego zbudowane zostaną chodniki w każdej miejscowości, przez którą przechodzi droga krajowa.