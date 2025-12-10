Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) ciągnie się niczym wenezuelski serial. W kolejnych sezonach zmieniają się bohaterowie, ale główny wątek pozostaje bez zmian - drogi jak nie było, tak nie ma. Teraz jednak ma się to zmienić.

Reklama

Sądy nad Wschodnią Obwodnicą Warszawy

Przez lata GDDKiA starała się o decyzję środowiskową dla budowy WOW, która formalnie jest fragmentem drogi ekspresowej S17. Z powodu serii błędów formalnych, dokumenty utknęły w sądach. W 2018 roku RDOŚ z Białegostoku decyzję wydał, ale została ona zaskarżona. Problemem była nie sama treść, ale organ, który ją wydał. Sprawę rozpatrywał bowiem oddział z Białegostoku, a nie z Warszawy.

Sądy po 5,5 roku zadecydowały, że... decyzja zostanie uchylona. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który potem kazał rozpatrzeć ją ponownie niższej instancji - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu (WSA). W czerwcu 2024 roku GDDKiA uzyskała negatywną decyzję z powodu błędów formalnych. Drogowcy ponownie złożyli dokumenty, ale zapowiedzieli, że tym samym stracą kolejne miesiące, które mogliby przeznaczyć na wybranie wykonawcy obwodnicy.

Węzeł gordyjski przeciął minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który w marcu br. postanowił wycofać wszystkie poprzednie dokumenty i zacząć całą procedurę od nowa. Z jednej strony powoduje to kolejne opóźnienia, ale z drugiej pozwoli na opracowanie całej dokumentacji, uwzględniając zmieniające się okoliczności.

Jaka będzie Wschodnia Obwodnica Warszawy?

Wschodnia Obwodnica Warszawy to ok. 16 km planowanej drogi pomiędzy węzłem Warszawa Wschód z A2 a węzłem Drewnica (S8). Przechodzić będzie przez dzielnicę Wesoła i Rembertów, a także miejscowości Zielonka, Ząbki i Marki. To zarazem ostatni odcinek obwodnicy Warszawy, planowany jeszcze w PRL.

/> />

Od lat przebieg drogi wywoływał kontrowersje ze względu na bliskość poligonu wojskowego, ale przede wszystkim trasę przez środek Wesołej. Mieszkańcy protestowali, ponieważ w pierwotnym planie obwodnicę wyznaczono na nasypie, rozcinając dzielnicę na pół. W nowym opracowaniu – jak słyszymy – tunel jest priorytetem.

- Chcemy przez najbardziej ten newralgiczny odcinek przejść tunelem, niezależnie od wybranego wariantu (wstępnie są trzy – red.). Chcielibyśmy rozpatrzyć warianty razem mieszkańcami i władzami samorządowymi, podobnie jak to się dzieje przy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – zapewniał Jarosław Wąsowski, dyrektor warszawskiego GDDKiA podczas niedawnego spotkania z radnymi m.st. Warszawy.

Większość mieszkańców odetchnęła po tej deklaracji, jednak część przyznaje, że sprzeciwi się jakiejkolwiek obwodnicy w pobliżu swoich domostw. Ważną zmianą jest jednak współpraca z samorządem. Burmistrz dzielnicy Wesoła zaakceptował wersję z tunelem.

Kiedy zbudują obwodnicę?

GDDKiA właśnie otworzyła koperty w przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Chodzi o opracowanie dokumentacji, wyznaczenie potencjalnych przebiegów drogi oraz - to najważniejsze - uzyskanie kluczowej decyzji środowiskowej.

Swoją ofertę złożyło dziewięć firm, a ceny wahają się od 6 do aż 14,6 mln zł. W budżecie drogowców mieszczą się tylko dwie oferty. GDDKiA chce wybrać i podpisać umowę z wykonawcą najpóźniej do połowy przyszłego roku. W kryterium ważna będzie nie tylko cena (40 proc. oceny), ale także:

metodyka zarządzania obiektem w całym cyklu życia (10 proc.),

doświadczenie projektanta drogowego (15 proc.),

doświadczenie projektanta tunelowego (15 proc.),

doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.),

doświadczenie zespołu geologicznego (10 proc.).

Prace nad dokumentacją potrwają do 2030 roku. Potem GDDKiA wybierze wykonawcę, prawdopodobnie korzystając z trybu projektuj i buduj. - Lata realizacji to 2031-2035. Cztery, może pięć lat, ponieważ zakres i skomplikowanie tej inwestycji są stosunkowo duże - mówił Bartłomiej Ratyński, zastępca dyrektora GDDKiA podczas spotkania z radnymi.