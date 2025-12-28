Święta minęły szybciej, niż się spodziewaliśmy, a mimo wcześniejszych zapasów w niejednej spiżarni mogą już pojawiać się braki. Czy niedziela 28 grudnia to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? A może z uzupełnieniem zapasów trzeba będzie wstrzymać się aż do poniedziałku 29 grudnia? Tymi dylematami z pewnością nie przejmują się stali bywalcy Żabki, która pozostaje otwarta w każdą niedzielę.

Niedziela handlowa 28.12.2025. Sklepy otwarte 28 grudnia, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to moment, w którym domowe zapasy po całym tygodniu zwykle się kończą, zwłaszcza po świętach Bożego Narodzenia. Dlatego wiele osób planuje wtedy większe zakupy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, na przykład w niedzielę — o ile wypada ona jako niedziela handlowa. Czy 28.12.2025 sklepy będą otwarte?

Niestety, dla tych, którzy liczyli na zakupy dzisiaj, wiadomość nie jest dobra. 28 grudnia jest niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów — w tym Biedronka, Lidl, Auchan czy Carrefour — pozostanie zamknięta. Dobra informacja jest taka, że tradycyjnie otwarte mogą być m.in. sklepy Żabka, małe sklepy prywatne prowadzone przez właścicieli oraz stacje benzynowe. Dzięki temu podstawowe produkty kupimy bez problemu, choć na większe zakupy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Sklepy otwarte w niedzielę 28.12.2025. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko Żabka

Niedziela 28 grudnia nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie dzisiaj zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 28 grudnia zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 28 grudnia będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych – głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 29 grudnia, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 28.12.2025. Jakie sklepy będą dzisiaj otwarte?

Warto jednak pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 28 grudnia 2025 roku legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

apteki,

stacje benzynowe,

piekarnie i cukiernie,

sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,

punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 28 grudnia mogą być równieżrestauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku. Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.

Niedziele handlowe 2026. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Na kolejną niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższe terminy, w których zakaz handlu nie obowiązuje, przypadają już w 2026 roku. W przyszłym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń – w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.