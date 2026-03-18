"EU Inc." wprowadzi jednolite ramy prawne dla firm działających w całej UE

Zdaniem szefowej KE, obecnie przedsiębiorcy w UE napotykają liczne bariery administracyjne i prawne, a zamiast jednego rynku funkcjonuje 27 systemów prawnych i ponad 60 form spółek, co utrudnia rozwój firm i ogranicza inwestycje.

Reklama

Von der Leyen oceniła w opublikowanym oświadczeniu, że wewnętrzne bariery w UE są bardziej dotkliwe niż zewnętrzne taryfy handlowe.

Projekt „EU Inc." ma wprowadzić jednolite ramy prawne dla firm działających w całej UE. Zgodnie z propozycją przedsiębiorstwo będzie można założyć w ciągu 48 godzin, w pełni cyfrowo, przy kosztach poniżej 100 euro i bez wymogu minimalnego kapitału zakładowego.

Zasada "tylko raz"

Kluczowym elementem ma być zasada „tylko raz", zgodnie z którą przedsiębiorstwa będą przekazywać dane administracji publicznej tylko raz, a informacje te będą automatycznie udostępniane między odpowiednimi instytucjami, w tym rejestrami handlowymi oraz organami podatkowymi i zabezpieczenia społecznego.

Pełna cyfryzacja

Nowe rozwiązania zakładają również pełną cyfryzację funkcjonowania firm od rejestracji po zarządzanie dokumentacją i organizację zgromadzeń wspólników. Wsparciem ma być Europejski Portfel Biznesowy, umożliwiający prowadzenie działalności i komunikację z administracją we wszystkich państwach członkowskich.

Mechanizm ochrony firm i pracowników

Projekt przewiduje również mechanizmy ochrony firm i ich pracowników przed niepożądanymi przejęciami. Wśród zapowiedzianych rozwiązań znalazły się także uproszczone i w pełni cyfrowe procedury upadłościowe, w tym szybka ścieżka dla start-upów, mająca ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Von der Leyen podkreśliła jednocześnie, że propozycja zachowuje obowiązujące prawa pracownicze, w tym udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Z Brukseli Łukasz Osiński