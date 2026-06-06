Forsal logo

Dwa tunele pod Warszawą. Jeden pod lotniskiem. Kluczowa trasa coraz bliżej

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:00
Wizualizacja drogi S7 w Warszawie
Wizualizacja drogi S7 w Warszawie/Materiały prasowe
Ekspresowa „wylotówka” z Warszawy ma powstać za sześć lat. Obecnie ważą się losy kluczowych węzłów oraz – aż dwóch – tuneli pod stolicą. Jeden z nich ma zostać powiększony, by nie trzeba było skracać pasa startowego lotniska.

Kluczowa „wylotówka” z Warszawy

Kończą się prace nad ekspresową „wylotówką” z Warszawy. Chodzi o odcinek trasy S7 o długości 13,1 km. To fragment, który spina północ Polski z obwodnicą stolicy. Przebiega przez dwie gęsto zaludnione dzielnice (Bemowo i Bielany), w związku z czym jego budowa będzie niezwykle skomplikowana.

Trasa zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem. Zacznie się przed wjazdem do Łomianek, w miejscowości Dziekanów Leśny. Tam kierowcy, tuż za węzłem Łomianki (Kolejowa), odbiją od krajowej „siódemki” i pojadą nasypem po wschodniej granicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

Następnie droga wejdzie do Warszawy, gdzie przewidziano aż cztery węzły drogowe na odcinku zaledwie pięciu kilometrów. To odpowiednio:

  • Wólka Węglowa
  • Janickiego (połączenie z Trasą Mostu Północnego)
  • Generała Maczka
  • Warszawa Północ (połączenie z Trasą Armii Krajowej – S8).

Po przekroczeniu granic miasta trasa S7 poszerzy się z trzech do czterech pasów ruchu w każdą stronę. Wyzwaniem będzie m.in. połączenie dwóch węzłów (Janickiego i Wólka Węglowa), które dzieli zaledwie kilometr. Drogowcy robią wszystko, by nie powtórzyć błędów z trasy S8, która korkuje się co niemiara, m.in. ze względu na zbyt małe odległości między skrzyżowaniami.

Dwa tunele: jeden pod lotniskiem

Najtrudniejszym fragmentem „siódemki” w Warszawie będą ostatnie kilometry wraz z węzłem Warszawa Północ. Wcześniej (jadąc od strony Gdańska) kierowcy będą musieli pokonać dwa tunele. Prace nad nimi są na ostatniej prostej.

- Trwają prace projektowe nad tym odcinkiem. W tym roku złożymy wniosek o ZRID – mówił nam w kwietniu Bartłomiej Ratyński, zastępca dyrektora GDDKiA, oddział Warszawa.

Teraz, jak ustaliła „Stołeczna”, drogowcy osiągnęli porozumienie z MSWiA. Jak czytamy w artykule gazety, pierwszy tunel (na wysokości Chomiczówki) będzie miał ok. 1 km długości i pozostaje bez zmian. Natomiast drugi (pod Bemowem) wydłuży się z 1,1 do 1,3 km i znajdzie się pod lotniskiem Warszawa Babice. Tamtejszy pas startowy, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zostanie skrócony.

Między dwoma tunelami znajdzie się węzeł Generała Maczka, który zostanie ulokowany w głębokim wykopie – aż 6 metrów poniżej okolicznych ulic.

Kiedy „wpięcie” drogi w obwodnicę?

GDDKiA nie chce zaskoczeń na etapie uzyskiwania pozwoleń, dlatego w tym roku – prawdopodobnie jesienią – złoży wniosek o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Po jego uzyskaniu wybrany zostanie wykonawca.

Wstępnie szacowano, że budowa potrwa w latach 2028–2032. Jednak „Stołeczna” przekonuje, że ze względu na zmiany projektowe wszystko może się opóźnić. Przypomnijmy, że za projektowanie odpowiada konsorcjum firm (Transprojekt Gdański i Transprojekt Warszawa), które za 54,2 mln zł opracowuje nowy odcinek S7. Na to zadanie mają 41 miesięcy, co oznacza, że muszą zakończyć prace – i uzyskać wszystkie pozwolenia – do wiosny 2028 roku.

Kolejną kwestią pozostaje „wpięcie” S7 w obwodnicę Warszawy (S8). Obecna trasa już teraz jest na granicy wydolności. Według ostatniego pomiaru ruchu korzysta z niej (w zależności od odcinka) od 160 do nawet 200 tys. pojazdów dziennie. Po dodaniu ruchu z „siódemki” liczba ta się zwiększy, choć należy pamiętać, że część samochodów i tak skręca ze starej DK nr 7 na obwodnicę.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDwa tunele pod Warszawą. Jeden pod lotniskiem. Kluczowa trasa coraz bliżej »
Tematy: inwestycjetransportdroga
Powiązane
Nowa linia kolejowa w górach
Po ponad 30 latach wracają tam pociągi. To nie koniec zmian na polskiej kolei
Pendolino i pociag starego typu
Szybsze połączenia kolejowe. Na głównych trasach pojedziemy co najmniej 200 km/h
Budowa drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem
Brakująca droga przez pół Polski. Wreszcie rusza budowa
Zobacz
|
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj