Apteki będą mogły się reklamować, jednak ustawa zabrania wykorzystywania wizerunku osób poniżej 18. roku życia. Przekaz nie może wprowadzać w błąd, przepisy mają lepiej chronić pacjentów.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego - co się zmienia?

Nowelizacja wprowadza konkretne zabezpieczenia przed nieuczciwymi i agresywnymi praktykami marketingowymi. Reklama będzie mogła informować o ofercie aptek, ale nie będzie mogła zachęcać pacjentów do nieuzasadnionego kupowania leków, wyrobów medycznych czy innych produktów zdrowotnych.

Szczególną ochroną objęte zostaną dzieci i młodzież, a nowe regulacje mają zapewnić, że decyzje zdrowotne będą podejmowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby pacjentów, a nie działania reklamowe.

Najważniejsze rozwiązania:

Reklama aptek i punktów aptecznych nie będzie mogła wprowadzać w błąd, wykorzystywać wizerunku ani głosu osób poniżej 18. roku życia, także wygenerowanych cyfrowo , ani oferować korzyści w zamian za zakup produktów lub skorzystanie z usług.

, ani oferować korzyści w zamian za zakup produktów lub skorzystanie z usług. Projekt znosi także zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego, takich jak sklepy ogólnodostępne czy sklepy zielarsko-medyczne, w zakresie wyrobów medycznych.

Maksymalna kara za naruszenie przepisów dotyczących reklamy zostanie podwyższona z 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.