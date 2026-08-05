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Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Co to oznacza dla prowadzących apteki i pacjentów?

oprac. Diana Bartosiuk
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44 minut temu
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Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne/Shutterstock
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy, dostosowujący polskie przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to koniec całkowitego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, jednak przekaz reklamowy nie może wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18. roku życia ani oferować korzyści w zamian za zakup produktów.

Apteki będą mogły się reklamować, jednak ustawa zabrania wykorzystywania wizerunku osób poniżej 18. roku życia. Przekaz nie może wprowadzać w błąd, przepisy mają lepiej chronić pacjentów.

Nowelizacja prawa farmaceutycznego - co się zmienia?

Nowelizacja wprowadza konkretne zabezpieczenia przed nieuczciwymi i agresywnymi praktykami marketingowymi. Reklama będzie mogła informować o ofercie aptek, ale nie będzie mogła zachęcać pacjentów do nieuzasadnionego kupowania leków, wyrobów medycznych czy innych produktów zdrowotnych.

Szczególną ochroną objęte zostaną dzieci i młodzież, a nowe regulacje mają zapewnić, że decyzje zdrowotne będą podejmowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby pacjentów, a nie działania reklamowe.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Reklama aptek i punktów aptecznych nie będzie mogła wprowadzać w błąd, wykorzystywać wizerunku ani głosu osób poniżej 18. roku życia, także wygenerowanych cyfrowo, ani oferować korzyści w zamian za zakup produktów lub skorzystanie z usług.
  • Projekt znosi także zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego, takich jak sklepy ogólnodostępne czy sklepy zielarsko-medyczne, w zakresie wyrobów medycznych.
  • Maksymalna kara za naruszenie przepisów dotyczących reklamy zostanie podwyższona z 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Diana Bartosiuk
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Tematy: pacjenciprawo farmaceutycznereklama aptek
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