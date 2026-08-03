Już ponad 4,2 tys. osób otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe, potocznie zwane też emeryturą honorową. Przysługuje ono osobom, które ukończyły 100 lat. Co ważne, jego kwota jest stała dla wszystkich i nie zależy od wysokości emerytury. Ponieważ to blisko 7 tys. złotych, często świadczenie honorowe przewyższa wypłacaną seniorowi emeryturę.

Już ponad 4,2 tys. stulatków otrzymuje świadczenie honorowe z ZUS

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie honorowe ponad 4,2 tys. stulatków: otrzymują je dokładnie 4262 osoby uprawnione do otrzymania tego świadczenia. Seniorzy otrzymujący emeryturę lub rentę dodatkowe świadczenie otrzymują bez konieczności składania wniosku: po 100. urodzinach przyznawane jest ono automatycznie. Wyjątkiem są osoby, które nie pobierają emerytury ani renty z żadnego instytucjonalnego systemu ubezpieczeń (ZUS, KRUS, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości).

Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, jego kwota rośnie wraz z marcową waloryzacją emerytur i rent. To oznacza, że w marcu 2027 roku ponownie wzrośnie.

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe rośnie systematycznie.

W grudniu 2025 r. ZUS wypłacał je 4057 osobom. W czerwcu 2026 r. było ich już 4262. To wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku

- podaje ZUS.

Świadczenie honorowe 2026. Najwięcej świadczeń trafia do mieszkańców Mazowsza

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. To właśnie mieszkańcom Mazowsza ZUS w czerwcu 2026 r. wypłacał 736 takich świadczeń. Na kolejnych miejscach znalazły się:

województwo śląskie z 436 świadczeniami,

województwo dolnośląskie z 412 świadczeniami.

Najmniej świadczeń ZUS wypłacał w województwach opolskim: 75 oraz lubuskim: 85.

Świadczenie honorowe - jakie kryteria trzeba spełnić?

Z reguły wystarczy mieć przyznaną emeryturę lub rentę, mieć ukończone 100 lat i posiadać obywatelstwo polskie: ZUS będzie wypłacać świadczenie honorowe bez wniosku. Jednak ci, którzy nie są uprawnieni do żadnego ze świadczeń, muszą spełnić poniższe kryteria:

ukończyć 100 lat,

mieć obywatelstwo polskie,

mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia.

Świadczenie honorowe jest wówczas przyznawane dopiero po złożeniu wniosku o świadczenie. Przyznawane jest od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek (nie przysługuje wyrównanie) ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.