Choroby serca i układu krążenia to jedne z najczęstszych schorzeń, w dodatku poważnych. Na niewydolność serca cierpi ok. 1,4 mln Polaków, kolejny milion to osoby z arytmią (zaburzeniami rytmu serca). Rocznie notuje się nawet 90 tys. udarów mózgu i 80 tys. zawałów serca. W przeciwieństwie do udarów, które najczęściej dotyczą seniorów (coraz częściej jednak zdarzają się u osób poniżej 40. roku życia), zawał najczęściej dotyka osób w szczycie aktywności zawodowej. Nierzadko jednak weryfikuje dalszą aktywność na rynku pracy.

Sama diagnoza choroby serca to wprawdzie za mało, by z miejsca otrzymać świadczenie takie jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenie rehabilitacyjne. Jednak następstwa zawału mogą być kwalifikowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu, w określonych przypadkach mogą być podstawą do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kto przy chorobach serca może liczyć na zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przy chorobach serca. Kto może otrzymać?

Osoby z chorobami serca bardzo często szukają informacji o zasiłku pielęgnacyjnym, jednak trzeba wiedzieć, że sama diagnoza choroby serca nie daje prawa do świadczenia. Decydujące znaczenie ma orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wskazanie, że dana osoba wymaga pomocy innych osób.

Kiedy osobie poważnie chorej na serce należy się zasiłek pielęgnacyjny? Przede wszystkim trzeba wykazać, że choroba serca lub układu krążenia istotnie wpływa na codzienne funkcjonowanie:

umiejętność samodzielnego ubrania się, higieny, poruszania, przygotowania posiłku,

na to, czy chory jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo, przyjąć leki zgodnie z zaleceniami.

Świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób leżących. Przysługuje osobom spełniającym ustawowe warunki, których niepełnosprawność wiąże się z potrzebą zapewnienia opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Warto przy tym pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany :

niepełnosprawnemu dziecku,

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (o ile posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,

osobie, która ukończyła 75 lat.

To oznacza, że w przypadku seniorów 75+ cała ścieżka dokumentacji medycznej i orzeczeń o niepełnosprawności staje się zbędna. Trzeba jednak wiedzieć, że pobierania zasiłku pielęgnacyjnego nie można łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym. To drugie świadczenie jest korzystniejsze finansowo, również przysługuje po 75. roku życia.

Kiedy chory na serce otrzyma zasiłek pielęgnacyjny? Kluczowe orzeczenie o niepełnosprawności

Choć pomoc przyznawana jest przez MOPS lub GOPS, nie obejdzie się bez komisji orzekającej. Sama dokumentacja leczenia i zaświadczenie o stanie zdrowia nie wystarczą, by otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Istotne jest wykazanie, że osoba, która ubiega się o wsparcie faktycznie potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Przed złożeniem wniosku o zasiłek trzeba uzyskać zarówno orzeczenie o niepełnosprawności jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W tym celu należy zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dopiero wydane dokumenty otwierają drogę do uzyskania finansowego wsparcia. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w ośrodku pomocy społecznym lub urzędzie gminy (właściwym dla miejsca zamieszkania).

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215,84 zł miesięcznie. Nie jest waloryzowany tak jak inne świadczenia rentowo-emerytalne i dodatki do nich.

Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na serce - pytania i odpowiedzi

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom z chorobami serca?

Tak, ale nie z powodu samej choroby. Przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają ustawowe warunki, m.in. posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub ukończyły 75 lat.

Czy niewydolność serca uprawnia do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie automatycznie. Jeśli niewydolność serca powoduje znaczne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i osoba uzyska odpowiednie orzeczenie, może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny.

Czy po zawale serca można dostać zasiłek pielęgnacyjny?

Sam przebyty zawał nie jest podstawą do przyznania świadczenia. Liczy się stan zdrowia po zawale oraz to, czy został orzeczony odpowiedni stopień niepełnosprawności.

Czy po wszczepieniu rozrusznika serca przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Nie. Wszczepienie rozrusznika lub kardiowertera-defibrylatora (ICD) samo w sobie nie daje prawa do świadczenia. Znaczenie ma wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie.

Czy osoby z migotaniem przedsionków mogą otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Tak, ale tylko wtedy, gdy spełniają ustawowe warunki i posiadają wymagane orzeczenie.

Czy choroba wieńcowa wystarczy do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego?

Nie. Choroba wieńcowa nie jest samodzielną podstawą do przyznania świadczenia.

Czy nadciśnienie tętnicze daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Zwykle nie. Samo nadciśnienie nie uprawnia do świadczenia. Wyjątkiem mogą być przypadki, gdy prowadzi do poważnych powikłań skutkujących niepełnosprawnością.

Czy po operacji serca można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Tak. Jeżeli po operacji występują trwałe ograniczenia, można wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności, a następnie - jeśli zostaną spełnione warunki - o zasiłek pielęgnacyjny.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Najczęściej:

wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (jeśli jest wymagane),

dokument tożsamości,

inne dokumenty wymagane przez gminę lub ośrodek pomocy społecznej.

Kto przyznaje zasiłek pielęgnacyjny?

Świadczenie przyznaje organ właściwy w gminie lub mieście, najczęściej ośrodek pomocy społecznej (OPS), centrum usług społecznych (CUS) albo urząd miasta lub gminy realizujący świadczenia rodzinne.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Czy obowiązuje kryterium dochodowe?

Nie. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu.

Czy emeryt z chorobą serca może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Tak, jeśli spełnia warunki ustawowe. Osoby, które ukończyły 75 lat, mogą otrzymać zasiłek z tytułu wieku (z wyjątkiem osób pobierających dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego).

Czy można jednocześnie pobierać zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

Nie. Co do zasady nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie.

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Tak, ale nie w każdym przypadku. Osoba powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności musi mieć niepełnosprawność, która powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Czy znaczny stopień niepełnosprawności daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Tak. Osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności co do zasady spełnia jeden z podstawowych warunków do uzyskania świadczenia.

Czy lekarz kardiolog przyznaje zasiłek pielęgnacyjny?

Nie. Lekarz nie przyznaje świadczenia. Może natomiast wystawić dokumentację medyczną potrzebną w postępowaniu o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Czy trzeba co roku składać nowy wniosek?

Nie zawsze. Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, po jego wygaśnięciu konieczne może być uzyskanie nowego orzeczenia i ponowne ubieganie się o świadczenie. W przypadku orzeczeń bezterminowych nie ma obowiązku corocznego składania wniosku.

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko osobom leżącym?

Nie. Świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla osób leżących. Przysługuje osobom spełniającym ustawowe warunki, których niepełnosprawność wiąże się z potrzebą zapewnienia opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Czy choroba serca automatycznie oznacza przyznanie stopnia niepełnosprawności?

Nie. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej i rzeczywistego wpływu choroby na codzienne funkcjonowanie.