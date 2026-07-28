Nastroje uległy pogorszeniu na niekorzyść Ukrainy

Z opublikowanego w lipcu badania Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że choć zwolennicy przyjęcia Ukrainy do UE nadal stanowią łącznie połowę badanych (50 proc.), nastroje społeczne w tej kwestii uległy wyraźnemu pogorszeniu na niekorzyść Ukrainy. Odpowiedzi „za” udzielają głównie osoby opowiadające się za stopniową integracją – 41 proc. ankietowanych uważa, że Ukraina powinna wejść do UE, ale „bez zbytniego pośpiechu” (spadek o 15 pkt proc. w stosunku do października 2023 r.).

“Zwolennikami jak najszybszego członkostwa Ukrainy w UE jest obecnie tylko 9 proc. ankietowanych, co stanowi wynik najniższy w historii tych badań (od października 2023 roku spadek o 9 punktów procentowych)” - podał CBOS.

Znacznie więcej przeciwników wejścia Ukrainy do UE

Z kolei odsetek przeciwników wejścia Ukrainy do UE wzrósł od października 2023 r. o 23 pkt proc., osiągając najwyższy w historii poziom 40 proc. Przeciwne wejściu Ukrainy do UE są częściej osoby o poglądach prawicowych (53 proc.) oraz najmłodsi badani w wieku 18–24 lata (58 proc.).

Jak zakończy się wojna w Ukrainie?

Pytani o przewidywany wynik wojny, Polacy w większości (55 proc.) zakładają nieuchronność strat terytorialnych Ukrainy. Taki pogląd dominuje nieprzerwanie od grudnia 2024 roku.

W porównaniu z badaniem z grudnia 2025 r. widać jednak spadek pesymizmu. Odsetek przekonanych o utracie części terytorium zmalał o 8 punktów procentowych, a grupa przewidująca podporządkowanie całego kraju przez Rosję zmniejszyła się z 8 do 6 proc. Udział wierzących w wycofanie się wojsk rosyjskich wzrósł z 8 do 14 proc. – w tym 11 proc. ankietowanych prognozuje powrót do granic sprzed lutego 2022 r. (wzrost z 6 proc.), a 3 proc. wierzy w odzyskanie przez Kijów także ziem utraconych w 2014 roku (wzrost z 2 proc.).

Pomoc dla Ukrainy

Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, największa grupa respondentów – 39 proc. – ocenia wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne przekazywane Ukrainie przez państwa Zachodu jako wystarczające.

Opinie pozostałych badanych są podzielone: 27 proc. uważa, że pomoc dla Ukrainy jest zbyt duża, natomiast 22 proc. twierdzi, że jest ona niewystarczająca. Przekonanie o przesadnej skali pomocy dominuje głównie wśród sympatyków prawicy oraz Konfederacji (48 proc.) oraz osoby słabiej wykształcone. Z kolei za niedostateczną pomoc najczęściej uznają osoby starsze (powyżej 65. roku życia – 33 proc.) oraz wyborcy ugrupowań rządzących i lewicowych (35 proc.).

Badanie zrealizowano w lipcu 2026 r. na reprezentatywnej imiennej próbie 938 dorosłych mieszkańców Polski.