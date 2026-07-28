Forsal logo

Stała baza wojsk USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwy termin decyzji

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:50
Nowe informacje ws. bazy USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwą lokalizację
Nowe informacje ws. bazy USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwą lokalizację/Shutterstock
Decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce może zapaść jesienią – poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jak dodał, jeśli inwestycja zostanie zrealizowana, najprawdopodobniej powstanie w zachodniej części kraju.

Rozmowy Polska-USA

Bosacki został zapytany we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy MSZ rozmawia z Departamentem Stanu USA o technicznych warunkach dotyczących powstania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak odparł, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski z Amerykanami rozmawiają o tym od wielu miesięcy i w „najbliższych tygodniach też będą tego typu rozmowy prowadzone”.

Czy baza powsranie?

- Tutaj najwięcej zależy od dwóch rzeczy. Czyli po pierwsze, czy Amerykanie się zdecydują na to, żebyśmy my im zbudowali stałą bazę wojsk amerykańskich. (...) I po drugie, jak duże będą zmiany w obecności wojskowej amerykańskiej w Europie - powiedział wiceszef MSZ. Dodał, że te zmiany będą i to „Amerykanie jasno mówią sojusznikom, czyli zapewne w sumie będzie to redukcja sił amerykańskich w Europie”.

Jego zdaniem nasuwa się w tej sytuacji jedno pytanie: „czy w ramach tej redukcji możliwa jest stała, duża baza wojsk amerykańskich w Polsce”. - My co do tego przekonujemy Amerykanów i jesteśmy pewni, że część z nich te nasze argumenty przyjmuje jako słuszne - podkreślił.

Kiedy decyzja w tej sprawie?

Bosacki powiedział też, że „ta decyzja będzie prawdopodobnie jesienią”. - Uważamy, że zarówno strategicznie, jak i stan stosunków politycznych jest taki, że szanse na tą bazę są całkiem duże - dodał.

Jak poinformował, jeśli ta baza powstanie, to jest bliżej do „decyzji o bazie w zachodniej Polsce”.

Podkreślił też, że całe te przedsięwzięcie to duży wysiłek logistyczny, bo - jak stwierdził - gdyby taka decyzja była w najbliższych miesiącach - „to w ciągu bliskiego czasu, maksymalnie dwóch/ trzech lat, trzeba wybudować tak naprawdę spore miasteczko, którym jest stała baza amerykańska w jakimkolwiek kraju”.

Na pytanie czy 100 proc. kosztów w tej sprawie pokrywa Polska, Bosacki powiedział, że „taka jest już w tej chwili umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi”.

Polska chce stałej i większej obecności amerykańskich żołnierzy

Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której jednostki są okresowo zmieniane. Stała obecność oznaczałaby rozmieszczenie konkretnych jednostek USA w Polsce na dłuższy czas, wraz z infrastrukturą i zapleczem dla żołnierzy oraz ich rodzin.

W czerwcu br. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich. Zastrzegł jednak, że decyzja będzie zależała od szczegółów przyszłego porozumienia.

Pod koniec czerwca szef MON przekazał, że rozmowy ze stroną amerykańską weszły w kolejny etap. Wskazał, że trwający w Pentagonie „przegląd sił” ma być podstawą do dalszych decyzji dotyczących rozmieszczenia wojsk USA.

W połowie lipca wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział powołanie w resorcie zespołu, który ma prowadzić negocjacje ze stroną amerykańską w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce.

Szef BBN Bartosz Grodecki ocenił w rozmowie z PAP, że otwartość USA na rozmowy należy wykorzystać i przełożyć na konkretne działania, które pozwolą możliwie szybko doprowadzić do ich finalizacji.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraObrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii »
Tematy: USAMONwojska USA w Polsceus army
Powiązane
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Rosja sieje chaos na morzu i niebie. Polska w strefie największego zagrożenia
Rosja sieje chaos na morzu i niebie. Polska w strefie największego zagrożenia
Nie przegap
Tak będzie wyglądał okręt podwodny A26
Nowe polskie okręty podwodne będą uzbrojone w rakiety. Jakie? To tajemnica, ale jest jeden faworyt
Będą nocne pociągi z Polski do Niemiec
Nocny pociąg z Przemyśla do Niemiec. Czesi rzucili rękawicę Intercity
Plany budowy dużej obwodnicy Warszawy
To będzie największa inwestycja drogowa lat 30. Powstanie "ring" wokół Warszawy
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
AI ACT
Prezydent podpisał ustawę o AI. Ruszają nowe zasady dla sztucznej inteligencji w Polsce
Brytyjski śmigłowiec MK41 Sea King
Brytyjski śmigłowiec-weteran dostanie drugie życie w Ukrainie. Zapoluje na Shahedy
aplikacja, ZUS, kontrola, zwolnienie lekarskie, L4
Koniec z braniem L4 na poniedziałek lub piątek. Nie będzie można wydłużyć sobie weekendu. Pracodawcy zyskają nowe narzędzie kontroli
Polecamy
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Putin pomaga Iranowi w atakach na USA? Trump zapowiada, że zapyta rosyjskiego przywódcę
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
gastroskopia badanie
Rak żołądka nadal jednym z najgroźniejszych nowotworów. Te liczby alarmują
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Kraj
Maszt telekomunikacyjny
Koniec z brakiem zasięgu na wsi i w domu? 5G 700 MHz wchodzi do gry, ale uważaj na triki operatorów
Tak będzie wyglądał okręt podwodny A26
Nowe polskie okręty podwodne będą uzbrojone w rakiety. Jakie? To tajemnica, ale jest jeden faworyt
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Nowe informacje ws. bazy USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwą lokalizację
Stała baza wojsk USA w Polsce. Bosacki wskazał możliwy termin decyzji
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Polskie MSZ odpowiada na słowa Putina: Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
Przełom w polskiej armii. Rosomaki robią miejsce dla nowej broni
aplikacja, ZUS, kontrola, zwolnienie lekarskie, L4
Koniec z braniem L4 na poniedziałek lub piątek. Nie będzie można wydłużyć sobie weekendu. Pracodawcy zyskają nowe narzędzie kontroli
Rosja sieje chaos na morzu i niebie. Polska w strefie największego zagrożenia
Rosja sieje chaos na morzu i niebie. Polska w strefie największego zagrożenia
Świat
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Brytyjski śmigłowiec MK41 Sea King
Brytyjski śmigłowiec-weteran dostanie drugie życie w Ukrainie. Zapoluje na Shahedy
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Rumuński F-16
Rumuni pokazali rachunek za zestrzelenie trzech Shahedów. To ważna lekcja dla Polski
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Rosja się doigrała. Mocarstwo NATO wchodzi do gry na Bałtyku
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Test pocisku Sarmat
Putin groził Sarmatem. Superrakieta okazała się atomowym strachem na wróble
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj