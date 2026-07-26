Jak ograniczyć odpowiedzialność finansową członków zarządu spółki z o.o.?

Skąd bierze się osobiste ryzyko zarządu?

Najważniejszy przepis to art. 299 § 1 k.s.h. Zgodnie z nim "Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania". To nie jest teoria, to najczęstsza podstawa roszczeń kierowanych osobiście do menedżerów. Mechanizm jest prosty: wierzyciel ma prawomocny wyrok przeciwko spółce, komornik nie znajduje majątku, egzekucja kończy się niepowodzeniem, a wierzyciel kieruje żądanie zapłaty prosto do członka zarządu.

Co istotne, w procesie o zapłatę na tej podstawie wierzyciel, poza wyżej wymienionymi przesłankami nie będzie musiał niczego więcej już wykazywać. To na pozwanym członku zarządu będzie spoczywał obowiązek uwolnienia się od omawianej odpowiedzialności. Dodatkowo odpowiedzialność ta dotyka nie tylko obecnych, ale i byłych członków zarządu. Osoby te odpowiadają za zobowiązania powstałe w czasie, gdy pełniły funkcję niezależnie od tego, czy zostało to ujawnione w rejestrze.

Trzy furtki, które daje ustawa, czyli przesłanki egzoneracyjne

Ustawodawca przewidział sposoby na uwolnienie się od tej odpowiedzialności. Członek zarządu może się obronić, jeśli wykaże jedną z trzech okoliczności.

Terminowe zgłoszenie upadłości lub restrukturyzacji

Członek zarządu może wykazać, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub zatwierdzono układ. Termin ustawowy jest krótki. Wniosek o ogłoszenie upadłości, powinien być zgłoszony nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Brak winy w niezłożeniu wniosku

W praktyce jest to przesłanka stosowana wyjątkowo i wymaga przedstawienia konkretnych dowodów. Sądy interpretują tę przesłankę bardzo wąsko. Brak winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki wymaga wykazania, że członek zarządu rzeczywiście i obiektywnie nie miał możliwości uczestniczenia w czynnościach zarządzania sprawami spółki. Do takich okoliczności można zaliczyć np. poważną chorobę członka zarządu, czy też nieobecność spowodowaną zdarzeniem losowym.

Brak szkody wierzyciela

Członek zarządu może wykazać, że wierzyciel nie poniósł szkody mimo braku terminowego złożenia wniosku o upadłość. Innymi słowy, jeśli udowodnisz, że nawet przy terminowym zgłoszeniu upadłości wierzyciel i tak nie odzyskałby swoich pieniędzy, bo spółka i tak nie miała majątku, możesz uniknąć odpowiedzialności.

Ciężar udowodnienia przesłanek egzoneracyjnych spoczywa na członku zarządu, dlatego szczególnego znaczenia nabiera bieżące dokumentowanie podejmowanych działań i monitorowanie kondycji finansowej spółki.

Jak realnie ograniczyć ryzyko zanim problem powstanie?

Po pierwsze monitoruj kondycję finansową spółki na bieżąco. Kluczowym elementem obrony jest wykazanie, że reagowałeś na sygnały niewypłacalności. Praktyka pokazuje, że okolicznościami zwalniającymi z odpowiedzialności są akty staranności związane z monitorowaniem stanu wypłacalności spółki, identyfikacja w odpowiednim czasie ryzyka niewypłacalności, a także podjęcie stosownych kroków, aby jej przeciwdziałać, tj. złożenie wniosków przewidzianych przez regulacje prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Po drugie, dokumentuj każdą decyzję zarządczą. Protokoły posiedzeń zarządu, analizy finansowe, korespondencja z księgowością to materiał dowodowy, który może uratować Cię w sporze. Bez dokumentacji trudno udowodnić, że działałeś z należytą starannością.

Po trzecie, nie bądź "słupem". Jeśli formalnie zasiadasz w zarządzie, ale nie zajmujesz się realnie sprawami spółki, to nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności. Sądy jasno wskazują, że jeśli dana osoba była tylko formalnie „na papierze” członkiem zarządu i nie zajmowała się w ogóle sprawami spółki, to nie zwalnia jej to z odpowiedzialności.

Dodatkowo, rozważ ubezpieczenie D & O. Polisa Directors and Officers to narzędzie, które chroni członków zarządu, rady nadzorczej oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze przed osobistą odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji w spółce. Warto pamiętać, że ubezpieczenie D & O nie znosi tej odpowiedzialności. Ono ją finansowo zabezpiecza. Polisa zwykle pokrywa koszty obrony prawnej i zasądzone odszkodowania, ale nie zastąpi prawidłowej organizacji spółki.

Pamiętaj, że odpowiedzialność nie ogranicza się tylko do art. 299 k.s.h. Zarząd może odpowiadać także wobec samej spółki na podstawie art. 293 k.s.h., a także za zaległości podatkowe na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej, gdzie przesłanki są zbliżone, ale nie identyczne. Organ podatkowy może wydać decyzję o odpowiedzialności członka zarządu bez konieczności wytaczania powództwa sądowego.

Bycie członkiem zarządu spółki z o.o. to nie tylko prestiż, ale realne ryzyko finansowe, które może dotknąć Twojego prywatnego majątku nawet lata po zakończeniu kadencji. Ustawa daje narzędzia obrony, ale wymagają one aktywności z Twojej strony, tj. terminowego reagowania na sygnały niewypłacalności, rzetelnej dokumentacji decyzji i najlepiej połączenia tych działań z polisą D & O jako dodatkowym zabezpieczeniem.