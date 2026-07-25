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Czy mogę przestać świadczyć usługi, jeśli klient nie płaci?

Wojciech Országh
Wojciech OrszághRadca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
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dzisiaj, 09:54
człowiek, laptop, przedsiębiorca, firma
człowiek, laptop/Shutterstock
Wykonałeś pierwszy etap zlecenia, wystawiłeś fakturę, termin minął, a na koncie cisza. Klient milczy albo tłumaczy się "problemami z płynnością". Pytanie, które zadaje sobie w tym momencie każdy przedsiębiorca, brzmi: mogę po prostu przestać pracować, aż zapłaci? Odpowiedź brzmi: to zależy, i to zależy od bardzo konkretnych warunków.

Zasada ogólna: musisz świadczyć, dopóki nie masz podstawy prawnej

W relacjach B2B nie działa intuicja "nie zapłacił, więc nie pracuję". Odmowa zapłaty czy wstrzymanie świadczenia bez podstawy prawnej może obrócić się przeciwko Tobie. Jeśli w emocjach po prostu rzucisz pracę, narazisz się na ryzyko, że klient stwierdzi, że to Ty porzuciłeś projekt i naliczy Ci kary umowne za niewykonanie zlecenia. To brzmi niesprawiedliwie, ale tak działają umowy, które nie są napisane precyzyjnie. Aby bezpiecznie wstrzymać prace, musisz mieć do tego podstawę w umowie lub skorzystać z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Kluczowy przepis to art. 490 § 1 k.c. Zgodnie z nim, jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. W praktyce oznacza to, że jako wykonawca możesz wstrzymać dalsze prace, jeśli klient zalega z płatnością za wcześniejszy etap i to właśnie budzi wątpliwości co do jego wypłacalności.

Ważne ograniczenie: nie wystarczy sam fakt, że klient zalega z zapłatą. Sam brak zapłaty za wcześniejszy etap nie jest wystarczającą podstawą do wstrzymania świadczenia. Musisz wykazać, że stan majątkowy kontrahenta budzi realne wątpliwości. Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, dla wykazania tej przesłanki nie jest konieczna pełna analiza sytuacji majątkowej dłużnika. Wystarczy, że zamawiający opóźnia się z płatnościami i nie reaguje na wezwania wykonawcy. Uprawnienia te nie przysługują jednak stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony. Jeśli podpisałeś umowę, wiedząc, że kontrahent ma problemy finansowe, nie możesz później powołać się na tę okoliczność jako powód wstrzymania prac.

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  1. Sprawdź umowę. Najpierw zajrzyj do kontraktu. Można wprowadzić do niego postanowienia o prawie wstrzymania się z dalszymi czynnościami do czasu uregulowania zaległości. Jeśli taki zapis istnieje, masz prostą i bezpieczną podstawę do działania.
  2. Wezwij do zapłaty. Zanim przestaniesz pracować, wyślij formalne wezwanie do zapłaty. Bezpieczniejszą drogą jest wyznaczenie dodatkowego terminu z zagrożeniem odstąpienia od umowy, zamiast nagłego zerwania współpracy. Dopiero taka procedura pozwala "wyjść z gry czysto", czyli bez ryzyka odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia.
  3. Zażądaj zaofiarowania świadczenia lub zabezpieczenia. Zgodnie z art. 490 k.c. wstrzymanie prac musi być powiązane z żądaniem, aby druga strona zaoferowała zapłatę albo dała zabezpieczenie, np. gwarancję bankową. To formalny warunek skorzystania z tego uprawnienia.
  4. Dokumentuj wszystko. Wezwania i maile to dowody, które będą kluczowe, jeśli sprawa trafi do sądu. Sam brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty i próby windykacji mogą stanowić wystarczającą podstawę do przyjęcia, że stan majątkowy kontrahenta budził wątpliwości.

Jak to wygląda w Twojej branży?

TSL. W transporcie klasycznym przykładem jest sytuacja, gdy przewoźnik zalega z płatnościami za wcześniejsze usługi, a zleceniodawca żąda kolejnego transportu. Przewoźnik ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem, gdy zleceniodawca zalega z istotną kwotą i nie reguluje jej mimo upływu terminu.

Budowlanka. Jeśli inwestor nie zapłacił za odebrany etap robót, wykonawca może wstrzymać rozpoczęcie kolejnego etapu, o ile wcześniej formalnie wezwał go do zapłaty i wskazał, że wątpliwości co do dalszej wypłacalności inwestora są uzasadnione, np. powtarzającymi się opóźnieniami.

Beauty, fotografia, eventy. W usługach jednorazowych sytuacja jest prostsza, bo zwykle nie ma kolejnych etapów do wstrzymania. Tu kluczowe jest zabezpieczenie się zaliczką lub przedpłatą już na etapie podpisania umowy, żeby problem w ogóle nie powstał. Jeśli jednak projekt jest wieloetapowy, na przykład sesja zdjęciowa z kilkoma turami dostaw materiałów albo obsługa cyklu eventów, można zawiesić kolejny etap do czasu rozliczenia poprzedniego, pod warunkiem wcześniejszego wezwania do zapłaty.

Czego unikać?

Nie blokuj już wykonanej i przekazanej pracy jako formy nacisku, licząc, że to zmusi klienta do zapłaty. Takie działanie łatwo zakwalifikować jako naruszenie umowy z Twojej strony. Zamiast tego korzystaj z formalnej ścieżki: wezwanie, termin, ewentualne odstąpienie od umowy w części niezrealizowanej, a wynagrodzenie za już wykonaną pracę dochodzone niezależnie. Możesz przestać świadczyć usługi, jeśli klient nie płaci, ale tylko wtedy, gdy działasz zgodnie z procedurą.

Jeśli Twój kontrahent zalega z płatnością i nie wiesz, czy możesz bezpiecznie wstrzymać dalsze prace, albo potrzebujesz umowy z solidnym zapisem o wstrzymaniu świadczenia na wypadek zaległości, rozważ współpracę z radcą prawnym, który przeanalizuje Twoją sytuację i pomoże wybrać najbezpieczniejszą ścieżkę działania.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: firmazapłatawezwanie do zapłatyzaliczka
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