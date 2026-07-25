Czy mogę przestać świadczyć usługi, jeśli klient nie płaci?

Zasada ogólna: musisz świadczyć, dopóki nie masz podstawy prawnej

W relacjach B2B nie działa intuicja "nie zapłacił, więc nie pracuję". Odmowa zapłaty czy wstrzymanie świadczenia bez podstawy prawnej może obrócić się przeciwko Tobie. Jeśli w emocjach po prostu rzucisz pracę, narazisz się na ryzyko, że klient stwierdzi, że to Ty porzuciłeś projekt i naliczy Ci kary umowne za niewykonanie zlecenia. To brzmi niesprawiedliwie, ale tak działają umowy, które nie są napisane precyzyjnie. Aby bezpiecznie wstrzymać prace, musisz mieć do tego podstawę w umowie lub skorzystać z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Kluczowy przepis to art. 490 § 1 k.c. Zgodnie z nim, jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. W praktyce oznacza to, że jako wykonawca możesz wstrzymać dalsze prace, jeśli klient zalega z płatnością za wcześniejszy etap i to właśnie budzi wątpliwości co do jego wypłacalności.

Ważne ograniczenie: nie wystarczy sam fakt, że klient zalega z zapłatą. Sam brak zapłaty za wcześniejszy etap nie jest wystarczającą podstawą do wstrzymania świadczenia. Musisz wykazać, że stan majątkowy kontrahenta budzi realne wątpliwości. Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, dla wykazania tej przesłanki nie jest konieczna pełna analiza sytuacji majątkowej dłużnika. Wystarczy, że zamawiający opóźnia się z płatnościami i nie reaguje na wezwania wykonawcy. Uprawnienia te nie przysługują jednak stronie, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie majątkowym drugiej strony. Jeśli podpisałeś umowę, wiedząc, że kontrahent ma problemy finansowe, nie możesz później powołać się na tę okoliczność jako powód wstrzymania prac.

Klient nie zapłacił za usługę. Co zrobić, krok po kroku.

Sprawdź umowę. Najpierw zajrzyj do kontraktu. Można wprowadzić do niego postanowienia o prawie wstrzymania się z dalszymi czynnościami do czasu uregulowania zaległości. Jeśli taki zapis istnieje, masz prostą i bezpieczną podstawę do działania. Wezwij do zapłaty. Zanim przestaniesz pracować, wyślij formalne wezwanie do zapłaty. Bezpieczniejszą drogą jest wyznaczenie dodatkowego terminu z zagrożeniem odstąpienia od umowy, zamiast nagłego zerwania współpracy. Dopiero taka procedura pozwala "wyjść z gry czysto", czyli bez ryzyka odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia. Zażądaj zaofiarowania świadczenia lub zabezpieczenia. Zgodnie z art. 490 k.c. wstrzymanie prac musi być powiązane z żądaniem, aby druga strona zaoferowała zapłatę albo dała zabezpieczenie, np. gwarancję bankową. To formalny warunek skorzystania z tego uprawnienia. Dokumentuj wszystko. Wezwania i maile to dowody, które będą kluczowe, jeśli sprawa trafi do sądu. Sam brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty i próby windykacji mogą stanowić wystarczającą podstawę do przyjęcia, że stan majątkowy kontrahenta budził wątpliwości.

Jak to wygląda w Twojej branży?

TSL. W transporcie klasycznym przykładem jest sytuacja, gdy przewoźnik zalega z płatnościami za wcześniejsze usługi, a zleceniodawca żąda kolejnego transportu. Przewoźnik ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem, gdy zleceniodawca zalega z istotną kwotą i nie reguluje jej mimo upływu terminu.

Budowlanka. Jeśli inwestor nie zapłacił za odebrany etap robót, wykonawca może wstrzymać rozpoczęcie kolejnego etapu, o ile wcześniej formalnie wezwał go do zapłaty i wskazał, że wątpliwości co do dalszej wypłacalności inwestora są uzasadnione, np. powtarzającymi się opóźnieniami.

Beauty, fotografia, eventy. W usługach jednorazowych sytuacja jest prostsza, bo zwykle nie ma kolejnych etapów do wstrzymania. Tu kluczowe jest zabezpieczenie się zaliczką lub przedpłatą już na etapie podpisania umowy, żeby problem w ogóle nie powstał. Jeśli jednak projekt jest wieloetapowy, na przykład sesja zdjęciowa z kilkoma turami dostaw materiałów albo obsługa cyklu eventów, można zawiesić kolejny etap do czasu rozliczenia poprzedniego, pod warunkiem wcześniejszego wezwania do zapłaty.

Czego unikać?

Nie blokuj już wykonanej i przekazanej pracy jako formy nacisku, licząc, że to zmusi klienta do zapłaty. Takie działanie łatwo zakwalifikować jako naruszenie umowy z Twojej strony. Zamiast tego korzystaj z formalnej ścieżki: wezwanie, termin, ewentualne odstąpienie od umowy w części niezrealizowanej, a wynagrodzenie za już wykonaną pracę dochodzone niezależnie. Możesz przestać świadczyć usługi, jeśli klient nie płaci, ale tylko wtedy, gdy działasz zgodnie z procedurą.

Jeśli Twój kontrahent zalega z płatnością i nie wiesz, czy możesz bezpiecznie wstrzymać dalsze prace, albo potrzebujesz umowy z solidnym zapisem o wstrzymaniu świadczenia na wypadek zaległości, rozważ współpracę z radcą prawnym, który przeanalizuje Twoją sytuację i pomoże wybrać najbezpieczniejszą ścieżkę działania.