Forsal logo

Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A

Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 09:56
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu?/Shutterstock
Kapitału na rynku fuzji i przejęć nie brakuje, ale inwestorzy znacznie zaostrzyli kryteria wyboru spółek. Dziś o sukcesie transakcji decydują przede wszystkim uporządkowane dane, powtarzalne wyniki i realny potencjał biznesu, a nie atrakcyjna narracja.

Kapitału na rynku nie brakuje, jednak inwestorzy coraz uważniej wybierają spółki do przejęcia. Zdaniem ekspertów Excalibur Capital skończyły się czasy, gdy o powodzeniu transakcji decydowała atrakcyjna prezentacja – dziś liczą się przede wszystkim twarde dane, jakość biznesu i realistyczne prognozy.

Kapitał jest, ale inwestorzy znacznie zaostrzyli kryteria

Globalny rynek fuzji i przejęć wrócił do wysokiej formy, ale nie oznacza to powrotu do dawnych realiów taniego pieniądza.. Rok 2025 był drugim najlepszym w historii światowego rynku (po rekordowym 2021 r.) - wartość transakcji wzrosła o około 40% rok do roku, a początek 2026 r. tę dynamikę utrzymał. Dane te nie oznaczają jednak powrotu do warunków z 2021 r. Większość dużych przejęć strategicznych minionego roku miała za cel pozyskanie kompetencji, technologii lub kanałów sprzedaży. Przejęcie konkuruje dziś o kapitał z inwestycjami wewnętrznymi - automatyzacją, rozbudową mocy produkcyjnych czy rozwojem organicznym - i musi wykazać wyższy oczekiwany zwrot, by uzasadnić alokację środków. Czasy, w których dobra narracja zastępowała tezę inwestycyjną, definitywnie się skończyły.

Zobacz również

Polska pozostaje liderem rynku M&A w Europie Środkowo-Wschodniej

Polski rynek wpisuje się w globalne trendy. Rok 2025 zamknął się wynikiem około 330 transakcji - nieznacznie niższym niż rok wcześniej, przy wyraźnie większej liczbie transakcji dużej skali - co potwierdziło pozycję Polski jako najaktywniejszego rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Do początku lipca 2026 r. na polskim rynku zawarto 190 transakcji (źródło: Mergermarket). Według tych samych danych w 2026 r. przemysł odpowiadał za 21,6% aktywności transakcyjnej. Ochrona zdrowia, dobra konsumenckie i energetyka miały po 13,7% udziału w liczbie transakcji, technologie 11,6%, a usługi biznesowe 10%. Na sześć najaktywniejszych branż przypadło łącznie ponad 84% wszystkich transakcji. To nie przypadek - kapitał płynie tam, gdzie popyt ma charakter strukturalny, a rozdrobnienie rynku pozwala budować wartość przez konsolidację.

Istotnym czynnikiem wzrostu aktywności transakcyjnej pozostaje dostępność kapitału. Fundusze private equity skoncentrowane na regionie pozyskały w 2025 r. około 1,9 mld euro - ponad 20% powyżej pięcioletniej średniej. Kapitał czeka na dobre aktywa., ale kryteria selekcji stały się znacznie bardziej rygorystyczne.

Przemysł wraca do łask. AI nie sprzedaje firmy, ale jest już obowiązkowym elementem analizy

W bieżących procesach transakcyjnych Cadenive - międzynarodowego partnerstwa niezależnych firm doradczych z biurami w Polsce, Niemczech, Holandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych – zarówno globalnie, jak i na rynku lokalnym – widzimy wyraźne przesunięcie środka ciężkości w stronę realnej gospodarki. Sektor przemysłowy - w tym branże tworzyw sztucznych, opakowań i chemii - odpowiada za około 40% projektów, a sektor dóbr konsumenckich za kolejne 30%. Struktura sektorowa portfela projektów zmieniła się istotnie rok do roku - rok wcześniej dominowały usługi, logistyka i ochrona zdrowia. Niezmienne pozostają kryteria selekcji - powtarzalne przychody i zweryfikowany produkt. Ocena ekspozycji na sztuczną inteligencję stała się standardowym elementem analizy transakcyjnej - kluczowa jest odporność modelu biznesowego na zmiany wymuszane przez tę technologię ,a nie deklaratywny stopień jej wdrożenia, który często okazuje się jedynie zabiegiem marketingowym.

Podobny obraz wyłania się z bieżącej pracy naszego lokalnego zespołu. Najwięcej prowadzonych projektów na rynku lokalnym dotyczy przemysłu oraz logistyki, ochrony zdrowia i spółek technologicznych. Po stronie kupujących widzimy wzrost udziału kapitału zagranicznego aktywnie poszukującego celów do przejęć w Polsce, a obok typowych transakcji konsolidacyjnych przybywa wykupów menedżerskich. Wiele z aktywnych na rynku procesów to transakcje wznowione po przerwie, dziś z uporządkowanymi danymi i realniejszymi oczekiwaniami po obu stronach stołu.

Dlaczego firmy tracą na wycenie? Najczęstsze błędy sprzedających i kupujących

Najczęstszym błędem sprzedających jest zbyt późne rozpoczęcie przygotowań do procesu. Typowe słabości - nieuporządkowane dane finansowe, koncentracja klientów, brak spisanych umów i zależność biznesu od właściciela - wprost przekładają się na niższą wycenę i zawężają grono potencjalnych inwestorów. Po stronie kupujących największym ryzykiem pozostaje tzw. życzeniowe myślenie i przeszacowanie synergii. Wyceny budowane na zbyt ambitnych, optymistycznych założeniach integracyjnych, przyjętych zanim inwestor dogłębnie pozna realny model operacyjny przejmowanej spółki, rzadko bronią się i wytrzymują zderzenie z rzeczywistością po zamknięciu transakcji.

Co czeka rynek M&A? Wygrywać będą najlepiej przygotowane spółki

W kolejnych kwartałach spodziewamy się utrzymania wysokiej aktywności transakcyjnej, choć selektywność inwestorów będzie rosła. Kapitał jest dostępny, ale dyscyplina alokacji zaostrza kryteria - dobrze przygotowane aktywa mogą liczyć na konkurencyjne procesy i korzystną wycenę, pozostałe - na dłuższe negocjacje i dyskonto. Wygrają inwestorzy z jasno zdefiniowaną tezą inwestycyjną - i sprzedający, którzy potrafią obronić equity story twardymi danymi.

Autorzy:
Paweł Pawłowski
Michał Portalewski
Partnerzy Zarządzający Excalibur Capital

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Oliwia Zielińska
oprac. Oliwia Zielińska

Specjalizuje się w tematach z pogranicza bezpieczeństwa, finansów i technologii. Publikuje w serwisach Grupy INFOR, m.in. na Dziennik.pl i Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A »
Tematy: firmainwestorzyprzejęciefuzja
Powiązane
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Kamera na elewacji domu – nielegalna, jeśli jest skierowana na posesję sąsiada. Taki błąd może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Patrol policji na skraju lasu
Sezon na jagody trwa, ale łatwo narazić się na mandat. Tego w lesie robić nie wolno
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Notariusz
Planowane podwyżki taksy notarialnej dotkną również przedsiębiorców
PIT
Papierowy PIT i IFT tylko na wniosek – proponowane zmiany
Nie przegap
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów. Trzeba zapłacić więcej
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
termometr, upał, widok
Nowe zasady pracy w czasie upałów. Ministra podpisała rozporządzenie
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Masz mniej niż 4451,80 złotych emerytury? Nie zapomnij tego zgłosić
Polecamy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
Kraj
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Świat
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
QUIZ z geografii Ukrainy
Rosjanie zaatakowali obwody doniecki i chersoński. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Jeszcze więcej wojska pod nosem Rosji. Brytyjczycy przerzucają armię
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj