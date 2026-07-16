Poparcie dla pomocy wojskowej dla Ukrainy

W tekście „Sondaż dla „Rzeczpospolitej”. Słabsze »tak« dla pomocy militarnej dla Ukrainy” dziennik pisze, że „pod koniec grudnia 2022 r. za przekazywaniem broni i uzbrojenia było aż 77,5 proc. badanych. Obecnie za pomocą dla walczącego kraju są wyborcy koalicji rządowej – popiera ją ponad 86 proc. pytanych z tej grupy. Przeciwnicy to głównie stronnicy PiS i Konfederacji oraz osoby niegłosujące” - pisze „Rz”.

W wynikach sondażu widoczna jest także polaryzacja opinii, bo zdecydowanie „tak” dla pomocy mówi 22,6 proc. badanych, a zdecydowanie „nie” 23,7 proc.