Choroba podczas urlopu wypoczynkowego wcale nie należy do rzadkości. Jeśli lekarz orzeknie niezdolność do pracy i wystawi zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy zostaje przerwany (na czas obowiązywania L4).
Skutek jest następujący:
- urlop zostaje przerwany od dnia objętego zwolnieniem,
- za okres choroby nie są wykorzystywane dni urlopu,
- niewykorzystaną część urlopu pracodawca powinien udzielić w późniejszym terminie.
Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, jednak niedopełnienie ważnych formalności może skutkować jego utratą.
L4 na urlopie wypoczynkowym - o tym trzeba poinformować ZUS
Otrzymanie L4 podczas urlopu nie musi oznaczać konieczności powrotu do domu (niezależnie od tego, czy choroba zastała pracownika w kraju, czy za granicą). Po okresie obowiązywania zwolnienia formalnie można również kontynuować zaplanowany wypoczynek. Jednak tym, o czym wiele osób zapomina, jest poinformowanie ZUS o aktualnym miejscu pobytu. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni. Bez znaczenia jest fakt, czy w czasie choroby pracownik pozostaje w hotelu czy przenosi się do rodziny - grunt to jasna informacja, pod jakim adresem będzie przebywał.
Jak pokazują statystyki dotyczące prowadzenia kontroli zwolnień lekarskich aż w 5,6 proc. przypadków problemem był błędny adres.
To ważne z punktu widzenia ewentualnej kontroli ZUS: od 13 kwietnia 2026 r. kontrola L4 może być prowadzona zarówno w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, prowadzenia działalności czy innym miejscu pobytu wskazanym na zwolnieniu. Jeśli adres ulegnie zmianie (z reguły ma to miejsce właśnie w trakcie urlopu), trzeba poinformować ZUS i pracodawcę o zmianie miejsca pobytu.
Jeśli tak się nie stanie, a kontroler ZUS nie zastanie pracownika we wskazanym w dokumentacji miejscu, zawiadomienie o badaniu lub kontroli może zostać uznane za skutecznie doręczone.
Ważne
Niezastanie ubezpieczonego lub niestawienie się na badanie osobiście może skutkować utratą zasiłku chorobowego i to za cały okres zwolnienia.
Czy można otrzymać zasiłek przebywając na zwolnieniu lekarskim za granicą?
Choroba za granicą nie pozbawia prawa do świadczeń chorobowych. Również podczas pobytu w innym kraju lekarz może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy. Dokument taki może stanowić podstawę do ubiegania się o świadczenia w Polsce, zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że gdy choroba zastanie pracownika podczas zagranicznych wakacji, można przerwać urlop (nie tracąc dni urlopowych), a następnie otrzymać zasiłek z ZUS.
W większości europejskich krajów nie jest potrzebne nawet tłumaczenie dokumentu na język polski. Trzeba jednak pamiętać, by o miejscu pobytu poinformować płatnika składek i ZUS.
Sam fakt przebywania za granicą podczas choroby nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego. Jeżeli choroba wystąpi podczas legalnego pobytu za granicą, można pozostać tam przez okres leczenia, o ile ubezpieczony postępuje zgodnie z zaleceniami lekarza i spełnia warunki otrzymania świadczeń. Jeżeli pracownik ma prawidłowo wystawione zwolnienie lekarskie, okres choroby nie może być traktowany jako urlop wypoczynkowy, dlatego pracodawca nie może odmówić przerwania urlopu wypoczynkowego.
Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.