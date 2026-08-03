Choroba podczas urlopu wypoczynkowego wcale nie należy do rzadkości. Jeśli lekarz orzeknie niezdolność do pracy i wystawi zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy zostaje przerwany (na czas obowiązywania L4).

Skutek jest następujący:

urlop zostaje przerwany od dnia objętego zwolnieniem,

za okres choroby nie są wykorzystywane dni urlopu,

niewykorzystaną część urlopu pracodawca powinien udzielić w późniejszym terminie.

Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, jednak niedopełnienie ważnych formalności może skutkować jego utratą.

L4 na urlopie wypoczynkowym - o tym trzeba poinformować ZUS

Otrzymanie L4 podczas urlopu nie musi oznaczać konieczności powrotu do domu (niezależnie od tego, czy choroba zastała pracownika w kraju, czy za granicą). Po okresie obowiązywania zwolnienia formalnie można również kontynuować zaplanowany wypoczynek. Jednak tym, o czym wiele osób zapomina, jest poinformowanie ZUS o aktualnym miejscu pobytu. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni. Bez znaczenia jest fakt, czy w czasie choroby pracownik pozostaje w hotelu czy przenosi się do rodziny - grunt to jasna informacja, pod jakim adresem będzie przebywał.

Jak pokazują statystyki dotyczące prowadzenia kontroli zwolnień lekarskich aż w 5,6 proc. przypadków problemem był błędny adres.

To ważne z punktu widzenia ewentualnej kontroli ZUS: od 13 kwietnia 2026 r. kontrola L4 może być prowadzona zarówno w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, prowadzenia działalności czy innym miejscu pobytu wskazanym na zwolnieniu. Jeśli adres ulegnie zmianie (z reguły ma to miejsce właśnie w trakcie urlopu), trzeba poinformować ZUS i pracodawcę o zmianie miejsca pobytu.

Jeśli tak się nie stanie, a kontroler ZUS nie zastanie pracownika we wskazanym w dokumentacji miejscu, zawiadomienie o badaniu lub kontroli może zostać uznane za skutecznie doręczone.

Ważne Niezastanie ubezpieczonego lub niestawienie się na badanie osobiście może skutkować utratą zasiłku chorobowego i to za cały okres zwolnienia.

Czy można otrzymać zasiłek przebywając na zwolnieniu lekarskim za granicą?

Choroba za granicą nie pozbawia prawa do świadczeń chorobowych. Również podczas pobytu w innym kraju lekarz może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy. Dokument taki może stanowić podstawę do ubiegania się o świadczenia w Polsce, zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że gdy choroba zastanie pracownika podczas zagranicznych wakacji, można przerwać urlop (nie tracąc dni urlopowych), a następnie otrzymać zasiłek z ZUS.

W większości europejskich krajów nie jest potrzebne nawet tłumaczenie dokumentu na język polski. Trzeba jednak pamiętać, by o miejscu pobytu poinformować płatnika składek i ZUS.

Sam fakt przebywania za granicą podczas choroby nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego. Jeżeli choroba wystąpi podczas legalnego pobytu za granicą, można pozostać tam przez okres leczenia, o ile ubezpieczony postępuje zgodnie z zaleceniami lekarza i spełnia warunki otrzymania świadczeń. Jeżeli pracownik ma prawidłowo wystawione zwolnienie lekarskie, okres choroby nie może być traktowany jako urlop wypoczynkowy, dlatego pracodawca nie może odmówić przerwania urlopu wypoczynkowego.