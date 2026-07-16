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215 zł co miesiąc dla chorych. Kto może starać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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dzisiaj, 15:03
Zasiłek dla bezrobotnych 2026
215 zł co miesiąc dla chorych. Kto może starać się o zasiłek pielęgnacyjny?/Shutterstock
Masz orzeczenie o niepełnosprawności lub ukończyłeś 75 lat? Możesz ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie wspiera osoby, które wymagają opieki ze strony innych osób. Co ważne, wysokość dochodów w Twoim gospodarstwie domowym nie ma tu żadnego znaczenia.

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie kosztów, które ponosisz w związku z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Państwo przyznaje to świadczenie niezależnie od Twoich zarobków. O zasiłek wnioskują:

  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • Osoby powyżej 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile powstało ono przed ukończeniem 21. roku życia.
  • Osoby, które ukończyły 75 lat.

Samo zaświadczenie lekarskie o chorobie (np. wadzie wzroku) nie wystarczy. Musisz posiadać formalne orzeczenie o niepełnosprawności. Zespoły orzekające oceniają nie tyle samą nazwę choroby, co realny wpływ schorzenia na Twoją zdolność do samodzielnego funkcjonowania.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, w których prawo do świadczenia wygasa lub w ogóle nie powstaje:

  • Jeśli pobierasz już dodatek pielęgnacyjny.
  • Jeśli przebywasz w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie.
  • Jeśli otrzymujesz podobne świadczenie z zagranicy (z wyłączeniem sytuacji objętych umowami o zabezpieczeniu społecznym).
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Zasiłek pielęgnacyjny. Kwota świadczenia w 2026 roku

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta pozostaje zamrożona od 2019 roku. Zgodnie z harmonogramem weryfikacji świadczeń, kolejna możliwość zmiany stawek może pojawić się dopiero w 2028 roku.

Jak ubiegać się o pieniądze?

Pobierz wniosek ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będziesz potrzebować wypełnionego i podpisanego wniosku, oryginałów lub uwierzytelnionych kopii orzeczenia o niepełnosprawności, pełnomocnictwa, jeśli w Twoim imieniu występuje inna osoba.

Zożenie wniosku jest całkowicie darmowe. Masz dwie główne drogi: osobiście lub pocztą, przez internet. Udaj się do urzędu dzielnicy lub urzędu gminy/miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Zabierz ze sobą dowód tożsamości. Skorzystaj z portalu Emp@tia lub strony mobywatel.gov.pl. Aby złożyć wniosek online, musisz posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

E-Doręczenia

Jeśli korzystasz z drogi elektronicznej, od 1 stycznia 2026 roku urzędowe sprawy załatwisz sprawniej dzięki skrzynce do e-Doręczeń. Warto sprawdzić, czy posiadasz aktywny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), co ułatwi odbiór decyzji administracyjnej.

Urząd rozpatrzy Twój wniosek i wyda decyzję. Jeśli będzie ona pozytywna, otrzymasz informację o przyznaniu prawa do zasiłku. Pisma urzędowe możesz odbierać pocztą tradycyjną, poprzez e-Doręczenia lub osobiście w urzędzie – wystarczy, że poinformujesz o tym pracownika prowadzącego sprawę. Pamiętaj, że nie musisz spełniać wymogów dochodowych, więc jeśli spełniasz kryteria zdrowotne lub wiekowe, śmiało złóż wniosek, aby uzyskać należne wsparcie.

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Źródło: forsal.pl
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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Tematy: zasiłek pielęgnacyjnydodatek pielęgnacyjnyorzeczenie o niepełnosprawności
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