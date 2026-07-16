215 zł co miesiąc dla chorych. Kto może starać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie kosztów, które ponosisz w związku z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby. Państwo przyznaje to świadczenie niezależnie od Twoich zarobków. O zasiłek wnioskują:
- Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Osoby powyżej 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile powstało ono przed ukończeniem 21. roku życia.
- Osoby, które ukończyły 75 lat.
Samo zaświadczenie lekarskie o chorobie (np. wadzie wzroku) nie wystarczy. Musisz posiadać formalne orzeczenie o niepełnosprawności. Zespoły orzekające oceniają nie tyle samą nazwę choroby, co realny wpływ schorzenia na Twoją zdolność do samodzielnego funkcjonowania.
Kiedy zasiłek nie przysługuje?
Istnieją sytuacje, w których prawo do świadczenia wygasa lub w ogóle nie powstaje:
- Jeśli pobierasz już dodatek pielęgnacyjny.
- Jeśli przebywasz w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie.
- Jeśli otrzymujesz podobne świadczenie z zagranicy (z wyłączeniem sytuacji objętych umowami o zabezpieczeniu społecznym).
Zasiłek pielęgnacyjny. Kwota świadczenia w 2026 roku
Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta pozostaje zamrożona od 2019 roku. Zgodnie z harmonogramem weryfikacji świadczeń, kolejna możliwość zmiany stawek może pojawić się dopiero w 2028 roku.
Jak ubiegać się o pieniądze?
Pobierz wniosek ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będziesz potrzebować wypełnionego i podpisanego wniosku, oryginałów lub uwierzytelnionych kopii orzeczenia o niepełnosprawności, pełnomocnictwa, jeśli w Twoim imieniu występuje inna osoba.
Zożenie wniosku jest całkowicie darmowe. Masz dwie główne drogi: osobiście lub pocztą, przez internet. Udaj się do urzędu dzielnicy lub urzędu gminy/miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Zabierz ze sobą dowód tożsamości. Skorzystaj z portalu Emp@tia lub strony mobywatel.gov.pl. Aby złożyć wniosek online, musisz posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
E-Doręczenia
Jeśli korzystasz z drogi elektronicznej, od 1 stycznia 2026 roku urzędowe sprawy załatwisz sprawniej dzięki skrzynce do e-Doręczeń. Warto sprawdzić, czy posiadasz aktywny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), co ułatwi odbiór decyzji administracyjnej.
Urząd rozpatrzy Twój wniosek i wyda decyzję. Jeśli będzie ona pozytywna, otrzymasz informację o przyznaniu prawa do zasiłku. Pisma urzędowe możesz odbierać pocztą tradycyjną, poprzez e-Doręczenia lub osobiście w urzędzie – wystarczy, że poinformujesz o tym pracownika prowadzącego sprawę. Pamiętaj, że nie musisz spełniać wymogów dochodowych, więc jeśli spełniasz kryteria zdrowotne lub wiekowe, śmiało złóż wniosek, aby uzyskać należne wsparcie.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.