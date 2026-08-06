Rok Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Polacy wystawili ocenę

W badaniu zapytano jak respondenci ogólnie oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego.

56 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność głowy państwa

Łącznie pozytywnie 12-miesięczną działalność głowy państwa oceniło 56 proc. ankietowanych, przy czym 33 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, a kolejne 23 proc. "raczej pozytywnie".

40,5 proc. badanych negatywnie patrzy na dotychczasową kadencję Nawrockiego. W tej grupie 29,7 proc. badanych wystawiło prezydentowi ocenę „zdecydowanie negatywną”, a 10,8 proc. „raczej negatywną”.

„Jedynie minimalny odsetek obywateli, wynoszący dokładnie 3,5 proc., nie ma w tej sprawie sprecyzowanego zdania i wybrał opcję »nie wiem lub trudno powiedzieć«” - wskazała Wirtualna Polska.

Ocena prezydenta mocno zależy od sympatii politycznych wyborców

Poparcie dla Nawrockiego zależy od tego, z jaką partią sympatyzują wyborcy. Wśród osób popierających obecny rząd, 89 proc. ma negatywne zdanie o głowie państwa. Z kolei wśród zwolenników opozycji 94 proc. odbiera go pozytywnie.

„Wyjątkowo wysokie i najbardziej skonsolidowane poparcie prezydent otrzymuje od wyborców obu Konfederacji. W tej grupie pozytywne oceny sięgają łącznie aż 97 proc., na co składa się 62 proc. wskazań zdecydowanie pozytywnych oraz 35 proc. raczej pozytywnych” - wynika z badania.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRIS między 24 a 25 lipca, metodą łączącą wywiady kwestionariuszowe realizowane drogą internetową (CAWI) ze wspomaganymi komputerowo standaryzowanymi wywiadami telefonicznymi (CATI), na próbie 1000 dorosłych Polaków.