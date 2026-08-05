Forsal logo

Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 06:51
[aktualizacja 17 minut temu]
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy/Shutterstock
Ukraina ma status kandydata do Unii Europejskiej od 2022 r. Do Kijowa ze Wspólnoty płyną miliardy euro pomocy. Jednak wymagane reformy, zwłaszcza jeśli chodzi o sądownictwo, idą jak po grudzie. Wiele z nich sabotuje obóz władzy Wołodymyra Zełenskiego. Mychajło Żernakow, były sędzia i szef ukraińskiej Fundacji Dejure, uważa, że Bruksela powinna zająć wobec Kijowa twarde stanowisko. – Trzeba jasno powiedzieć: "To są warunki, które musicie spełnić" – i konsekwentnie się ich trzymać – wskazuje.

Bruksela płaci, Kijów markuje ruchy

Brytyjski tygodnik "The Economist" zwraca uwagę, że Ukraina jednocześnie zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej i korzysta z wielomiliardowego wsparcia Unii Europejskiej. W lipcu Kijów podpisał z Komisją Europejską porozumienie dotyczące 10 mld euro na wspólną produkcję dronów i pocisków dalekiego zasięgu. Środki pochodzą z unijnego programu Ukraine Support Loan o wartości 90 mld euro.

Równolegle praktycznie zamarły reformy, od których zależy postęp negocjacji akcesyjnych. Chodzi przede wszystkim o praworządność, walkę z korupcją i funkcjonowanie instytucji państwa. Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Kijów powinien był rozpocząć uchwalanie odpowiednich ustaw już na początku roku.

Efekty są jednak mizerne. Rząd skierował do parlamentu tylko cztery projekty ustaw, z których uchwalono dwie. Jedna z nich dotyczy zasad składania i ujawniania oświadczeń majątkowych sędziów. Według organizacji monitorujących reformy zawiera jednak tyle wyjątków i luk, że w praktyce osłabia przejrzystość systemu. Koalicja ukraińskich organizacji pozarządowych oceniła postępy całego procesu reform na zaledwie 15 punktów w 100-stopniowej skali.

Sądy stoją w miejscu. "Antyreformatorskie bingo"

To właśnie wymiar sprawiedliwości pozostaje największym hamulcem integracji z Unią Europejską. 9 czerwca ukraiński parlament przyjął ustawę, która – zdaniem środowisk reformatorskich – ułatwia sędziom ukrywanie majątku. Utknęły również prace nad reformą Sądu Najwyższego, którego były prezes został skazany za przyjęcie łapówki, oraz zmiany w Prokuraturze Generalnej, krytykowanej za próby ograniczania działalności instytucji antykorupcyjnych.

Skutki widać nie tylko w ocenach ekspertów. Badania pokazują, że dla zagranicznych inwestorów największą barierą pozostaje dziś brak praworządności – większą nawet niż trwająca wojna. Jednocześnie aż trzech na czterech Ukraińców nie ufa własnym sądom.

W Kijowie narasta przekonanie, że Bruksela i tak będzie wypłacać kolejne środki. – Ukraina uczy się, że takie podejście nie niesie za sobą konsekwencji. Panuje przekonanie: "Co najmniej musimy zrobić? Co wystarczy, żeby zadowolić Brukselę?" – mówi Jakub Parusiński, konsultant polityczny z Kijowa.

Mychajło Żernakow uważa, że rząd skupia się na działaniach drugorzędnych, odkładając najtrudniejsze reformy. – Można powiedzieć: "Zdigitalizowaliśmy orzeczenia sądów, sukces!", a jednocześnie nie zrobić nic z Sądem Najwyższym – podkreśla.

Według niego kolejne opóźnienia usprawiedliwia się wojną, kosztami czy rzekomą niezgodnością reform z konstytucją. – Nazywamy to "antyreformatorskim bullshit bingo" – ironizuje. Innymi słowy, Kijów w nieskończoność powtarza te same argumenty, by odwlekać niewygodne zmiany.

Autorzy analizy zauważają, że Wołodymyr Zełenski utracił samodzielną większość parlamentarną, ale gdy naprawdę zależy mu na przeforsowaniu decyzji, potrafi ją zbudować. Podkreślają, że znaczna część oporu wobec reform ma pochodzić nie od opozycji, lecz z obozu politycznego prezydenta.

Bruksela powinna przestać przymykać oko

Zdaniem rozmówców brytyjskiego tygodnika Bruksela zbyt często przymyka oko na opóźnienia, jednocześnie przekazując Ukrainie kolejne miliardy euro pomocy. – W ukraińskim rządzie panuje przekonanie, że część wymagań zostanie po prostu renegocjowana albo zniknie z agendy – mówi jeden z deputowanych.

Mychajło Żernakow uważa, że Bruksela powinna wyraźniej egzekwować własne warunki. – Jedynym sposobem, by coś naprawdę ruszyło, jest jasno powiedzieć: "To są warunki, które musicie spełnić" – i konsekwentnie się ich trzymać – podsumowuje.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy »
Tematy: Unia Europejskawołodymyr zełenskipomoc dla Ukrainyreformy na Ukrainie
Powiązane
Żołnierze pułku "Skała" walczą w Konstantynówce
Donbaskie twierdze mają słaby punkt. Ekspert wyjaśnia, kiedy Rosjanie odbierają Ukraińcom przewagę
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Generałowie Mychajło Drapaty i Ołeksandr Syrski
"Sytuacja na froncie jest krytyczna. Tymczasem tekturowy Majdan wystarczył, by odwołać Syrskiego"
Żołnierze 155. Brygady na szkoleniu we Francji
Ukraińska "Brygada Macrona" miała być wzorem. Skończyło się totalną kompromitacją
Nie przegap
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie
Są lepsze od paneli fotowoltaicznych i można dostać dofinansowanie. To się teraz montuje na dachach. Efektywność sięga aż 90 procent
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Female,Pharmacist,Talking,To,A,Man,While,Giving,Him,Prescription
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Co to oznacza dla prowadzących apteki i pacjentów?
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
To już koniec pieców na gaz. Nie ma odwrotu. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Andrzej Morozowski
Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk
Polecamy
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Transport i logistyka z lepszymi perspektywami. Firmy coraz śmielej patrzą w przyszłość
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
Rusza przebudowa kluczowej trasy na Warmii i Mazurach. Wybrano wykonawcę
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie] Szymon Glonek
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie]
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Jest umowa na przebudowę ważnej drogi. Inwestycja pochłonie blisko 72 mln zł
Kraj
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Andrzej Morozowski
Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Świat
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj