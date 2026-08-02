Forsal logo

Wiadomo, ile przelewają Małyszowi i Stochowi. Polacy będą zaskoczeni

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 13:08
Adam Małysz, Kamil Stoch
Oto emerytury Małysza i Stocha. Nie uwierzysz, ile przelewają im co miesiąc/Shutterstock
Choć obaj są legendami polskich skoków, ich sytuacja finansowa na sportowej emeryturze wygląda zupełnie inaczej. Kamil Stoch oficjalnie zakończył karierę, jednak na państwowe świadczenie za olimpijskie medale musi jeszcze poczekać. Tymczasem na konto Adama Małysza co miesiąc trafia nowa, zwaloryzowana stawka świadczenia. Sprawdziliśmy, dlaczego Stoch nie dostanie jeszcze ani grosza i ile dokładnie wynosi obecnie nieopodatkowana emerytura olimpijska.

Oficjalne zakończenie kariery przez Kamila Stocha

W niedzielę, 29 marca 2026 roku polski sport stał się świadkiem historycznego momentu. Kamil Stoch oddał swój ostatni skok, kładąc tym samym kres trwającej ponad dwie dekady profesjonalnej aktywności. Wybitny skoczek, który przez lata stanowił filar polskiej kadry, oficjalnie przeszedł na sportową emeryturę. Decyzja ta oznacza, że utytułowany zawodnik niebawem wejdzie w nowy etap życia, wiążący się z nabyciem praw do specjalnych świadczeń państwowych, przyznawanych za wybitne zasługi na arenie międzynarodowej.

Imponujący dorobek medalowy i sukcesy polskiego skoczka

Przez ponad dwadzieścia lat startów w Pucharze Świata Kamil Stoch wypracował pozycję legendy, zdobywając łącznie 39 indywidualnych zwycięstw i 80-krotnie stając na podium. Jego dorobek obejmuje przede wszystkim trzy złote medale igrzysk olimpijskich oraz jeden brązowy zdobyty drużynowo, które są bezpośrednią przepustką do otrzymania ministerialnej gratyfikacji. Ponadto Stoch wywalczył sześć krążków mistrzostw świata oraz liczne trofea w lotach narciarskich. Takie sukcesy nie tylko przyniosły mu miejsce w panteonie sław, ale także zagwarantowały status sportowca wybitnie zasłużonego dla Rzeczypospolitej.

Zasady przyznawania oraz wysokość emerytury olimpijskiej

W związku z posiadaniem medali olimpijskich, Kamil Stoch ma zagwarantowane prawo do tzw. emerytury olimpijskiej. Choć kariera sportowa dobiegła końca w marcu 2026 roku, skoczek zacznie pobierać środki dopiero po osiągnięciu ustawowego wieku 40 lat, co nastąpi w maju 2027 roku. Obecna wysokość tego świadczenia w 2026 roku wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie. Jest ono w pełni zwolnione z podatku dochodowego oraz składek ZUS. Warto zauważyć, że kwota ta jest regularnie waloryzowana, co zapewnia sportowcom stabilność finansową niezależnie od inflacji.

Sytuacja Adama Małysza. Jego emerytura to tylko ułamek dochodów

Podobne świadczenie otrzymuje już 48-letni Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" pobiera identyczną kwotę 5116,99 zł miesięcznie. Jednak w przypadku Małysza, emerytura państwowa to jedynie dodatek do znacznie większych wpływów. Jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Małysz zarządza całą dyscypliną w kraju. Choć unika upubliczniania dokładnych kwot, szacuje się, że jego miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku może wynosić około 15-20 tysięcy złotych brutto, co przy uwzględnieniu premii daje roczne dochody na wysokim poziomie. Połączenie prestiżowego świadczenia z aktywnością w strukturach sportowych sprawia, że Małysz pozostaje jedną z najlepiej sytuowanych postaci w historii polskich sportów zimowych.

Portfele mistrzów. Reklamy i własne biznesy

Prawdziwy kapitał skoczkowie budują jednak poza skocznią. Kamil Stoch przez lata był twarzą potężnych marek (m.in. Atlas, Renault, Blachotrapez). Szacuje się, że u szczytu formy jego kontrakty reklamowe opiewały na kwoty rzędu 1,5-2 mln zł rocznie. Dodatkowo Stoch z sukcesem rozwija markę odzieżową Kamiland oraz galerię trofeów w Zębie, co stanowi jego realne zabezpieczenie na przyszłość. Z kolei Adam Małysz, mimo zakończenia kariery lata temu, wciąż jest magnesem dla sponsorów. Jego wieloletnia współpraca z marką Red Bull oraz udział w kampaniach reklamowych sprawiają, że jego "emerytura" jest wielokrotnie wyższa niż ta ustawowa.

Co z resztą kadry?

Warto pamiętać, że bezpieczną przyszłość mają zapewnioną także Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dzięki brązowemu medalowi drużynowemu z Pjongczangu (2018), obaj po ukończeniu 40. roku życia również dołączą do grona beneficjentów emerytury olimpijskiej. W gorszej sytuacji są skoczkowie, którzy mimo lat startów nie zdobyli medalu IO - oni po zakończeniu kariery muszą budować swoją stabilność finansową od zera, często zostając przy sporcie w roli trenerów lub serwismenów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPułapka w 14. emeryturze. Przekroczysz próg o grosz i stracisz setki złotych »
Tematy: emerytura olimpijskaAdam MałyszskoczkowieKamil Stoch
Powiązane
portfel pełen pieniędzy.
Państwo dopłaci do prądu, gazu i ogrzewania w 2026 roku. Mało kto wie, jak odebrać te pieniądze
senior, praca, biuro, emeryt, komputer
Praca po przejściu na emeryturę. Jak skutecznie zwiększyć swój budżet w 2026 roku? Nawet 3600 zł miesięcznie
kontrola
5000 zł kary za brak jednego dokumentu. Kontrole już ruszyły
Nie przegap
pistolet dystrybutora wkładany do wlewu paliwa
Zimny prysznic na stacjach paliw. GUS ujawnia dane za lipiec 2026: jedna kategoria drastycznie w górę
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
800 plus dla seniorów za pracujące dzieci? W sprawie nowego świadczenia zapadła decyzja
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Już zatwierdzone. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Niedziela handlowa 02.08.2026: sklepy otwarte 2 sierpnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Polecamy
Adam Małysz, Kamil Stoch
Wiadomo, ile przelewają Małyszowi i Stochowi. Polacy będą zaskoczeni
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
czternastka 14 emerytura
Pułapka w 14. emeryturze. Przekroczysz próg o grosz i stracisz setki złotych
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Kraj
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Rząd ma już plan masowej ewakuacji i szykuje się na najgorsze. Miliony Polaków mogą dostać sygnał w jednym momencie
Mateusz Morawiecki
To ostateczny koniec dawnego obozu? Niespodziewani goście i mocne słowa na wydarzeniu Morawieckiego
Rosyjska rakieta spadła w Polsce. Ukraińcy mają ważne ostrzeżenie
Niezidentyfikowany obiekt nad Polską i fala dezinformacji. NASK wyjaśnia, co dzieje się w sieci
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
Polska dostanie 32 supermyśliwce. Produkcja idzie pełną parą
Świat
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Finanse osobiste” i otrzymuj najważniejsze informacje finansowe, które mogą wpłynąć na Twoje finanse osobiste.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj